Schmidt Ádám: Elengedhetetlen a sport és az orvostudomány szoros szövetsége

Az államtitkár arról is beszélt, hogy a rendszeres sportolás kiváló prevenciós eszköz, s nemcsak fizikailag képes segíteni, hanem mentális kapaszkodót is nyújt.

„Azonban azt is szeretnénk minél többekkel megértetni – és ebben kiemelten számítunk az egészségügyi szakemberek segítségére –, hogy akár szerzett, akár veleszületett betegséggel vagy fizikai problémával küzd valaki, a rendszeres mozgás az egyik legjobb útja a gyógyulásnak, illetve annak, hogy a lehetőségekhez képest mégis a legteljesebb életet tudja élni az illető” – fogalmazott Schmidt Ádám.

Az államtitkár beszélt az LA10 Programról, amelynek – mint mondta – ambiciózus célja, hogy a 2028-as Los Angeles-i olimpián Magyarország 10 aranyérmet szerezzen és/vagy az első 10 között végezzen az éremtáblázaton. Jelezte, ennek eléréséhez elengedhetetlen, hogy a sportegészségügy területén is naprakész tudással segítsék a sportolók felkészülését.

„Azt szeretnénk elérni, hogy minden honfitársunknak legyen élete része a sport, a rendszeres testmozgás. Hogy mindenki éljen azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a kormány támogatása, a sport kiemelt, stratégiai ágazatként való kezelése megteremtett az elmúlt másfél évtizedben és megteremt napjainkban is” – mondta. Hangsúlyozta, akár a megfelelő létesítmények fejlesztésével, akár az egyesületek és az edzők támogatásával mindenkinek szeretnék megteremteni a lehetőséget a rendszeres sportolásra, ezzel is segítve a magyar embereket a kihívások legyőzésében.

A „SPEED – Sport egészségtudatosan és digitálisan” konferencián főként a kardiológiai és a neurológiai betegségek utáni rehabilitáció, a sportba való visszatérés, valamint az ezt segítő okoseszközök és mesterségesintelligencia-alapú mérési megoldások kerülnek a középpontba. Ezen az eseményen indítják el az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) úgynevezett „Get trained save lives” kampányát, amelynek célja, hogy a klubokban és egyesületekben szükség esetén a munkatársak, a stáb és maguk a játékosok is felkészültek legyenek egy sikeres újjáélesztés megkezdésére.