Raheem Sterling távozott a Chelsea-től – hivatalos

A 31 éves, négyszeres angol bajnok szélső 2022 nyarán több mint 56 millió euróért cserébe igazolt a londoni klubhoz a Manchester Citytől, és 81 tétmeccsen 19 gólt, valamint 15 gólpasszt jegyzett a „kékeknél”. Sterling az előző idényt kölcsönben az Arsenalnál töltötte, míg a mostani évadban egyetlen tétmeccsen sem lépett pályára.

Sterling szerződéséből még 18 hónap volt hátra, ezzel együtt heti 325 ezer fontos gázsijával a Premier League egyik legjobban fizetett futballistájának számított.