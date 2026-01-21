Nemzeti Sportrádió

Hátránnyal indított, végül négyet vágott és nyert Prágában az FC Barcelona

2026.01.21. 22:58
Olmo bombagólt lőtt, Fermín duplázott, nyert a Barca (Fotó: Getty Images)
Az FC Barcelona 4–2-re legyőzte a Slavia Prahát idegenben a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz hetedik fordulójának szerdai játéknapján. A Chelsea nagy nehezen nyert a Pafosszal szemben, az Atalanta kikapott az Athletic Bilbaótól.

 

Összességében épp az ezt megelőző utolsó előtti, a Chelsea ellen 3–0-ra elvesztett Bajnokok Ligája-találkozója óta szárnyal igazán ebben az idényben az FC Barcelona, hiszen a londoni zakót követően zsinórban tizenegy tétmérkőzést megnyertek a katalánok – közte egy BL-meccsel, két Király-kupa-továbbjutással, a kétlépcsős Spanyol Szuperkupa behúzásával és hat bajnokival –, de épp a Slavia Praha elleni összecsapás előtt szakadt meg a sikersorozat a Real Sociedad ellen 2–1-re elvesztett La Liga-mérkőzésen. 

Utóbbin a Barca nem játszott rosszul, csak „mindent” kihagyott, így az volt a kérdés, visszaáll-e a csapat szerencséje Csehországban. Nem így kezdődött, a Slavia már a 10. percben meglepetésre vezetést szerzett, de a katalánok gyorsan magukhoz ragadták az irányítást, s Fermín López duplájával a 42. percben már ők álltak jobban. 

Két perc sem telt el, a csehek máris egyenlítettek, Robert Lewandowski vétett öngólt, így döntetlennel mehettek szünetre a felek. A folytatásban nem csak a Barcelona veszélyeztetett, de jobban játszott, majd a megsérülő Pedri helyére beálló Dani Olmo egy ellenfél által kifejelt labdát talált el tökéletesen – bődületes gólt akasztott Jindrich Stanek kapujába. Ekkor újra a Barca vezetett, immár 3–2-re, ám egy találat még volt a meccsben: Lewandowski a sajátja után az ellenfél kapuját is bevette. (2–4)

Emlegettük már a Chelsea Barca elleni BL-sikerét. Nos, a londoniak azóta a BL-ben kikaptak az Atalantától, s a Premier League-ben sem remekeltek, így már egy edzőváltáson is átestek: Enzo Marescát a Strasbourgtól érkező Liam Rosenior váltotta. Első Bajnokok Ligája-mérkőzésén „jó ellenfelet” kapott a ciprusi Pafosz képében, mégis megszenvedett, s a vezetést (azzal pedig a győzelmet) csak a 78. percben szerezte meg Moisés Caicedo. (1–0) 

A fordulót megelőzően a tabellán negyedik Atalanta esélyesként vágott neki a mostanában jobbára szenvedő Athletic elleni erőpróbának, a 16. percben vezetést is szerzett, ám utána kissé váratlanul összeomlott. A második félidőben 16 perc alatt hármat vágott a Bilbao, ezzel megnyerve a meccset, igaz, egy bergamói találat még született. (2–3) 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
Chelsea (angol)–Pafosz (ciprusi) 1–0 (Caicedo 78.) 
Atalanta (olasz)–Athletic Bilbao (spanyol) 2–3 (Scamacca 16., Krsztovics 88., ill. Guruzeta 58., Serrano 70., R. Navarro 74.) 
Slavia Praha (cseh)–Barcelona (spanyol) 2–4 (Kusej 10., Lewandowski 46. – öngól, ill. Fermín 34., 42., Olmo 63., Lewandowski 71.)

További eredmények
Galatasaray (török)–Atlético Madrid (spanyol) 1–1
Qarabag (azeri)–Eintracht Frankfurt (német) 3–2
Bayern München (német)–Union Saint-Gilloise (belga) 2–0
Juventus (olasz)–Benfica (portugál) 2–0
Newcastle United (angol)–PSV Eindhoven (holland) 3–0

AZ ALAPSZALASZ ÁLLÁSAMGyDVL-KGk 
1. Arsenal7720–2+18 21 
2. Bayern München76120–7+13 18 
3. Real Madrid75219–8+11 15 
4. Liverpool75214–8+6 15 
5. Tottenham742115–7+8 14 
6. Paris SG741220–10+10 13 
7. Newcastle United741216–6+10 13 
8. Chelsea741214–8+6 13 
9. Barcelona741218–13+5 13 
10. Sporting CP741214–9+5 13 
11. Manchester City741213–9+4 13 
12. Atlético Madrid741216–13+3 13 
13. Atalanta741210–9+1 13 
14. Internazionale74313–7+6 12 
15. Juventus733114–10+4 12 
16. Borussia Dortmund732219–15+4 11 
17. Galatasaray73139–910 
18. Qarabag731313–15–2 10 
19. Marseille73411–11
20. Bayer Leverkusen723210–14–4 
21. Monaco72328–14–6 
22. PSV Eindhoven722315–14+1 
23. Athletic Bilbao72237–11–4 
24. Olympiakosz Pireusz72238–13–5 
25. Napoli72237–12–5 
26. Köbenhavn722311–17–6 
27. FC Bruges721412–17–5 
28. Bodö/Glimt713312–14–2 
29. Benfica7256–10–4 
30. Pafosz71334–10–6 
31. Royale Union Saint-Gilloise7257–17–10 
32. Ajax7257–19–12 
33. Eintracht Frankfurt711510–19–9 
34. Slavia Praha7344–15–11 
35. Villarreal7165–15–10 
36. Kajrat Almati7165–19–14 

 

 

