A magyar válogatott gólt szerzett, de Portugália érvényesítette a papírformát a futsal Eb-n

FÉRFI FUTSAL EURÓPA-BAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ, D-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–PORTUGÁLIA 1–5 (0–2)

Ljubljana, Stozice Aréna, 538 néző. Vezette: Hanceariuc (román), Kirilov (bolgár)

MAGYARORSZÁG: Alasztics – Bencsik, Rábl, Büki, Szabó L. Csere: Gémesi (kapus), Rafinha, Fekete M., Kajtár, Pál P., Rutai, Suscsák, Szalmás, Vatamaniuc-Bartha. Szövetségi kapitány: Sergio Mullor

PORTUGÁLIA: B. Pacó – A. Coelho, Erick, Varela, Brito. Csere: Edu (kapus), B. Coelho, Góis, A. Jesus, Kutchy, Lúcio Jr., T. Pacó, Pauleta, D. Santos. Szövetségi kapitány: Jorge Braz

Gólszerző: Rutai (36.), ill. Erick (1.), Lúcio Jr. (6.), D. Santos (22.), T. Pacó (25.), Varela (34.)

Megkeverte a kártyákat Sergio Mullor, a futsalválogatott szövetségi kapitánya a Portugália elleni keddi, második Eb-csoportmeccset megelőzően. A spanyol szakvezető két helyen is változtatott a Lengyelország elleni 4–2-es sikerrel végződő szombati összecsapás kezdőjéhez képest, az első találatot szerző Fekete Márk és Rafinha helyére Bencsik Roland és Büki Baltazár került be. A magyar csapat energikusan, jókedvűen, a figurákat jól kivitelezve melegített be az ezúttal sokkal csöndesebb Stozice Arénában, nem érződött a mieinken az idegesség, ami egyébként nem lett volna indokolatlan, hiszen a kétszeres címvédő készülődött a másik térfélen.

A mérkőzést megelőzően Alasztics Marcell kapus azt nyilatkozta lapunknak, hogy agresszívnak kell lennünk, nem hagyhatjuk, hogy a portugál csapat ránk erőltesse a játékát – sajnos ez a meccsterv hamar megrogyott, hiszen már a 23. másodpercben megszerezte a vezetést Portugália, Pany Varela passza után Erick volt eredményes közvetlen közelről. A magyar együttes ezután megrázta magát, védekezésben sokkal szorosabban szorongatta az ellenfél támadóit, ám a 6. percben az első bátrabb támadási kísérlet labdavesztéssel végződött, a szemfüles Diogo Santos önzetlen volt ziccerben, Lúcio Jr. pedig megduplázta a vezetést. Egy kis szerencsével majdnem szépítettünk a 12. percben, Alasztics kapus félmagas ívelése után végül úgy pattant a labda a kapuval szemben álló André Coelho lábára, hogy a játékszer a lécet súrolva hagyta el a játékteret. A portugál csapat abszolút mezőnyfölényben játszott, de óriási dicséret illeti Alasztics Marcellt: a Nyíregyháza 30 esztendős kapusa az első játékrészben bemutatott 13 védést (több óriási bravúr volt), és ezzel meccsben tartotta Magyarországot.

Rutai Balázs szerezte a mieink gólját (Fotó: Getty Images)

A szünet után, a 22. percben viszont tehetetlen volt: a portugál térfélen adtuk el a labdát, Diogo Santos pedig higgadt maradt, és megszerezte csapata harmadik gólját. Ezek után felgyorsultak az események, a 24. percben Vatamaniuc-Bartha Dávid eresztett meg életerős lövést, s késztette Bernardo Pacó kapust arra, hogy bemutassa első védését a meccsen. Egy perccel később sajnos őrizetlenül hagytuk Tomás Pacót, aki be is talált, egy minutummal később pedig Fekete Márk szerzett labdát, ziccerben ellőtte Bernardo Pacó mellett, ám a bal kapufáról elcsorgott a gólvonal előtt – még a maréknyi portugál publikum is sportszerűen megtapsolta a próbálkozást. Sergio Mullor vezetőedző a továbbiakban egy-egy támadásnál próbált kockázatot vállalni, kapusa helyett mezőnyjátékost beküldve létszámfölényt kialakítani, s bár Rutai Balázsnak volt egy veszélyes lövése egy ilyen szituációból, sajnos az ötödik portugál gól is ennek köszönhetően született meg: Pany Varela agresszívan labdát szerzett, két magyart is elnyomott, és gyakorlatilag besétált a kapunkba a labdával. De ez nem tántorította el a mieinket, s végül a 36. percben megtört a jég: létszámfölényes szituációban Rutai Balázsnak ezúttal túl sok területet hagytak a portugálok, s a balösszekötő helyéről jobbal óriási, hálószaggató gólt lőtt a bal alsó sarokba.

A magyar csapat a folytatásban is becsülettel küzdött, ám az eredmény már nem változott, a portugál válogatott egyelőre megállíthatatlannak tűnik ezen az Európa-bajnokságon is. 1–5

A csoport másik mérkőzésén

20.30: Lengyelország–Olaszország