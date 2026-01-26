Nemzeti Sportrádió

Heti program: jön a férfi kézi Európa-bajnokság döntője, zárul a Bajnokok Ligája és az Európa-liga alapszakasza

2026.01.26. 11:30
Az előttünk állló héten folytatódnak a férfi kézilabda Európa-bajnokság küzdelmei: a döntőt vasárnap 18 órakor rendezik meg. Zárul a Bajnokok Ligája és az Európa-liga alapszakasza: a Ferencváros a Notthingham Foresthez látogat. Lesz még futsal Eb is a porgramban, valamint nem maradunk NB I, NB II és elitligák nélkül sem.

 JANUÁR 26., HÉTFŐ 

 FUTBALLPROGRAM 

ANGOL PREMIER LEAGUE
23. FORDULÓ
20.45: Everton–Leeds United (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A
22. FORDULÓ
20.45: Verona–Udinese (Tv: Arena4)

PORTUGÁL BAJNOKSÁG
21.15: FC Porto–Gil Vicente (Tv: Sport1)

SPANYOL LA LIGA
21. FORDULÓ
21.00: Girona–Getafe (Tv: Spíler2)

SZAÚDI BAJNOKSÁG
18.25: Al-Naszr–Al-Tavun (Tv: Spíler1)

TÖRÖK BAJNOKSÁG
18.00: Eyüpspor–Besiktas (Tv: Sport1)

FUTSAL
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
C-CSOPORT (LJUBLJANA)
17.30: Fehéroroszország–Spanyolország
20.30: Belgium–Szlovénia

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, RÁJÁTSZÁS
Konferenciadöntő, NFC
0.30: Seattle Seahawks–Los Angeles Rams (Tv: Arena4) 

KERÉKPÁR
15.00: Trofeo Binissalem Andratx, nők (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ
I. CSOPORT (HERNING)
15.30: Portugália–Norvégia
18.00: Spanyolország–Franciaország
20.30: Németország–Dánia (Tv: M4 Sport)

LÓVERSENY
13.45: Kincsem+ Tuti 1013 (Tv: Sport1)

SZNÚKER
15.00: German Masters, 1. forduló (Tv: Eurosport1)
20.00: German Masters, 1. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ
AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE
4.00: nyolcaddöntők (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

VÍZILABDA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL, NŐK
A-CSOPORT
11.30: Görögország–Szlovákia
13.15: Franciaország–Németország
B-CSOPORT
18.00: Magyarország–Spanyolország (Tv: M4 Sport)
22.00: Románia–Portugália
C-CSOPORT
13.15: Olaszország–Horvátország (Tv: M4 Sport)
19.45: Szerbia–Törökország
D-CSOPORT
10.00: Svájc–Izrael
19.45: Hollandia–Nagy-Britannia

 JANUÁR 27., KEDD

 FUTBALLPROGRAM 

NÉMET BUNDESLIGA
16. FORDULÓ
20.30: St. Pauli–RB Leipzig (Tv: Match4)
20.30: Werder Bremen–Hoffenheim

FUTSAL
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
D-CSOPORT (LJUBLJANA)
17.30: Magyarország–Portugália (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.30: Lengyelország–Olaszország 

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ 
3. FORDULÓ 
II. CSOPORT (MALMÖ)
15.30: Izland–Svájc 
18.00: Horvátország–Szlovénia 
20.30: Svédország–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 25. FORDULÓ
21.00: Paris Basketball (francia)–Real Madrid (spanyol)

TENISZ
AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE
4.00: nyolcaddöntők (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

VÍZILABDA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL, NŐK 
2. FORDULÓ
A-CSOPORT
11.30: Németország–Szlovákia 
18.00: Görögország–Franciaország 
B-CSOPORT
14.45: Magyarország–Románia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
21.15: Portugália–Spanyolország 
C-CSOPORT
13.15: Olaszország–Szerbia 
19.45: Törökország–Horvátország 
D-CSOPORT
10.00: Hollandia–Svájc 
16.30: Izrael–Nagy-Britannia 

 JANUÁR 28., SZERDA

 FUTBALLPROGRAM 

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ
8. FORDULÓ
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Newcastle United (angol) 
21.00: Manchester City (angol)–Galatasaray (török) – élőben az NSO-n!
21.00: Liverpool (angol)–Qarabag (azeri) – élőben az NSO-n!
21.00: Borussia Dortmund (német)–Internazionale (olasz) 
21.00: FC Barcelona (spanyol)–FC Köbenhavn (dán) (Tv: Sport1)
21.00: Arsenal (angol)–Kairat Almati (kazah) 
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Villarreal (spanyol) 
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Bodö/Glimt (norvég) 
21.00: Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Tottenham Hotspur (angol) 
21.00: FC Bruges (belga)–Olympique Marseille (francia) 
21.00: PSV Eindhoven (holland)–Bayern München (német) 
21.00: Ajax Amsterdam (holland)–Olimpiakosz (görög) 
21.00: Napoli (olasz)–Chelsea (angol)
21.00: AS Monaco (francia)–Juventus (olasz) 
21.00: Union Saint-Gilloise (belga)–Atalanta (olasz) 
21.00: Athletic Bilbao (spanyol)–Sporting Lisboa (portugál) 
21.00: Pafosz (ciprusi)–Slavia Praha (cseh) 

FUTSAL
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.30: Lettország–Horvátország, Riga
16.30: Grúzia–Franciaország, Kaunas 
B-CSOPORT
19.30: Litvánia–Örményország, Kaunas 
19.30: Csehország–Ukrajna, Riga 

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

JÉGKORONG
ERSTE LIGA
17.30: Gyergyói HK (romániai)–Corona Brasov (romániai) 
18.30: DEAC–UTE 
18.30: FEHA19–DVTK Jegesmedvék 
18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Dunaújvárosi Acélbikák 
OSZTRÁK LIGA
19.15: Klagenfurt (osztrák)–FTC-Telekom 
19.15: Red Bull Salzburg (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19 

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ 
4. FORDULÓ
I. CSOPORT (HERNING)
15.30: Spanyolország–Portugália 
18.00: Franciaország–Németország 
20.30: Dánia–Norvégia 
II. CSOPORT (MALMÖ)
15.30: Izland–Szlovénia 
18.00: Magyarország–Horvátország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.30: Svédország–Svájc 

KOSÁRLABDA
NŐI EUROLIGA, MÁSODIK CSOPORTKÖR
5. FORDULÓ
F-CSOPORT
18.00: DVTK HUNTHERM–Venezia (olasz) 

RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
20.00: Szolnoki RK-SC SI–Dunaújvárosi KSE 
Női Challenge-kupa, negyeddöntő, 1. mérkőzés
18.00: KHG KNRC–GEN-I Volley Nova Gorica (szlovén) 
Női Magyar Kupa, negyeddöntő, 1. mérkőzés
18.00: MÁV Előre Foxconn-Fatum Nyíregyháza 
19.00: UTE–MBH-Békéscsaba 

TENISZ
AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE
4.00: férfi egyes, negyeddöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

 JANUÁR 29., CSÜTÖRTÖK

 FUTBALLPROGRAM 

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ
8. FORDULÓ
21.00: Nottingham Forest (angol)–FERENCVÁROSI TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
21.00: FC Porto (portugál)–Glasgow Rangers (skót) 
21.00: Lille (francia)–Freiburg (német) 
21.00: Real Betis (spanyol)–Feyenoord (holland) 
21.00: Aston Villa (angol)–Red Bull Salzburg (osztrák) 
21.00: Crvena zvezda (szerb)–Celta Vigo (spanyol) 
21.00: Olympique Lyon (francia)–PAOK (görög) 
21.00: Celtic (skót)–Utrecht (holland) 
21.00: Makkabi Tel-Aviv (izraeli)–Bologna (olasz) 
21.00: Basel (svájci)–Viktoria Plzen (cseh) 
21.00: Midtjylland (dán)–Dinamo Zagreb (horvát) 
21.00: Ludogorec (bolgár)–Nice (francia) 
21.00: Sturm Graz (osztrák)–Brann Bergen (norvég) 
21.00: FCSB (román)–Fenerbahce (török) 
21.00: VfB Stuttgart (német)–Young Boys (svájci) 
21.00: Panathinaikosz (görög)–AS Roma (olasz) 
21.00: Go Ahead Eagles (holland)–Braga (portugál) 
21.00: Genk (belga)–Malmö FF (svéd) 

FUTSAL
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
C-CSOPORT (LJUBLJANA)
17.30: Szlovénia–Fehéroroszország 
17.30: Spanyolország–Belgium 
D-CSOPORT (LJUBLJANA)
20.30: Portugália–Lengyelország 
20.30: Olaszország–Magyarország (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n!

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 25. FORDULÓ
18.45: Fenerbahce (török)–Anadolu Efes (török)
20.05: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Bayern München (német)
20.15: Olympiakosz (görög)–Barcelona (spanyol)
20.30: Milan (olasz)–Partizan Beograd (szerb)
20.45: Valencia (spanyol)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
20.00: Swissten Dág KSE–Kecskeméti RC 

TENISZ
AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE
4.00: női egyes, elődöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

VÍZILABDA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL, NŐK 
3. FORDULÓ
A-CSOPORT
14.45: Görögország–Németország 
19.45: Franciaország–Szlovákia 
B-CSOPORT
13.15: Románia–Spanyolország 
16.30: Magyarország–Portugália (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
C-CSOPORT
10.00: Olaszország–Törökország 
18.00: Szerbia–Horvátország
D-CSOPORT
11.30: Hollandia–Izrael 
21.15: Svájc–Nagy-Britannia 

 JANUÁR 30., PÉNTEK

 FUTBALLPROGRAM 

BAJNOKOK LIGÁJA
12.00: a nyolcaddöntőbe jutásért rendezendő párharcok sorsolása, Nyon (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

EURÓPA-LIGA
13.00: a nyolcaddöntőbe jutásért rendezendő párharcok sorsolása, Nyon (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1
20. FORDULÓ
20.45: Lens–Le Havre

NÉMET BUNDESLIGA
20. FORDULÓ
20.30: 1. FC Köln–Wolfsburg (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A
23. FORDULÓ
20.45: Lazio–Genoa

SPANYOL LA LIGA
22. FORDULÓ
21.00: Espanyol–Alavés (Tv: Spíler2)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG
15.00: az 5. helyért, Herning 
17.45 és 20.30: elődöntők, Herning (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NŐI NB I
17.00: NEKA-Győri Audi ETO KC 
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Váci NKSE 

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Alba Fehérvár–SZTE-Szedeák 
NŐI NB I
18.00: Sopron Basket–TARR KSC Szekszárd 
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 25. FORDULÓ
19.30: Monaco (francia)–Virtus Bologna 
20.00: Crvena zvezda (szerb))–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)
20.30: Baskonia (spanyol)–Zalgiris Kaunas (litván)
20.45: ASVEL Villeurbanne (francia)–Panathinaikosz (görög)

RÖPLABDA
Férfi Mol Magyar Kupa, négyes döntő, Dr. Koltai Jenő Sportcsarnok
Elődöntő
17.00: Fino Kaposvár–Vegyész RC Kazincbarcika 
20.00: Prestige Fitness PSE–MÁV Előre Foxconn 
Női Extraliga, alapszakasz
18.00: Fatum Nyíregyháza–Szent Benedek RA 

TENISZ
AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE
4.00: férfi egyes, elődöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

VÍZILABDA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL, NŐK
KÖZÉPDÖNTŐS SZAKASZ
A 9–16. HELYÉRT, 1. FORDULÓ
G-CSOPORT
14.00: A3–C4 
16.00: C3–A4 
H-CSOPORT
18.15: B3–D4 
20.15: D3–B4 

 JANUÁR 31., SZOMBAT

 FUTBALLPROGRAM 

NB I
20. FORDULÓ
13.30: MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.00: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! 
18.30: Újpest FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE
24. FORDULÓ
16.00: Brighton & Hove Albion–Everton
16.00: Leeds United–Arsenal (Tv: Spíler1)
16.00: Wolverhampton Wanderers–AFC Bournemouth
18.30: Chelsea–West Ham United (Tv: Spíler1)
21.00: Liverpool–Newcastle United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1
20. FORDULÓ
17.00: Paris FC–Marseille
19.00: Lorient–Nantes
21.05: Monaco–Rennes

NÉMET BUNDESLIGA
20. FORDULÓ
15.30: Augsburg–St. Pauli
15.30: Eintracht Frankfurt–Bayer Leverkusen
15.30: Hoffenheim–Union Berlin
15.30: RB Leipzig–Mainz (Tv: Arena4)
15.30: Werder Bremen–Borussia Mönchengladbach
18.30: Hamburg–Bayern München (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A
23. FORDULÓ
15.00: Pisa–Sassuolo
18.00: Napoli–Fiorentina
20.45: Cagliari–Hellas Verona

SPANYOL LA LIGA
22. FORDULÓ
14.00: Oviedo–Girona (Tv: Spíler2)
16.15: Osasuna–Villarreal (Tv: Spíler2)
18.30: Levante–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
21.00: Elche–FC Barcelona (Tv: Spíler2)

FUTSAL
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, NEGYEDDÖNTŐ
16.00: A1–B2, Riga 
19.00: B1–A2, Kaunas 

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

JÉGKORONG
MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ, SZÉKESFEHÉRVÁR, MET ARÉNA
ELŐDÖNTŐ
13.30: FTC-Telekom–DVTK Jegesmedvék 
17.00: Hydro Fehérvár AV19–FEHA19 

KERÉKPÁR
Terepkerékpáros világbajnokság, Hulst
15.00: női verseny 

KÉZILABDA
NŐI NB I
16.00: Mol Esztergom–Vasas SC 
17.00: Moyra-Budaörs–Kisvárda Master Good SE 
17.00: Dunaújvárosi Kohász KA-Alba Fehérvár KC 
18.00: DVSC Schaeffler–Kozármisleny KA 

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Endo Plus Service-Honvéd–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 
18.00: NKA Universitas Pécs–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 
18.00: Egis Körmend–Kometa-KVGY Kaposvári KK 
18.00: DEAC–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 
18.00: Zalakerámia ZTE KK–Atomerőmű SE 
18.30: Sopron KC–MVM-OSE Lions 
NŐI NB I
15.00: ELTE BEAC Újbuda–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós 
15.30: UNI Győr–Vasas Akadémia 
17.00: Csata TKK–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia 
17.30: DVTK HUNTHERM–TFSE 
18.00: VBW CEKK Cegléd–NKA Universitas Pécs 

RÖPLABDA
Férfi Mol Magyar Kupa, négyes döntő, Dr. Koltai Jenő Sportcsarnok
16.00: a 3. helyért 
19.00: döntő 
Női Extraliga, alapszakasz
17.00: KHG KNRC–TFSE 
18.00: MBH-Békéscsaba–Vasas Óbuda 

TENISZ
AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE
4.00: női egyes, döntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

VÍZILABDA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL, NŐK
KÖZÉPDÖNTŐS SZAKASZ
AZ 1–8. HELYÉRT, 1. FORDULÓ
E-CSOPORT
14.00: A1–C1 
18.15: A2–C2 
F-CSOPORT
16.00: B2–D2 
20.15: D1–B1 

 FEBRUÁR 1., VASÁRNAP

 FUTBALLPROGRAM 

NB I
20. FORDULÓ
12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! 
15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n! 
19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

NB II
16. FORDULÓ
14.00: Szentlőrinc–Budafoki MTE – élőben az NSO-n! 
14.00: Békéscsaba 1912 Előre–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
14.00: Karcagi SC–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n! 
14.00: Tiszakécskei LC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n! 
15.00: FC Ajka–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n! 
15.00: Aqvital FC Csákvár–Vasas FC – élőben az NSO-n! 
15.00: Kecskeméti TE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n! 

ANGOL PREMIER LEAGUE
24. FORDULÓ
15.00: Aston Villa–Brentford
15.00: Manchester United–Fulham (Tv: Spíler1)
15.00: Nottingham Forest–Crystal Palace
17.30: Tottenham Hotspur–Manchester City (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1
20. FORDULÓ
15.00: Lyon–Lille
17.15: Angers–Metz
17.15: Nice–Brest
17.15: Toulouse–Auxerre
20.45: Strasbourg–Paris SG

NÉMET BUNDESLIGA
20. FORDULÓ
15.30: VfB Stuttgart–Freiburg (Tv: Arena4)
17.30: Borussia Dortmund–Heidenheim (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A
23. FORDULÓ
12.30: Torino–Lecce
15.00: Como–Atalanta
18.00: Cremonese–Internazionale
20.45: Parma–Juventus

SPANYOL LA LIGA
22. FORDULÓ
14.00: Real Madrid–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
16.15: Betis–Valencia (Tv: Spíler2)
18.30: Getafe–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Athletic Bilbao–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

ROMÁN LIGA 1
24. FORDULÓ
19.00: FCSB–Csíkszereda – élőben az NSO-n!

SZERB SZUPERLIGA
21. FORDULÓ
15.00: TSC–Vojvodina – élőben az NSO-n!

FUTSAL
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, NEGYEDDÖNTŐ
C1–D2, Ljubljana
D1–C2, Ljubljana

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

JÉGKORONG
MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ, SZÉKESFEHÉRVÁR, MET ARÉNA 
13.30: a 3. helyért 
17.00: döntő 

KERÉKPÁR
Terepkerékpáros világbajnokság, Hulst
15.00: férfi verseny 
Pálya Európa-bajnokság, Konya
13.30: férfi csapatsprint (Magyarország) 
19.00: női scratch, férfi kieséses versenyszám, női csapatsprint, férfi csapatsprint 

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG
15.15: a 3. helyért, Herning (Tv: M4 Sport)
18.00: döntő, Herning  – élőben az NSO-n!
NŐI NB I
15.00: Szombathelyi KKA–FTC-Rail Cargo Hungaria 

RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
16.00: MÁV Előre Foxconn–Vasas SC 

TENISZ
AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE
4.00: férfi egyes, döntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

VÍZILABDA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL, NŐK
KÖZÉPDÖNTŐS SZAKASZ, 2. FORDULÓ 
AZ 1–8. HELYÉRT
E-CSOPORT
16.30: C1–A2 
19.45: A1–C2 
F-CSOPORT
18.00: B1–D2 
21.15: D1–B2 
A 9–16. HELYÉRT
G-CSOPORT
10.00: A4–C4 
13.15: A3–C3 
H-CSOPORT
11.30: B4–D4 
14.45: B3–D3 
 

 

