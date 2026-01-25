Vasárnapi sportműsor: Magyarország–Szerbia döntő a férfi vízilabda Eb-n, FTC–ETO az NB I-ben

JANUÁR 25., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

19. FORDULÓ

13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC, Miskolc (Tv: M4 Sport+, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

23. FORDULÓ

15.00: Brentford–Nottingham Forest

15.00: Newcastle United–Aston Villa (Tv: Spíler1)

15.00: Crystal Palace–Chelsea (Tv: Match4)

17.30: Arsenal–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

19. FORDULÓ

15.00: Nantes–Nice

17.15: Brest–Toulouse

17.15: Metz–Lyon

17.15: Paris FC–Angers

20.45: Lille–Strasbourg

HORVÁT 1. HNL

19. FORDULÓ

17.45: NK Osijek–Dinamo Zagreb

NÉMET BUNDESLIGA

19. FORDULÓ

15.30: Borussia Mönchengladbach–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

17.30: Freiburg–1. FC Köln (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

19. FORDULÓ

13.30: Schalke–Kaiserslautern (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

22. FORDULÓ

12.30: Sassuolo–Cremonese (Tv: Match4)

15.00: Atalanta–Parma

15.00: Genoa–Bologna

18.00: Juventus–Napoli (Tv: Match4)

20.45: Roma–Milan (Tv: Match4)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

19. FORDULÓ

19.00: Benfica–Estrela Amadora (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA

21. FORDULÓ

14.00: Atlético Madrid–Mallorca (Tv: Spíler2)

16.15: FC Barcelona–Oviedo (Tv: Spíler2)

18.30: Real Sociedad–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.00: Alavés–Betis (Tv: Spíler2)

FUTSAL

Férfi Európa-bajnokság, csoportkör, 2. forduló

A-csoport (Riga)

13.00: Horvátország–Grúzia

16.00: Franciaország–Lettország

B-csoport (Kaunas)

13.00: Örményország–Csehország

16.00: Ukrajna–Litvánia

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, RÁJÁTSZÁS

KONFERENCIADÖNTŐ

AFC

21.00: Denver Broncos–New England Patriots (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

NFC

Hétfő, 0.30: Seattle Seahawks–Los Angeles Rams (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

GOLF

PGA TOUR

22.00: The American Express, 4. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

16.00: Gyergyói HK (romániai)–FEHA19

16.30: Corona Brasov (romániai)–DEAC

17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–UTE

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC

OSZTRÁK LIGA

16.00: Pioneers Vorarlberg–EC Villach

17.30: Vienna Capitals–HCB Südtirol

17.30: EC-KAC–Red Bull Salzburg

17.30: Innsbruck–Black Wings Linz

KERÉKPÁR

Terepkerékpáros világkupa-sorozat, Hoogerheide

13.40: női verseny (Vas Blanka, Bruchner Regina) (Tv: M4 Sport+)

15.10: férfiverseny (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ, II. CSOPORT (MALMÖ)

15.30: Szlovénia–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

18.00: Izland–Svédország (Tv: M4 Sport+)

20.30: Svájc–Horvátország (Tv: M4 Sport+)

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

11. FORDULÓ

A-CSOPORT

14.00: Esbjerg (dán)–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

14.00: Storhamar HE (norvég)–Borussia Dortmund (német)

16.00: Gloria Bistrita (román)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

16.00: OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Metz Handball (francia)

B-CSOPORT

16.00: Ikast Handbold (dán)–HB Sola (norvég)

NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

B-CSOPORT

18.00: Blomberg-Lippe–Nyköbing (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

15.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Alba Fehérvár

NŐI NB I

17.00: Csata TKK–Sopron Basket

19.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–DVTK Hun-Therm

NBA, ALAPSZAKASZ

21.30: Memphis Grizzlies–Denver Nuggets (Tv: Sport1)

RALI

Monte-Carlo rali, a világbajnokság 1. futama, Monte-Carlo

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

17.00: Vegyész RC Kazincbarcika-Swissten Dág KSE

18.00: DEAC-Prestige Fitness PSE

19.00: MAFC-TFSE

19.00: MÁV Előre Foxconn–Vidux-Szegedi RSE

19.30: Fino Kaposvár–MEAFC-Peka Bau

Női Extraliga, alapszakasz

18.00: TFSE-UTE

18.00: Szent Benedek RA-Vasas SC

TÉLI SPORTOK

Alpesi sí

11.30: világkupa, férfi műlesiklás, Kitzbühel (Tv: Eurosport2)

12.00: világkupa, női műlesiklás, Spindleruv Mlyn (Tv: Eurosport2)

13.15: világkupa, férfi műlesiklás, Kitzbühel (Tv: Eurosport2)

Sífutás

14.30: világkupa, férfi klasszikus tömegrajtos, Goms (Tv: Eurosport2)

Sílövészet

15.00: világkupa, férfi tömegrajtos, Nové Mesto (Tv: Eurosport1)

18.00: világkupa, női tömegrajtos, Nové Mesto (Tv: Eurosport1)

Síugrás

16.00: sírepülő-világbajnokság, csapatverseny, Oberstdorf (Tv: Eurosport1)

TENISZ

Australian Open, Melbourne

1.00: férfi egyes, nyolcaddöntő, páros, nyolcaddöntő; női egyes, nyolcaddöntő, páros, nyolcaddöntő; vegyes páros, nyolcaddöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

2.30 után: Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán, 15.)–Katerina Siniaková, Taylor Townsend (cseh, amerikai, 1.)

ATP 100-as challengertorna, Oeiras

12.00: döntő, Piros Zsombor–Chris Rodesch (luxemburgi)

VÍVÁS

Párbajtőr Grand Prix-verseny, Doha

7.00: női egyéni verseny, 64-es tábla

9.00: férfi egyéni verseny, 64-es tábla

Kardvilágkupa­-verseny, Salt Lake City

18.00: női csapatverseny

19.00: férfi csapatverseny

VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

BRONZMÉRKŐZÉS

17.00: Olaszország–Görögország (Tv: M4 Sport+)

DÖNTŐ

20.30: MAGYARORSZÁG–Szerbia (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szabó Szilvia, Erdei Márk, Kovács Erika, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: Érdekességek a szombati és vasárnapi sporteseményekről. Nemzeti sportkrónika

7.00: Elindult a labdarúgó NB I tavaszi szezonja. Második középdöntős mérkőzésére készül a férfi kézilabda-válogatott az Eb-n

7.40: Megvan az utazó magyar csapat a milánó-cortinai téli olimpiai játékokra

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika

8.40: Európa-bajnoki döntőt játszik este a magyar férfi vízilabda-válogatott – Regős Lászlót kapcsoljuk a helyszínről

9.05: Molnár Martin érkezik a stúdióba, aki 2026-ban a brit Formula–3-ban folytatja pályafutását

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely, műsorvezető: Bera Emese

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Olasz Gergő

13.00: Közvetítés a Debrecen–Diósgyőr NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Tóth Béla, szakértő: Bene Ferenc

14.00: Közvetítés az Esbjerg–DVSC női kézilabda Bajnokok Ligája-csoportkör-mérkőzésről, kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Marosán György

15.00: Közvetítés a Kazincbarcika–Zalaegerszeg NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Olasz Gergő, szakértő: Wukovics László

15.30: Közvetítés a Magyarország–Szlovénia férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntős találkozóról, kommentátor: Cseszregi Balázs, szakértő: Marosán György

16.00: Közvetítés a Gloria Bistrica–Győri Audi ETO női kézilabda Bajnokok Ligája-csoportkör-mérkőzésről, kommentátor: Jó András

17.00: Az FTC–ETO FC NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzés felvezetése

18.15: Közvetítés az FTC–ETO FC NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Katona László, szakértő: Wukovics László

20.00: A magyar férfi vízilabda-válogatott Európa-bajnoki döntőjének felvezetése

20.30: Közvetítés a Szerbia–Magyarország férfi vízilabda Eb-döntőről, kommentátor: Regős László Pál

22.00: A vízilabda Eb-döntő értékelése a stúdióból. Ez történt az NB I-es labdarúgó-fordulóban

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel