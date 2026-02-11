Nemzeti Sportrádió

A Real Madrid megállapodott az UEFA-val a Szuperliga ügyében

T. Z.T. Z.
2026.02.11. 16:40
Fotó: Getty Images
Címkék
Real Madrid Szuperliga Európai Szuperliga UEFA
Békét kötött a Real Madrid és az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA). A spanyol klub szerdán hivatalos honlapján jelentette be, hogy megállapodott a szervezettel valamint az Európai Klubok Szövetségével (EFC), ami egyben a Szuperliga-projekt befejezését jelenti.

A Real Madrid csütörtöki közleményében ezt írta: „Az UEFA, az Európai Labdarúgó Klubok Szövetsége (EFC) és a Real Madrid megállapodásra jutott az európai klubfutball érdekében. Az európai labdarúgás érdekében hónapokig tartó megbeszéléseket követően az UEFA, az EFC és a Real Madrid bejelentette, hogy elvi megállapodásra jutottak az európai klubfutball érdekében, tiszteletben tartva a sportteljesítmény elvét, valamint hangsúlyozva a klubok hosszú távú fenntarthatóságát és a szurkolói élmény javítását a technológia felhasználásával. A megállapodás a hatálybalépést követően az Európai Szuperligával kapcsolatos jogi vitáik rendezését is szolgálja majd.”

 

