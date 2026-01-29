Nemzeti Sportrádió

Az MLSZ is csatlakozott az UEFA életmentő programjához

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2026.01.29. 16:05
null
Az ETO FC fiatal játékosai is részt vettek a programról a konferencia keretében tartott a bemutatón (Fotó: Adorján András/Széchenyi István Egyetem)
Címkék
Győr Széchenyi István Egyetem életmentés UEFA MLSZ
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) által életre hívott Get Trained, Save Lives-program célja egyszerű, de életbevágó: minél többeket felkészíteni arra, hogy egy hirtelen szívmegállás esetén azonnal és szakszerűen tudjon cselekedni. A kezdeményezéshez most a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) is csatlakozott – jelentették be a győri egyetem konferenciáján.

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközleményből kiderült, hogy az UEFA által elindított program egy nemzetközi szemléletformáló és képzési kezdeményezés, amely a futball világán keresztül hívja fel a figyelmet az újjáélesztés és a defibrillátorhasználat jelentőségére, és gyakorlati tudást ad a hirtelen szívmegállás ellátásához. A programhoz az MLSZ és az egész hazai labdarúgás-egészségügy is csatlakozik – jelentette be dr. Szelid Zsolt, az MLSZ Orvosi Bizottságának elnöke a Széchenyi István Egyetem és az MLSZ Orvosi Bizottsága által rendezett konferencián Győrben.

„Hirtelen szívmegállás esetén döntőek az első percek, ezért kulcsfontosságú, hogy a pályán, a lelátón vagy akár a szurkolói zónákban legyenek, akik azonnal és szakszerűen tudnak beavatkozni. A futball elérése óriási, így kivételes lehetőséget ad arra, hogy tömegeket ösztönözzünk a gyakorlati képzéseken való részvételre. A kampány üzenete eddig több mint százmillió emberhez jutott el, és tízezrek sajátították el az újraélesztés alapjait – ez mutatja meg igazán a sport társadalmi erejét” – hangsúlyozta az eseményen dr. Evert Verhagen, az UEFA vezető tudományos tanácsadója.

A kampány a 2024-es Európa-bajnokság előtt indult, és valamennyi kijutott válogatott bekapcsolódott az oktatásba. Dr. Szilas Ádám, a magyar válogatott orvosa elmondta: a játékosok és a szakmai stáb tagjai is átestek a képzésen, amely interaktív videókra, gyakorlati elemekre és a szurkolói zónákban zajló bemutatókra épült, ismert labdarúgók közreműködésével.

A konferencián Havas Máté, az ETO FC Győr utánpótlás-vezetője és akadémiai igazgatója szavaiból kiderült, hogy a hazai klubok részéről is erős a csatlakozási szándék. „Klubunk szakemberei minden évben részt vesznek életmentő képzéseken, saját gimnáziumukban pedig tervezzük, hogy az újraélesztés oktatása akár órarendi szinten is megjelenjen. Éppen ezért a mostani kezdeményezéshez is örömmel csatlakoztunk a játékosokkal együtt” – tette hozzá.

 

Győr Széchenyi István Egyetem életmentés UEFA MLSZ
Legfrissebb hírek

NB I: kétmeccses eltiltást kapott a Nyíregyháza középpályása

Labdarúgó NB I
5 órája

Három gólt szerzett, és 2005 után újra nyert a Ferencváros otthonában az ETO

Labdarúgó NB I
2026.01.25. 20:07

Lőw Zsolt: Nagyon büszke lennék, ha egyszer a magyar válogatottat vezethetném

Magyar válogatott
2026.01.25. 12:19

Az MLSZ megállapodott a szurkolókkal a közös folytatásról

Magyar válogatott
2026.01.24. 12:13

Az ETO 21 éve nem nyert a Ferencváros vendégeként

Labdarúgó NB I
2026.01.24. 08:41

MLSZ: mégsem lesz szektorbezárás a Debrecen vasárnapi bajnokiján

Labdarúgó NB I
2026.01.23. 15:46

Schmidt Ádám: Elengedhetetlen a sport és az orvostudomány szoros szövetsége

Egyéb egyéni
2026.01.23. 11:17

A Győr a bajnokságban visszavágott a Debrecennek a női kézirangadón

Kézilabda
2026.01.20. 19:35
Ezek is érdekelhetik