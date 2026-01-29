Az MLSZ is csatlakozott az UEFA életmentő programjához

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközleményből kiderült, hogy az UEFA által elindított program egy nemzetközi szemléletformáló és képzési kezdeményezés, amely a futball világán keresztül hívja fel a figyelmet az újjáélesztés és a defibrillátorhasználat jelentőségére, és gyakorlati tudást ad a hirtelen szívmegállás ellátásához. A programhoz az MLSZ és az egész hazai labdarúgás-egészségügy is csatlakozik – jelentette be dr. Szelid Zsolt, az MLSZ Orvosi Bizottságának elnöke a Széchenyi István Egyetem és az MLSZ Orvosi Bizottsága által rendezett konferencián Győrben.

„Hirtelen szívmegállás esetén döntőek az első percek, ezért kulcsfontosságú, hogy a pályán, a lelátón vagy akár a szurkolói zónákban legyenek, akik azonnal és szakszerűen tudnak beavatkozni. A futball elérése óriási, így kivételes lehetőséget ad arra, hogy tömegeket ösztönözzünk a gyakorlati képzéseken való részvételre. A kampány üzenete eddig több mint százmillió emberhez jutott el, és tízezrek sajátították el az újraélesztés alapjait – ez mutatja meg igazán a sport társadalmi erejét” – hangsúlyozta az eseményen dr. Evert Verhagen, az UEFA vezető tudományos tanácsadója.

A kampány a 2024-es Európa-bajnokság előtt indult, és valamennyi kijutott válogatott bekapcsolódott az oktatásba. Dr. Szilas Ádám, a magyar válogatott orvosa elmondta: a játékosok és a szakmai stáb tagjai is átestek a képzésen, amely interaktív videókra, gyakorlati elemekre és a szurkolói zónákban zajló bemutatókra épült, ismert labdarúgók közreműködésével.

A konferencián Havas Máté, az ETO FC Győr utánpótlás-vezetője és akadémiai igazgatója szavaiból kiderült, hogy a hazai klubok részéről is erős a csatlakozási szándék. „Klubunk szakemberei minden évben részt vesznek életmentő képzéseken, saját gimnáziumukban pedig tervezzük, hogy az újraélesztés oktatása akár órarendi szinten is megjelenjen. Éppen ezért a mostani kezdeményezéshez is örömmel csatlakoztunk a játékosokkal együtt” – tette hozzá.