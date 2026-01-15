Nemzeti Sportrádió

Súlyos sérülése miatt visszaküldenék a Ferencvároshoz a középpályást

2026.01.15. 11:07
Isaac Pappoe augusztusban, a Rapid elleni Konferencialiga-selejtezőn sérült meg, hordágyon hagyta el a pályát (Fotó: AFP)
A Keresztes Krisztiánt is foglalkoztató skót élvonalbeli Dundee United egy évre vette kölcsön a nyáron a Ferencvárostól a 22 éves ghánai középpályást, Isaac Pappoét, aki azonban megsérült, ezért már a télen visszaküldenék őt Magyarországra.

 

A ghánai Isaac Pappoe a nyáron került a Ferencvárostól egy évre kölcsönbe a skót élvonalbeli Dundee Unitedhez, de csak négy tétmeccsen játszott (ebből egyszer a bajnokságban), augusztusban térdsérülést szenvedett, azóta nem bevethető.

Isaac sajnos nagyon súlyos térdsérülést szenvedett, meg is műtötték, s úgy tűnik, az idénye véget ért. Tárgyalásokat folytatunk az ügyében, hogy felmondhassuk a kölcsönszerződését, felszabadítva ezzel egy helyet a keretben” – idézi a középpályással kapcsolatban a BBC Sport a Dundee United menedzserét, Jim Goodwint.

Pappoe 2024 nyarán a svájci Arautól érkezett a Ferencvároshoz, melynél öt tétmeccsen kapott lehetőséget az első csapatban (ebből négyszer az NB I-ben). A Transfermarkt szerint az FTC-nél 2028 nyaráig szól a szerződése.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc), Naby Keita (guineai, kölcsön után végleg, Werder Bremen – Németország)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatértek: Shadirac Chyreme Say (ghánai, AC Oulu – Finnország), Varga Ádám (Debreceni VSC) 
Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United  – Skócia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:  
Kiszemeltek: Franko Kovacevic (horvát, Celje – Szlovénia), Nardin Mulahusejnovic (bosnyák, Noa – Örményország)
Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
Kölcsönbe távozók: Varga Zétény (Diósgyőri VTK)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország),  Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia, Lazio – Olaszország)

 

 

