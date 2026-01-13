Keresztes Krisztiánt több országból is hívják

Idénybeli huszadik bajnokiját játszotta végig a skót élvonalban szombaton Keresztes Krisztián, a Dundee United ugyanakkor 4–0-ra kikapott Glasgow-ban a Celtictől.

„Bár előttünk is adódott néhány lehetőség, a Celtic más szintet képvisel, nem véletlen, hogy a kerete körülbelül tízszer annyit ér, mint a miénk – mondta lapunknak a 26 éves belső védő. – A hozzáállásunkra nem lehetett panasz, de kijött a minőségbeli különbség – ráadásul ellenfelünknél szombaton ült először a kispadon a régi-új vezetőedző, Martin O'Neill, nem meglepő, hogy a Celtic extra motiváltan futballozott. Nem volt veszítenivalónk, így nem is kell túlságosan búslakodnunk, most az a feladatunk, hogy dolgozzunk ugyanolyan keményen, mint eddig, és továbbra is az lebegjen a szemünk előtt, hogy elérjük a felsőházat – a hatodik Falkirkot ötpontos hátránnyal követjük, ráadásul ellenfelünk egy meccsel kevesebbet játszott. Nem adjuk fel!”

És Harsányi Zoltán, a játékos menedzsere sem a munkát, hiszen benne van a pakliban, hogy a játékos akár már a télen klubot vált. Mint ismert, labdarúgó szerződése 2027 nyaráig szól a Nyíregyháza Spartacusszal, idén nyárig kölcsönben szerepel a skót első osztályú klubnál.

„A Dundee Unitednek elővásárlási joga van Krisztiánra, bizonyos összeg fejében megvehetik a skótok a Nyíregyházától – mondta lapunknak Harsányi Zoltán, aki már több alkalommal is tárgyalt a Dundee Uniteddel. – Több országból is érdeklődnek a védő iránt, Európából és a tengerentúlról is, az első számú célunk Nagy-Britanniában maradni. Kiemelkedően teljesít csapatában, így remélem, hogy tavasszal már a válogatottban is bemutatkozhat. Egyelőre kivárunk, ha nem télen, akkor a nyáron válthat klubot.”

Keresztes Krisztián a Dundee United idei 26 tétmérkőzéséből huszonnégyet végigjátszott, a Hibernian elleni (1–1) bajnokin a félidőben cserét kért vádlisérülés miatt, míg egyet sárga lapos eltiltása miatt volt kénytelen kihagyni.