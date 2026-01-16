Svájci ellenfelet kaptak Baráth Péterék, bosnyák csapattal játszik a Palace a Konferencialigában

Magyar érdekeltség a Baráth Pétert foglalkoztató Sigma Olomouc révén volt a sorsoláson (Varga Barnabás csapata, az AEK Athén közvetlenül a nyolcaddöntőben érdekelt), a cseh együttes a svájci Lausanne-nal ütközik meg a 16 közé jutásért. A sorozat nagy esélyesének tartott Crystal Palace ellenfele a bosnyák Zrijnski Mostar, míg az olasz Fiorentináé a lengyel Jagiellonia lesz.

A mérkőzéseket február 19-én, ill. 26-án játsszák (a visszavágót a másodikként kihúzott, kiemelt csapatok rendezik), a nyolcaddöntők párosításait február 26-án sorsolja ki az UEFA.

KONFERENCIALIGA

RÁJÁTSZÁS (a 16 közé jutásért)

Zrijnski Mostar (bosnyák)–Crystal Palace (angol)

Sigma Olomouc (cseh)–Lausanne (svájci)

Kuopion PS (finn)–Lech Poznan (lengyel)

Shkëndija (északmacedón)–Samsunspor (török)

Noa (örmény)–AZ Alkmaar (holland)

Drita (koszovói)–Celje (szlovén)

Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Fiorentina (olasz)

Omonia (ciprusi)–HNK Rijeka (horvát)