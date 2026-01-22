Pintér Dániel profi szerződést kapott az Inter Miamitól – hivatalos

Nemzeti Sportrádió

2026.01.22.
Fotó: Inter Miami
Saját nevelésű játékosként új, profi szerződést kapott Pintér Dániel klubjától, az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Inter Miamitól.

Erről a klub számolt be csütörtökön hivatalos honlapján. Az Egyesült Államokban született, magyar-amerikai kettős állampolgárságú Pintér Dániel a legutóbbi MLS-idényben bemutatkozott a felnőttek között, a Charlotte elleni idegenbeli találkozón lépett pályára életében először Lionel Messi csapattársaként. Korábban már jeleztük, hogy mivel Amerikában szigorú szabályok vonatkoznak arra, hogy akadémistaként valaki hány mérkőzésen szerepelhet az első csapatban, a 18 éves csatár hamarosan profi szerződést kaphat saját nevelésű játékosként (homegrown player) az Inter Miamitól, amely csütörtökön be is jelentette a megállapodást.

Minden más foci
2026.01.15. 19:05

Amerika: új szerződést kaphat az Inter Miamitől Pintér Dániel

A jelek szerint a floridai csapat komolyan számol a magyar és az amerikai utánpótlás-válogatottakban is pályára lépő játékossal.

Mint írták, Pintér Dániel új, profi szerződése a 2027–2028-as idény végéig érvényes, de opcionálisan meghosszabbítható a 2028–2029-es, 2029–2030-as és 2030–2031-es idényekre is.

„Pintér Dániel egy igazi futballista, a játék iránti szenvedélye az ereiben folyik – kommentálta a fiatal játékos új szerződését Guillermo Hoyos sportigazgató. – Ez a legjobb dolog, ami játékosként történhetett vele, mivel rendkívül versenyképes és ambiciózus, hogy folyamatosan fejlődjön ebben a környezetben. Büszkeséggel tölt el minket, hogy elérkezett a pillanat, amikor leigazolhattuk őt az első csapathoz. Nagyon kedvelik őt a klubnál, mivel remek srác, és most lehetősége lesz a legjobb játékosok mellett tovább fejlődni. Dániel példakép az akadémiáról érkező fiatal játékosoknak is, mert az elkötelezettsége és a szenvedélye tette lehetővé, hogy elérkezzen számára ez a nap.”

Pintér Dániel ezzel a szerződéssel csatlakozott Tyler Hallhoz, Santiago Moraleshez, David Ruizhoz, Benjamin Cremaschihoz, Noah Allenhez, Ian Frayhez, Edison Azconához és Felipe Valenciához, akik ugyancsak a klub akadémiájáról kerültek a Miami első csapatához.

 

