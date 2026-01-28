Nemzeti Sportrádió

Raheem Sterling távozott a Chelsea-től – hivatalos

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.28. 18:08
A válogatott támadó hátat fordított a londoni klubnak (Fotó: Getty Images)
Címkék
Chelsea játékossors Raheem Sterling
Az angol élvonalban (Premier League) szereplő Chelsea a hivatalos honlapján közölte, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott Raheem Sterlinggel.

A 31 éves, négyszeres angol bajnok szélső 2022 nyarán több mint 56 millió euróért cserébe igazolt a londoni klubhoz a Manchester Citytől, és 81 tétmeccsen 19 gólt, valamint 15 gólpasszt jegyzett a „kékeknél”. Sterling az előző idényt kölcsönben az Arsenalnál töltötte, míg a mostani évadban egyetlen tétmeccsen sem lépett pályára. 

Sterling szerződéséből még 18 hónap volt hátra, ezzel együtt heti 325 ezer fontos gázsijával a Premier League egyik legjobban fizetett futballistájának számított. 

 

Chelsea játékossors Raheem Sterling
Legfrissebb hírek

Sós Bence távozott Topolyáról, és megérkezhet az NB II-es Tiszakécskéhez

Labdarúgó NB II
8 órája

A Chelsea, az Aston Villa és a Nottingham is idegenben nyert a PL-ben

Angol labdarúgás
2026.01.25. 17:09

Hátránnyal indított, végül négyet vágott és nyert Prágában az FC Barcelona

Bajnokok Ligája
2026.01.21. 22:58

Három pontot szerzett a Chelsea Liam Rosenior bajnoki debütálásán

Angol labdarúgás
2026.01.17. 18:07

Az Arsenal idegenben szerzett egygólos előnyt a Chelsea ellen az angol Ligakupában

Angol labdarúgás
2026.01.14. 22:59

Hiába Haaland jubileumi gólja, ismét csak ikszelt a City; emberhátrányban kapott ki a Chelsea

Angol labdarúgás
2026.01.07. 22:40

Visszahívja kölcsönből fiatal hátvédjét a Manchester City – sajtóhír

Angol labdarúgás
2026.01.05. 14:39

Guardiola a kihagyott helyzetek és a sérülések miatt bosszankodott a Chelsea elleni döntetlen után

Angol labdarúgás
2026.01.05. 08:39
Ezek is érdekelhetik