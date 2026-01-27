Nemzeti Sportrádió

Simán nyertek az olaszok, a magyar csapatnak nem lesz elég a döntetlen a továbbjutáshoz a futsal Eb-n

2026.01.27. 22:49
Olasz öröm a lengyelek ellen (Fotó: Getty Images)
Az olasz válogatott 4–0-ra nyert Lengyelország ellen a férfi futsal Európa-bajnokságon, így a magyar csapatnak a csoportkör utolsó fordulójában győznie kell a továbbjutáshoz Olaszország ellen.

Júlio De Oliveira már a 3. percben megszerezte a vezetést az olasz csapatnak, majd 10 perc múlva megduplázta az előnyt, Matheus Barichello pedig gyorsan megrúgta a harmadikat is. A 33. percben De Oliveira ismét betalált, és mivel a lengyelek büntetőt hibáztak, a kétszeres Eb-győztes csapat négygólos sikert aratott.

Olaszország jobb gólkülönbségével megelőzte a magyar válogatottat a csoportban, így a mieinknek csütörtökön (20.30, tv: Duna World) le kell győzniük a riválist, a döntetlen nem lesz elég a továbbjutás kiharcolásához.

FÉRFI FUTSAL EURÓPA-BAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ, D-CSOPORT
Lengyelország–Olaszország 0–4 (0–3)
Magyarország–Portugália 1–5 (0–2)

 
A D-CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Portugália2211–3+86
2. Olaszország2116–603
3. MAGYARORSZÁG2115–7–23
4. Lengyelország222–8–60

 

Ezek is érdekelhetik