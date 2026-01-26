Heti program: jön a férfi kézi Európa-bajnokság döntője, zárul a Bajnokok Ligája és az Európa-liga alapszakasza

JANUÁR 26., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE

23. FORDULÓ

20.45: Everton–Leeds United (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

22. FORDULÓ

20.45: Verona–Udinese (Tv: Arena4)

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

21.15: FC Porto–Gil Vicente (Tv: Sport1)

SPANYOL LA LIGA

21. FORDULÓ

21.00: Girona–Getafe (Tv: Spíler2)

SZAÚDI BAJNOKSÁG

18.25: Al-Naszr–Al-Tavun (Tv: Spíler1)

TÖRÖK BAJNOKSÁG

18.00: Eyüpspor–Besiktas (Tv: Sport1)

FUTSAL

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

C-CSOPORT (LJUBLJANA)

17.30: Fehéroroszország–Spanyolország

20.30: Belgium–Szlovénia

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, RÁJÁTSZÁS

Konferenciadöntő, NFC

0.30: Seattle Seahawks–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

KERÉKPÁR

15.00: Trofeo Binissalem Andratx, nők (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ

I. CSOPORT (HERNING)

15.30: Portugália–Norvégia

18.00: Spanyolország–Franciaország

20.30: Németország–Dánia (Tv: M4 Sport)

LÓVERSENY

13.45: Kincsem+ Tuti 1013 (Tv: Sport1)

SZNÚKER

15.00: German Masters, 1. forduló (Tv: Eurosport1)

20.00: German Masters, 1. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE

4.00: nyolcaddöntők (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

VÍZILABDA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL, NŐK

A-CSOPORT

11.30: Görögország–Szlovákia

13.15: Franciaország–Németország

B-CSOPORT

18.00: Magyarország–Spanyolország (Tv: M4 Sport)

22.00: Románia–Portugália

C-CSOPORT

13.15: Olaszország–Horvátország (Tv: M4 Sport)

19.45: Szerbia–Törökország

D-CSOPORT

10.00: Svájc–Izrael

19.45: Hollandia–Nagy-Britannia

JANUÁR 27., KEDD

FUTBALLPROGRAM

NÉMET BUNDESLIGA

16. FORDULÓ

20.30: St. Pauli–RB Leipzig (Tv: Match4)

20.30: Werder Bremen–Hoffenheim

FUTSAL

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

D-CSOPORT (LJUBLJANA)

17.30: Magyarország–Portugália (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.30: Lengyelország–Olaszország

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ

3. FORDULÓ

II. CSOPORT (MALMÖ)

15.30: Izland–Svájc

18.00: Horvátország–Szlovénia

20.30: Svédország–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 25. FORDULÓ

21.00: Paris Basketball (francia)–Real Madrid (spanyol)

TENISZ

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE

4.00: nyolcaddöntők (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

VÍZILABDA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL, NŐK

2. FORDULÓ

A-CSOPORT

11.30: Németország–Szlovákia

18.00: Görögország–Franciaország

B-CSOPORT

14.45: Magyarország–Románia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.15: Portugália–Spanyolország

C-CSOPORT

13.15: Olaszország–Szerbia

19.45: Törökország–Horvátország

D-CSOPORT

10.00: Hollandia–Svájc

16.30: Izrael–Nagy-Britannia

JANUÁR 28., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

8. FORDULÓ

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Newcastle United (angol)

21.00: Manchester City (angol)–Galatasaray (török) – élőben az NSO-n!

21.00: Liverpool (angol)–Qarabag (azeri) – élőben az NSO-n!

21.00: Borussia Dortmund (német)–Internazionale (olasz)

21.00: FC Barcelona (spanyol)–FC Köbenhavn (dán) (Tv: Sport1)

21.00: Arsenal (angol)–Kairat Almati (kazah)

21.00: Bayer Leverkusen (német)–Villarreal (spanyol)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Bodö/Glimt (norvég)

21.00: Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Tottenham Hotspur (angol)

21.00: FC Bruges (belga)–Olympique Marseille (francia)

21.00: PSV Eindhoven (holland)–Bayern München (német)

21.00: Ajax Amsterdam (holland)–Olimpiakosz (görög)

21.00: Napoli (olasz)–Chelsea (angol)

21.00: AS Monaco (francia)–Juventus (olasz)

21.00: Union Saint-Gilloise (belga)–Atalanta (olasz)

21.00: Athletic Bilbao (spanyol)–Sporting Lisboa (portugál)

21.00: Pafosz (ciprusi)–Slavia Praha (cseh)

FUTSAL

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.30: Lettország–Horvátország, Riga

16.30: Grúzia–Franciaország, Kaunas

B-CSOPORT

19.30: Litvánia–Örményország, Kaunas

19.30: Csehország–Ukrajna, Riga

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

17.30: Gyergyói HK (romániai)–Corona Brasov (romániai)

18.30: DEAC–UTE

18.30: FEHA19–DVTK Jegesmedvék

18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Dunaújvárosi Acélbikák

OSZTRÁK LIGA

19.15: Klagenfurt (osztrák)–FTC-Telekom

19.15: Red Bull Salzburg (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ

4. FORDULÓ

I. CSOPORT (HERNING)

15.30: Spanyolország–Portugália

18.00: Franciaország–Németország

20.30: Dánia–Norvégia

II. CSOPORT (MALMÖ)

15.30: Izland–Szlovénia

18.00: Magyarország–Horvátország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.30: Svédország–Svájc

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA, MÁSODIK CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

F-CSOPORT

18.00: DVTK HUNTHERM–Venezia (olasz)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

20.00: Szolnoki RK-SC SI–Dunaújvárosi KSE

Női Challenge-kupa, negyeddöntő, 1. mérkőzés

18.00: KHG KNRC–GEN-I Volley Nova Gorica (szlovén)

Női Magyar Kupa, negyeddöntő, 1. mérkőzés

18.00: MÁV Előre Foxconn-Fatum Nyíregyháza

19.00: UTE–MBH-Békéscsaba

TENISZ

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE

4.00: férfi egyes, negyeddöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

JANUÁR 29., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

8. FORDULÓ

21.00: Nottingham Forest (angol)–FERENCVÁROSI TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: FC Porto (portugál)–Glasgow Rangers (skót)

21.00: Lille (francia)–Freiburg (német)

21.00: Real Betis (spanyol)–Feyenoord (holland)

21.00: Aston Villa (angol)–Red Bull Salzburg (osztrák)

21.00: Crvena zvezda (szerb)–Celta Vigo (spanyol)

21.00: Olympique Lyon (francia)–PAOK (görög)

21.00: Celtic (skót)–Utrecht (holland)

21.00: Makkabi Tel-Aviv (izraeli)–Bologna (olasz)

21.00: Basel (svájci)–Viktoria Plzen (cseh)

21.00: Midtjylland (dán)–Dinamo Zagreb (horvát)

21.00: Ludogorec (bolgár)–Nice (francia)

21.00: Sturm Graz (osztrák)–Brann Bergen (norvég)

21.00: FCSB (román)–Fenerbahce (török)

21.00: VfB Stuttgart (német)–Young Boys (svájci)

21.00: Panathinaikosz (görög)–AS Roma (olasz)

21.00: Go Ahead Eagles (holland)–Braga (portugál)

21.00: Genk (belga)–Malmö FF (svéd)

FUTSAL

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

C-CSOPORT (LJUBLJANA)

17.30: Szlovénia–Fehéroroszország

17.30: Spanyolország–Belgium

D-CSOPORT (LJUBLJANA)

20.30: Portugália–Lengyelország

20.30: Olaszország–Magyarország (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 25. FORDULÓ

18.45: Fenerbahce (török)–Anadolu Efes (török)

20.05: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Bayern München (német)

20.15: Olympiakosz (görög)–Barcelona (spanyol)

20.30: Milan (olasz)–Partizan Beograd (szerb)

20.45: Valencia (spanyol)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

20.00: Swissten Dág KSE–Kecskeméti RC

TENISZ

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE

4.00: női egyes, elődöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

VÍZILABDA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL, NŐK

3. FORDULÓ

A-CSOPORT

14.45: Görögország–Németország

19.45: Franciaország–Szlovákia

B-CSOPORT

13.15: Románia–Spanyolország

16.30: Magyarország–Portugália (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

C-CSOPORT

10.00: Olaszország–Törökország

18.00: Szerbia–Horvátország

D-CSOPORT

11.30: Hollandia–Izrael

21.15: Svájc–Nagy-Britannia

JANUÁR 30., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

12.00: a nyolcaddöntőbe jutásért rendezendő párharcok sorsolása, Nyon (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

EURÓPA-LIGA

13.00: a nyolcaddöntőbe jutásért rendezendő párharcok sorsolása, Nyon (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

20. FORDULÓ

20.45: Lens–Le Havre

NÉMET BUNDESLIGA

20. FORDULÓ

20.30: 1. FC Köln–Wolfsburg (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

23. FORDULÓ

20.45: Lazio–Genoa

SPANYOL LA LIGA

22. FORDULÓ

21.00: Espanyol–Alavés (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG

15.00: az 5. helyért, Herning

17.45 és 20.30: elődöntők, Herning (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NŐI NB I

17.00: NEKA-Győri Audi ETO KC

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Váci NKSE

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Alba Fehérvár–SZTE-Szedeák

NŐI NB I

18.00: Sopron Basket–TARR KSC Szekszárd

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 25. FORDULÓ

19.30: Monaco (francia)–Virtus Bologna

20.00: Crvena zvezda (szerb))–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)

20.30: Baskonia (spanyol)–Zalgiris Kaunas (litván)

20.45: ASVEL Villeurbanne (francia)–Panathinaikosz (görög)

RÖPLABDA

Férfi Mol Magyar Kupa, négyes döntő, Dr. Koltai Jenő Sportcsarnok

Elődöntő

17.00: Fino Kaposvár–Vegyész RC Kazincbarcika

20.00: Prestige Fitness PSE–MÁV Előre Foxconn

Női Extraliga, alapszakasz

18.00: Fatum Nyíregyháza–Szent Benedek RA

TENISZ

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE

4.00: férfi egyes, elődöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

VÍZILABDA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL, NŐK

KÖZÉPDÖNTŐS SZAKASZ

A 9–16. HELYÉRT, 1. FORDULÓ

G-CSOPORT

14.00: A3–C4

16.00: C3–A4

H-CSOPORT

18.15: B3–D4

20.15: D3–B4

JANUÁR 31., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

20. FORDULÓ

13.30: MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.30: Újpest FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

24. FORDULÓ

16.00: Brighton & Hove Albion–Everton

16.00: Leeds United–Arsenal (Tv: Spíler1)

16.00: Wolverhampton Wanderers–AFC Bournemouth

18.30: Chelsea–West Ham United (Tv: Spíler1)

21.00: Liverpool–Newcastle United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

20. FORDULÓ

17.00: Paris FC–Marseille

19.00: Lorient–Nantes

21.05: Monaco–Rennes

NÉMET BUNDESLIGA

20. FORDULÓ

15.30: Augsburg–St. Pauli

15.30: Eintracht Frankfurt–Bayer Leverkusen

15.30: Hoffenheim–Union Berlin

15.30: RB Leipzig–Mainz (Tv: Arena4)

15.30: Werder Bremen–Borussia Mönchengladbach

18.30: Hamburg–Bayern München (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

23. FORDULÓ

15.00: Pisa–Sassuolo

18.00: Napoli–Fiorentina

20.45: Cagliari–Hellas Verona

SPANYOL LA LIGA

22. FORDULÓ

14.00: Oviedo–Girona (Tv: Spíler2)

16.15: Osasuna–Villarreal (Tv: Spíler2)

18.30: Levante–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

21.00: Elche–FC Barcelona (Tv: Spíler2)

FUTSAL

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, NEGYEDDÖNTŐ

16.00: A1–B2, Riga

19.00: B1–A2, Kaunas

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ, SZÉKESFEHÉRVÁR, MET ARÉNA

ELŐDÖNTŐ

13.30: FTC-Telekom–DVTK Jegesmedvék

17.00: Hydro Fehérvár AV19–FEHA19

KERÉKPÁR

Terepkerékpáros világbajnokság, Hulst

15.00: női verseny

KÉZILABDA

NŐI NB I

16.00: Mol Esztergom–Vasas SC

17.00: Moyra-Budaörs–Kisvárda Master Good SE

17.00: Dunaújvárosi Kohász KA-Alba Fehérvár KC

18.00: DVSC Schaeffler–Kozármisleny KA

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Endo Plus Service-Honvéd–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

18.00: NKA Universitas Pécs–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

18.00: Egis Körmend–Kometa-KVGY Kaposvári KK

18.00: DEAC–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

18.00: Zalakerámia ZTE KK–Atomerőmű SE

18.30: Sopron KC–MVM-OSE Lions

NŐI NB I

15.00: ELTE BEAC Újbuda–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós

15.30: UNI Győr–Vasas Akadémia

17.00: Csata TKK–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia

17.30: DVTK HUNTHERM–TFSE

18.00: VBW CEKK Cegléd–NKA Universitas Pécs

RÖPLABDA

Férfi Mol Magyar Kupa, négyes döntő, Dr. Koltai Jenő Sportcsarnok

16.00: a 3. helyért

19.00: döntő

Női Extraliga, alapszakasz

17.00: KHG KNRC–TFSE

18.00: MBH-Békéscsaba–Vasas Óbuda

TENISZ

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE

4.00: női egyes, döntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

VÍZILABDA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL, NŐK

KÖZÉPDÖNTŐS SZAKASZ

AZ 1–8. HELYÉRT, 1. FORDULÓ

E-CSOPORT

14.00: A1–C1

18.15: A2–C2

F-CSOPORT

16.00: B2–D2

20.15: D1–B1

FEBRUÁR 1., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

20. FORDULÓ

12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

NB II

16. FORDULÓ

14.00: Szentlőrinc–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!

14.00: Békéscsaba 1912 Előre–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

14.00: Karcagi SC–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

14.00: Tiszakécskei LC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

15.00: FC Ajka–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

15.00: Aqvital FC Csákvár–Vasas FC – élőben az NSO-n!

15.00: Kecskeméti TE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

24. FORDULÓ

15.00: Aston Villa–Brentford

15.00: Manchester United–Fulham (Tv: Spíler1)

15.00: Nottingham Forest–Crystal Palace

17.30: Tottenham Hotspur–Manchester City (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

20. FORDULÓ

15.00: Lyon–Lille

17.15: Angers–Metz

17.15: Nice–Brest

17.15: Toulouse–Auxerre

20.45: Strasbourg–Paris SG

NÉMET BUNDESLIGA

20. FORDULÓ

15.30: VfB Stuttgart–Freiburg (Tv: Arena4)

17.30: Borussia Dortmund–Heidenheim (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

23. FORDULÓ

12.30: Torino–Lecce

15.00: Como–Atalanta

18.00: Cremonese–Internazionale

20.45: Parma–Juventus

SPANYOL LA LIGA

22. FORDULÓ

14.00: Real Madrid–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

16.15: Betis–Valencia (Tv: Spíler2)

18.30: Getafe–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.00: Athletic Bilbao–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

ROMÁN LIGA 1

24. FORDULÓ

19.00: FCSB–Csíkszereda – élőben az NSO-n!

SZERB SZUPERLIGA

21. FORDULÓ

15.00: TSC–Vojvodina – élőben az NSO-n!

FUTSAL

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, NEGYEDDÖNTŐ

C1–D2, Ljubljana

D1–C2, Ljubljana

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ, SZÉKESFEHÉRVÁR, MET ARÉNA

13.30: a 3. helyért

17.00: döntő

KERÉKPÁR

Terepkerékpáros világbajnokság, Hulst

15.00: férfi verseny

Pálya Európa-bajnokság, Konya

13.30: férfi csapatsprint (Magyarország)

19.00: női scratch, férfi kieséses versenyszám, női csapatsprint, férfi csapatsprint

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG

15.15: a 3. helyért, Herning (Tv: M4 Sport)

18.00: döntő, Herning – élőben az NSO-n!

NŐI NB I

15.00: Szombathelyi KKA–FTC-Rail Cargo Hungaria

RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

16.00: MÁV Előre Foxconn–Vasas SC

TENISZ

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE

4.00: férfi egyes, döntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

VÍZILABDA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL, NŐK

KÖZÉPDÖNTŐS SZAKASZ, 2. FORDULÓ

AZ 1–8. HELYÉRT

E-CSOPORT

16.30: C1–A2

19.45: A1–C2

F-CSOPORT

18.00: B1–D2

21.15: D1–B2

A 9–16. HELYÉRT

G-CSOPORT

10.00: A4–C4

13.15: A3–C3

H-CSOPORT

11.30: B4–D4

14.45: B3–D3

