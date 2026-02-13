Öttel verte az Aramist, nagyot lépett a DEAC a felsőház felé a futsal NB I-ben

A debreceni lelátón egészen a 16. percig kellett várni az első találatra, amit a hazaiak szereztek, és még közvetlen a szünet előtt is sikerült bevenniük a budaörsiek kapuját. A fordulás után ugyan Gellérfi Sándor révén szépítettek a vendégek, ám egy öngól miatt ismét ellépett a DEAC. Nem sokkal később büntetőhöz jutott a hazai együttes, amit Tóth Attila értékesített, majd egy szemfüles labdaszerzést követően Faragó Lajos saját térfeléről az üres kapuba lőtte be a labdát. A debreceniek öt perccel a vége előtt állították be a 6–1-es végeredményt.

A Nyíregyháza jól kezdte a mérkőzést a második helyen álló Újpesttel szemben, a 3. percben pedig a vezetést is megszerezte. A folytatásban két találattal fordított Németh Péter együttese, majd Pulguinha szerzett labdát és egyenlített. Az első felvonás hajrájában mindkét csapat betalált, így 3–3-as döntetlennel ért véget a félidő. A fordulás után bár a válogatott hálóőr, Alasztics Marcell remekelt, Suscsák Máténak mégis sikerült feltörnie a hazaiak védelmét, a hajrában pedig Czerman Márk állította be az 5–3-as végeredményt.

Végül a pénteki záró mérkőzésen a hajrában mentett pontot a címvédő és listavezető Veszprém a Nyírbátor otthonában. A bakonyi együttes ugyan jól kezdett, de a felsőházra pályázó nyírségiek mindent megtettek azért, hogy otthon tartsák a három pontot, és a 25. percben át is vették a vezetést (2–1). A vendégek Thiago révén egyenlítettek, ezzel megőrizték veretlenségüket a szezonban.

Az Aramis és a Berettyóújfalu nagyon nehéz helyzetbe került a felsőházért vívott harcban, a DEAC, a Nyírbátor és a Kecskemét viszont bizakodva vághat neki az alapszakasz utolsó két fordulójának – olvasható az MLSZ közleményében.

FÉRFI FUTSAL NB I

20. FORDULÓ

Nyíregyháza–Újpest 3–5

DEAC–Aramis SE 6–1

Nyírbátor–Veszprém 2–2

Kedden játszották

H.O.P.E. Futsal–Berettyóújfalu 5–3

Szerdán játszották

Haladás VSE–Magyar Futsal Akadémia 4–1

PTE-PEAC–Kecskemét 4–5

Az állás

1. Veszprém 56 pont

2. Újpest 52 pont

3. Nyíregyháza 40 pont

4. DEAC 31 pont

5. Nyírbátor 30 pont

6. Kecskemét 28 pont

7. Aramis SE 25 pont (8 győzelem)

8. Berettyóújfalu 25 pont (7 győzelem)

9. H.O.P.E. Futsal 20 pont

10. PTE-PEAC 19 pont

11. Magyar Futsal Akadémia 15 pont

12. Haladás 7 pont