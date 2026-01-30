Keresztes Krisztián a Hearts elleni rangadóra készül

Az éllovas vár a Dundee Unitedre szombaton 21 órakor, így a csapat 26 esztendős védője, Keresztes Krisztián a Hearts ellen bizonyíthat a skót első ligában. A Dundee kipihentebben várhatja a mérkőzést, hiszen a múlt heti, St. Mirren elleni bajnoki elmaradt a pálya használhatatlansága miatt.

„Három napig folyamatosan esett, a pályáról már nem lehetett elvezetni az esővizet, az egyik sarokban meg is állt – mondta lapunknak Keresztes Krisztián. – Bár valóban mély volt a talaj, én így is játszottam volna, mert mindig futballozni akarok. Amúgy aznap délelőtt dőlt el, hogy lefújják a bajnoki megrendezését, az viszont még nem, mikor pótoljuk. A szakmai stáb úgy döntött, ha nincs tétmeccs, akkor minifelkészülést tart, vagyis nem pihenünk feleslegesen, hanem kemény edzéseken vettünk részt. A sáros talaj meg is viselte a lábakat, főleg a nagyobb termetű futballistákat. Kilencven kilogramm vagyok, ilyen testsúllyal nehezebb mozogni az ilyen mély talajú pályán. Olykor az volt az érzésem, hogy homokon futok… Csütörtökre szabadnapot kaptunk, volt idő szusszanni egyet, utána pedig folytatjuk a munkát. A Hearts nem véletlenül áll a tabella élén, nagyon egységes és erős csapat, amelyen érezni, mindenáron meg akarja nyerni a bajnokságot.”

Ez persze nem is csoda, hiszen bármilyen elképesztő, a legutóbbi negyven (!) bajnoki címen a Celtic (22) és a Rangers (18) osztozott, 1984–1985-ben az Aberdeen végzett az élen (ekkor épp a Dundee United lett a bronzérmes). A Hearts négyszeres bajnoknak vallhatja magát, legutóbb az 1959–1960-as bajnokságban szerzett aranyérmet, vagyis hatvanhat éve…

„Ellenfelünk két kulcsjátékosa, az ausztrál középpályás, Cameron Devlin és a skót csatár, Lawrence Shankland is sérült, így ők biztosan nem játszanak. Utóbbi játékos gólt szerzett a dánok elleni, négy kettőre megnyert novemberi világbajnoki selejtező mérkőzésen. Akik a helyükbe lépnek, biztosan pótolják majd a duót, mindenki bizonyítani akarja, helye van a csapatban. Ebben az idényben kétszer játszottunk a Hearts ellen: augusztusban úgy kaptunk ki három kettőre, hogy a kilencvennegyedik percben kaptuk a harmadik gólt, míg novemberben egy egyre végeztünk. Meglepetést akarunk szerezni! Bizakodó vagyok, a célunk az első hat hely egyikének elérése, jelenleg a nyolcadik helyen állunk, a hatodik Falkirk nyolc ponttal előz meg minket, igaz, mi egy meccsel kevesebbet játszottunk. Még tizenegy bajnoki vár ránk, ki kell harcolnunk a felsőházba jutást, és ehhez legalább hat meccset kellene megnyernünk.”

Az előző hetekben téma volt, hogy a Dundee Unitedben meghatározó szerepet betöltő Keresztes Krisztián klubot válthat, vagy skót csapata kivásárolja szerződéséből. Mint ismert, a hátvédet 2025 nyarán adta kölcsön egy évre a Nyíregyháza Spartacus a klubnak, kivásárlási opcióval. A hátvéd iránt több európai, sőt egyesült államokbeli klub is érdeklődött, de minden jel arra utal, hogy a légiós egyelőre marad a skót egyesületnél, fejlemény nyáron várható.