Vasárnapi sportműsor: Magyarország–Szerbia döntő a férfi vízilabda Eb-n, FTC–ETO az NB I-ben
JANUÁR 25., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
19. FORDULÓ
13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC, Miskolc (Tv: M4 Sport+, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
23. FORDULÓ
15.00: Brentford–Nottingham Forest
15.00: Newcastle United–Aston Villa (Tv: Spíler1)
15.00: Crystal Palace–Chelsea (Tv: Match4)
17.30: Arsenal–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
19. FORDULÓ
15.00: Nantes–Nice
17.15: Brest–Toulouse
17.15: Metz–Lyon
17.15: Paris FC–Angers
20.45: Lille–Strasbourg
HORVÁT 1. HNL
19. FORDULÓ
17.45: NK Osijek–Dinamo Zagreb
NÉMET BUNDESLIGA
19. FORDULÓ
15.30: Borussia Mönchengladbach–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)
17.30: Freiburg–1. FC Köln (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
19. FORDULÓ
13.30: Schalke–Kaiserslautern (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
22. FORDULÓ
12.30: Sassuolo–Cremonese (Tv: Match4)
15.00: Atalanta–Parma
15.00: Genoa–Bologna
18.00: Juventus–Napoli (Tv: Match4)
20.45: Roma–Milan (Tv: Match4)
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
19. FORDULÓ
19.00: Benfica–Estrela Amadora (Tv: Sport2)
SPANYOL LA LIGA
21. FORDULÓ
14.00: Atlético Madrid–Mallorca (Tv: Spíler2)
16.15: FC Barcelona–Oviedo (Tv: Spíler2)
18.30: Real Sociedad–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Alavés–Betis (Tv: Spíler2)
FUTSAL
Férfi Európa-bajnokság, csoportkör, 2. forduló
A-csoport (Riga)
13.00: Horvátország–Grúzia
16.00: Franciaország–Lettország
B-csoport (Kaunas)
13.00: Örményország–Csehország
16.00: Ukrajna–Litvánia
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, RÁJÁTSZÁS
KONFERENCIADÖNTŐ
AFC
21.00: Denver Broncos–New England Patriots (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!
NFC
Hétfő, 0.30: Seattle Seahawks–Los Angeles Rams (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!
GOLF
PGA TOUR
22.00: The American Express, 4. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
16.00: Gyergyói HK (romániai)–FEHA19
16.30: Corona Brasov (romániai)–DEAC
17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–UTE
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC
OSZTRÁK LIGA
16.00: Pioneers Vorarlberg–EC Villach
17.30: Vienna Capitals–HCB Südtirol
17.30: EC-KAC–Red Bull Salzburg
17.30: Innsbruck–Black Wings Linz
KERÉKPÁR
Terepkerékpáros világkupa-sorozat, Hoogerheide
13.40: női verseny (Vas Blanka, Bruchner Regina) (Tv: M4 Sport+)
15.10: férfiverseny (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
2. FORDULÓ, II. CSOPORT (MALMÖ)
15.30: Szlovénia–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
18.00: Izland–Svédország (Tv: M4 Sport+)
20.30: Svájc–Horvátország (Tv: M4 Sport+)
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
11. FORDULÓ
A-CSOPORT
14.00: Esbjerg (dán)–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
14.00: Storhamar HE (norvég)–Borussia Dortmund (német)
16.00: Gloria Bistrita (román)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
16.00: OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Metz Handball (francia)
B-CSOPORT
16.00: Ikast Handbold (dán)–HB Sola (norvég)
NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
B-CSOPORT
18.00: Blomberg-Lippe–Nyköbing (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
15.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Alba Fehérvár
NŐI NB I
17.00: Csata TKK–Sopron Basket
19.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–DVTK Hun-Therm
NBA, ALAPSZAKASZ
21.30: Memphis Grizzlies–Denver Nuggets (Tv: Sport1)
RALI
Monte-Carlo rali, a világbajnokság 1. futama, Monte-Carlo
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
17.00: Vegyész RC Kazincbarcika-Swissten Dág KSE
18.00: DEAC-Prestige Fitness PSE
19.00: MAFC-TFSE
19.00: MÁV Előre Foxconn–Vidux-Szegedi RSE
19.30: Fino Kaposvár–MEAFC-Peka Bau
Női Extraliga, alapszakasz
18.00: TFSE-UTE
18.00: Szent Benedek RA-Vasas SC
TÉLI SPORTOK
Alpesi sí
11.30: világkupa, férfi műlesiklás, Kitzbühel (Tv: Eurosport2)
12.00: világkupa, női műlesiklás, Spindleruv Mlyn (Tv: Eurosport2)
13.15: világkupa, férfi műlesiklás, Kitzbühel (Tv: Eurosport2)
Sífutás
14.30: világkupa, férfi klasszikus tömegrajtos, Goms (Tv: Eurosport2)
Sílövészet
15.00: világkupa, férfi tömegrajtos, Nové Mesto (Tv: Eurosport1)
18.00: világkupa, női tömegrajtos, Nové Mesto (Tv: Eurosport1)
Síugrás
16.00: sírepülő-világbajnokság, csapatverseny, Oberstdorf (Tv: Eurosport1)
TENISZ
Australian Open, Melbourne
1.00: férfi egyes, nyolcaddöntő, páros, nyolcaddöntő; női egyes, nyolcaddöntő, páros, nyolcaddöntő; vegyes páros, nyolcaddöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
2.30 után: Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán, 15.)–Katerina Siniaková, Taylor Townsend (cseh, amerikai, 1.)
ATP 100-as challengertorna, Oeiras
12.00: döntő, Piros Zsombor–Chris Rodesch (luxemburgi)
VÍVÁS
Párbajtőr Grand Prix-verseny, Doha
7.00: női egyéni verseny, 64-es tábla
9.00: férfi egyéni verseny, 64-es tábla
Kardvilágkupa-verseny, Salt Lake City
18.00: női csapatverseny
19.00: férfi csapatverseny
VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
BRONZMÉRKŐZÉS
17.00: Olaszország–Görögország (Tv: M4 Sport+)
DÖNTŐ
20.30: MAGYARORSZÁG–Szerbia (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szabó Szilvia, Erdei Márk, Kovács Erika, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: Érdekességek a szombati és vasárnapi sporteseményekről. Nemzeti sportkrónika
7.00: Elindult a labdarúgó NB I tavaszi szezonja. Második középdöntős mérkőzésére készül a férfi kézilabda-válogatott az Eb-n
7.40: Megvan az utazó magyar csapat a milánó-cortinai téli olimpiai játékokra
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika
8.40: Európa-bajnoki döntőt játszik este a magyar férfi vízilabda-válogatott – Regős Lászlót kapcsoljuk a helyszínről
9.05: Molnár Martin érkezik a stúdióba, aki 2026-ban a brit Formula–3-ban folytatja pályafutását
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely, műsorvezető: Bera Emese
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Olasz Gergő
13.00: Közvetítés a Debrecen–Diósgyőr NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Tóth Béla, szakértő: Bene Ferenc
14.00: Közvetítés az Esbjerg–DVSC női kézilabda Bajnokok Ligája-csoportkör-mérkőzésről, kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Marosán György
15.00: Közvetítés a Kazincbarcika–Zalaegerszeg NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Olasz Gergő, szakértő: Wukovics László
15.30: Közvetítés a Magyarország–Szlovénia férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntős találkozóról, kommentátor: Cseszregi Balázs, szakértő: Marosán György
16.00: Közvetítés a Gloria Bistrica–Győri Audi ETO női kézilabda Bajnokok Ligája-csoportkör-mérkőzésről, kommentátor: Jó András
17.00: Az FTC–ETO FC NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzés felvezetése
18.15: Közvetítés az FTC–ETO FC NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Katona László, szakértő: Wukovics László
20.00: A magyar férfi vízilabda-válogatott Európa-bajnoki döntőjének felvezetése
20.30: Közvetítés a Szerbia–Magyarország férfi vízilabda Eb-döntőről, kommentátor: Regős László Pál
22.00: A vízilabda Eb-döntő értékelése a stúdióból. Ez történt az NB I-es labdarúgó-fordulóban
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel