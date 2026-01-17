„Egy csoport ember úgy döntött, hogy kinyír engem” – Michel Platini szerint összeesküdtek ellene

„Furcsa érzés. Az elmúlt tíz év nagyon bonyolultan alakult a családom szenvedése miatt: látták, mi van az újságokban, mit mondanak rólam az emberek, a nemzetközi vitákat. De sohasem aggódtam a végső döntés miatt, mert tudtam, hogy nem vagyok bűnös, és tudtam, hogy a végén semmi sem lesz” – fogalmazott a The Guardiannak adott interjújában Michel Platini, aki 2015-ben kapott eredetileg nyolcéves eltiltást és pénzbírságot a FIFA etikai bizottságától. A döntés hátterében az állt, hogy Platini 1.35 millió fontot kért vissza a Joseph Blatter FIFA-elnök technikai tanácsadójaként 1999 és 2002 között végzett munkájáért. A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) négy évre mérsékelte a büntetést 2016-ban, majd tavaly mindkettőjüket véglegesen felmentette a fellebbviteli bíróság.

„A döntés nagyon igazságtalan volt és összességében politikai okokból történt. Egy csoport ember ugyanis úgy döntött, hogy kinyír engem” – beszélt a büntetéséről a korábbi háromszoros aranylabdás.

Platini – aki 2007 és 2015 között vezette az európai futballszövetséget – úgy érzi, minden adva volt ahhoz, hogy a FIFA elnöke legyen, szerinte azonban egy kör éppen ez ellen munkálkodott: „Ellenem irányuló légkört teremtettek. Akadtak olyan emberek, akiket nem ismertem, és akik nem akartak más elnököt. A leves nagyon finom volt, sok pénzt tudtak keresni, ezért nem szerettek volna engem elnöknek. Féltek attól, hogy sok mindent megváltoztatok.”

A korábbi háromszoros aranylabdás a FIFA jelenlegi elnökéről, Gianni Infantinóról is beszélt az interjúban: „Remek második számú játékos volt, de nem jó első számú. Nagyon jól dolgozott az UEFA-nál, ám van egy problémája: mégpedig az, hogy szereti a gazdag és hatalmas embereket, azokat, akiknek pénzük van. Neki ilyen a jelleme. Már második emberként is ilyen volt, de akkoriban még nem ő volt a főnök.”

„Sajnos Infantino a világjárvány óta egyre autokratábbá vált. Azt hiszem, ezt a meccset elvesztette. Most kevesebb a demokrácia, mint Blatter idejében volt. Mondhatsz, amit akarsz Blatterről, de a fő problémája az volt, hogy élete végéig a FIFA-nál akart maradni. A futball számára ő jó ember volt” – részletezte Platini.

Az UEFA jelenlegi elnökéről, Aleksandar Ceferinről azt mondta, hogy több szerepet kellene vállalnia a FIFA-ban, és szerinte a két szervezet közötti örökös oda-vissza vita szorosabb irányítást igényelne: „Az UEFA mindig is fontos szerepet játszott a futballban: ellensúlyozta ugyanis a FIFA által elkövetett ostobaságokat. Azonban energikusabban kellene megvédeni a futball értékeit. Nincs vele kapcsolatom, és nem is akarok beleavatkozni, de azt hiszem, ez lenne az egyetlen módja annak, hogy megakadályozzuk Infantino butaságait.”

Ezután az európai Szuperligára létrehozására tett próbálkozásokról beszélt: „A kezdetektől fogva saját versenyt akartak szervezni, de én nem engedtem, évekig küzdöttem ez ellen – fogalmazott, hozzátéve, hogy bár a kísérlet 2021-ben látványos kudarcba fulladt, szerinte a fenyegetés azóta sem csökkent. – Ez már régóta probléma, és egyre jelentősebbé válik. Ami a tavaly nyári klubvilágbajnoksággal történt, az lehet, hogy csak a jéghegy csúcsa volt. Fogalmam sincs, mi lesz a sportággal, de azt hiszem, nagy változás állhat be az európai profi futballban.”

Platininek arra is volt ötlete, hogyan lehetne jobbá tenni a labdarúgást: „Remélem, hogy egyre több korábbi játékos csatlakozik majd a futballirányításhoz, hogy ők vezethessék az intézményeket, és nemzetközi szinten is vigyázhassanak a sportágra. Ez azonban nem könnyű munka, így nincsenek is sokan, akik szeretnék ezt csinálni. Fáradhatatlanul kell kampányolni, ami sok pénzbe kerül. Ám a demokrácia szempontjából jobb lenne, ha igazi verseny alakulna ki, új ötletekkel.”

Az UEFA korábbi elnöke azt is elmondta, 70 évesen már nem térne vissza vezető pozícióban a futballba, de tanácsokat szívesen adna: „Vannak ötleteim. Ha jó lehetőségem adódik arra, hogy tanácsot adjak valakinek, akkor miért ne tenném? Ám a futball adminisztrációjába már nem akarok belefolyni. Ötven éve vagyok a nyilvánosság előtt, itt az ideje, hogy a háttérbe vonuljak.”

A beszélgetés végéhez közeledve úgy fogalmazott, hogy a nevének tisztázására tett erőfeszítései ellenére sem tekinti elveszettnek az elmúlt évtizedet: „Élveztem az életemet, és élveztem ezt az időszakot is. Mentálisan nyugodt maradtam. Sokat utaztam, új dolgokat és embereket ismertem meg, több időt töltöttem a barátaimmal és a családommal. Nem vesztettem semmit.”

„A szurkolók és a futballszakemberek nagyon jól bántak velem, de azok már nem, akik attól tartottak, hogy visszatérek és elfoglalom a helyüket. Mindenki más a kezdetektől fogva megértette, hogy ez egy összeesküvés ellenem, hogy ne én legyek FIFA elnöke” – szögezte le Platini.

