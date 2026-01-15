Nemzeti Sportrádió

Amerika: új szerződést kaphat az Inter Miamitől Pintér Dániel

BORBOLA BENCEBORBOLA BENCE
2026.01.15. 19:05
Pintér Dániel és Lionel Messi (Fotó: Getty Images)
Pintér Dániel MLS Inter Miami
A magyar-amerikai kettős állampolgárságú 18 éves támadó, Pintér Dániel könyöksérülése már a múlté, és jó esély kínálkozik rá, hogy új szerződést kapjon klubjától, az MLS-ben szereplő, Lionel Messit is a soraiban tudó Inter Miamitől.

Újabb nagy lépést következhet Pintér Dániel karrierjében. Az Amerikában született magyar csatár a legutóbbi MLS (Major League Soccer)-idényben bemutatkozott a felnőttek között, a Charlotte elleni idegenbeli találkozón lépett pályára életében először Lionel Messi csapattársaként. A fiatal játékos információnk szerint hamarosan újabb profi szerződést kaphat amerikai klubjától, eddig ugyanis saját nevelésű játékosként szigorú szabály vonatkozott rá.

A mögöttünk hagyott idényben az Inter Miaminek az Egyesült Államokban érvényben lévő szabályt is figyelembe kell vennie Pintér Dániel szerepeltetésekor. A második csapattól érkező játékosok legfeljebb két találkozón léphetnek pályára a felnőttcsapatban, azt követően a klubnak döntenie kell: visszairányítják a második csapathoz, vagy új szerződést kínálnak neki, mellyel továbbra is pályára léphet a bajnokságban.

Ez a szabályozás az új idényben már nem lesz érvényes a magyar játékosra, hiszen a jelek szerint az Inter Miami hosszú távon számol vele. Bár több MLS-csapat is szemet vetett rá, többen konkrét ajánlatot is tettek a David Beckham által vezetett Inter Miaminak, a klub vezetői nem engedték el, és ha minden jól alakul, hamarosan új megállapodással kötik magukhoz Pintért.

Az Inter Miami hamarosan Dél-Amerikába utazik, hogy a felkészülés első részét ott végezze el, majd Japánban és Dél-Koreában turnézik, hogy aztán február végén nekivágjon az újabb MLS-idénynek.

 

