Nemzeti Sportrádió

Svájci ellenfelet kaptak Baráth Péterék, bosnyák csapattal játszik a Palace a Konferencialigában

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.16. 13:35
Fotó: Getty Images
Címkék
sorsolás Konferencialiga-sorsolás Konferencialiga Baráth Péter Sigma Olomouc UEFA
Kisorsolták Nyonban a labdarúgó Konferencialiga legjobb 16 közé jutásért rendezett rájátszásának párosításait.

Magyar érdekeltség a Baráth Pétert foglalkoztató Sigma Olomouc révén volt a sorsoláson (Varga Barnabás csapata, az AEK Athén közvetlenül a nyolcaddöntőben érdekelt), a cseh együttes a svájci Lausanne-nal ütközik meg a 16 közé jutásért. A sorozat nagy esélyesének tartott Crystal Palace ellenfele a bosnyák Zrijnski Mostar, míg az olasz Fiorentináé a lengyel Jagiellonia lesz.

A mérkőzéseket február 19-én, ill. 26-án játsszák (a visszavágót a másodikként kihúzott, kiemelt csapatok rendezik), a nyolcaddöntők párosításait február 26-án sorsolja ki az UEFA. 

KONFERENCIALIGA
RÁJÁTSZÁS (a 16 közé jutásért)
Zrijnski Mostar (bosnyák)–Crystal Palace (angol)
Sigma Olomouc (cseh)–Lausanne (svájci)
Kuopion PS (finn)–Lech Poznan (lengyel)
Shkëndija (északmacedón)–Samsunspor (török)
Noa (örmény)–AZ Alkmaar (holland)
Drita (koszovói)–Celje (szlovén)
Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Fiorentina (olasz)
Omonia (ciprusi)–HNK Rijeka (horvát)

sorsolás Konferencialiga-sorsolás Konferencialiga Baráth Péter Sigma Olomouc UEFA
Legfrissebb hírek

„Szakmailag logikus lépés” – Baráth Péter az átigazolásáról

Légiósok
Tegnap, 10:01

Baráth Péter a Sigma Olomouc játékosa lett – hivatalos

Légiósok
Tegnap, 9:33

Tenisz: elkerülték a sztárokat a mieink az Australian Open első körében

Tenisz
Tegnap, 6:39

Csehországban folytathatja pályafutását Baráth Péter – sajtóhír

Minden más foci
2026.01.11. 09:36

Király-kupa: a Barcelona és a Real Madrid is másodosztályú csapatot kapott a nyolcaddöntőre

Spanyol labdarúgás
2026.01.08. 10:15

Baráth Péterék bejutottak a nyolcaddöntőbe; Bolla Bendegúz csapata döntetlennel búcsúzott a Kl-től

Európa-konferencialiga
2025.12.18. 23:13

Ötödik meccsét is elbukta a Rapid a Konferencialigában, Baráth Péterék nyertek hazai pályán

Európa-konferencialiga
2025.12.11. 23:03

Fontos győzelmet aratott a Fiorentina a Konferencialigában

Európa-konferencialiga
2025.12.11. 20:47
Ezek is érdekelhetik