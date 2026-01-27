Simán nyertek az olaszok, a magyar csapatnak nem lesz elég a döntetlen a továbbjutáshoz a futsal Eb-n
Az olasz válogatott 4–0-ra nyert Lengyelország ellen a férfi futsal Európa-bajnokságon, így a magyar csapatnak a csoportkör utolsó fordulójában győznie kell a továbbjutáshoz Olaszország ellen.
Júlio De Oliveira már a 3. percben megszerezte a vezetést az olasz csapatnak, majd 10 perc múlva megduplázta az előnyt, Matheus Barichello pedig gyorsan megrúgta a harmadikat is. A 33. percben De Oliveira ismét betalált, és mivel a lengyelek büntetőt hibáztak, a kétszeres Eb-győztes csapat négygólos sikert aratott.
Olaszország jobb gólkülönbségével megelőzte a magyar válogatottat a csoportban, így a mieinknek csütörtökön (20.30, tv: Duna World) le kell győzniük a riválist, a döntetlen nem lesz elég a továbbjutás kiharcolásához.
FÉRFI FUTSAL EURÓPA-BAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ, D-CSOPORT
Lengyelország–Olaszország 0–4 (0–3)
Magyarország–Portugália 1–5 (0–2)
|A D-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Portugália
|2
|2
|–
|–
|11–3
|+8
|6
|2. Olaszország
|2
|1
|–
|1
|6–6
|0
|3
|3. MAGYARORSZÁG
|2
|1
|–
|1
|5–7
|–2
|3
|4. Lengyelország
|2
|–
|–
|2
|2–8
|–6
|0
Legfrissebb hírek
Futsal Eb: az újonc örmények már a negyeddöntőben
Minden más foci
2026.01.25. 20:55
Futsal Eb: négygólos győzelemmel kezdett a címvédő
Minden más foci
2026.01.24. 16:37
Ezek is érdekelhetik