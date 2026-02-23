Nemzeti Sportrádió

NB I: MTK Budapest–Ferencváros 0–2

A Nyíregyháza elvette a Veszprém veretlenségét; lemaradt a felsőházról a Kecskemét a futsal NB I-ben

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.02.23. 21:03
A Nyíregyháza miatt már nem veretlen a Veszprém (Fotó: astudiofutsal.hu)
A férfi futsal NB I alapszakaszának utolsó, 22. fordulójában több meglepetés is született: elveszítette veretlenségét a Veszprém, megtört az Újpest veretlenségi sorozata, míg a Kecskemét nem tudott győzni az utolsó Haladás vendégeként, így lemaradt a felsőházba jutásról.

Három csapat számára a felsőházba jutás volt a tét hétfő este, és biztos volt, ha a Kecskemét és a Nyírbátor győz, akkor az első hat között zárja az alapszakaszt – egyikük sem nyert. A Kecskemét 2–0-ra, 3–2-re és 5–4-re is vezetett, ám az utolsó helyen álló Haladás az utolsó percben egyenlített, így ellenfele lecsúszott a 7. helyre (5–5). A Nyírbátor 1–1-et játszott a PTE-PEAC-cal, így 6. lett az alapszakaszban, mivel megelőzte az Aramis SE, amely 5–3-ra nyert a H.O.P.E. Futsal vendégeként.

Tét nélküli mérkőzés várt az élcsapatokra, ennek ellenére a listavezető Veszprém számára fájó lehet, hogy az utolsó fordulóban elveszítette veretlenségét, miután 4–3-ra kikapott a harmadik Nyíregyháza otthonában. A második Újpest 17 meccses veretlenségi sorozata szakadt meg, mivel a negyedik DEAC 3–1-re legyőzte Debrecenben, míg a Berettyóújfalu 2–0-ra nyert az MFA ellen.

A felsőházba jutott hat csapat a bajnoki címért, míg az alsóházba került hat együttes a bennmaradásért küzd majd a 10 fordulós rájátszásban, melynek menetrendjét csütörtökön készíti el a Magyar Labdarúgó-szövetség versenybizottsága.

A Veszprém és a Kecskemét 7-7, az Újpest és a Berettyóújfalu 5-5, a Nyíregyháza és a H.O.P.E. Futsal 4-4, a DEAC és a PTE-PEAC 3-3, az Aramis SE és a Magyar Futsal Akadémia 2-2, míg a Nyírbátor és a Haladás 1-1 pontot visz magával a rájátszásba.

FÉRFI FUTSAL NB I, ALAPSZAKASZ
22. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Nyíregyháza–Veszprém 4–3
Berettyóújfalu–Magyar Futsal Akadémia 2–0
PTE-PEAC–Nyírbátor 1–1
DEAC–Újpest FC 3–1
Haladás VSE–Kecskemét 5–5
H.O.P.E. Futsal–Aramis SE 3–5

Az alapszakasz végeredménye
  1. Veszprém 59 pont
  2. Újpest 55 pont
  3. Nyíregyháza 46 pont
  4. DEAC 35 pont
  5. Aramis SE 31 pont (10 győzelem)
  6. Nyírbátor 31 pont (9 győzelem)
  7. Kecskemét 30 pont
  8. Berettyóújfalu 28 pont
  9. H.O.P.E. Futsal 21 pont
10. PTE-PEAC 20 pont
11. Magyar Futsal Akadémia 16 pont
12. Haladás 8 pont 

 

