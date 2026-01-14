NS-jótékonyság: futballtornát rendeznek Kalocsán

A jótékonysági futballtornát három évvel ezelőtt Igaz András és Szabó Vilmos hívta életre, akik Kalocsáról származnak, és így próbáltak meg segítséget nyújtani. A településen élő Kohány Gábor, a Kalocsai Futball Klub korábbi elnöke szintén minden évben segíti a rendezést. Két éve a kalocsai kórház gyerekosztályának segítettek, tavaly pedig a Kék Madár Alapítványon keresztül a beteg gyermekeknek.

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott tájékoztatásból kiderült, hogy a torna küzdelmei idén is két osztályban zajlanak majd: egy profi ligában, ahol a fiatal játékosok játszanak és egy masters ligában, ahol az öregfiúk szerepelnek. Az eseményre elfogadta a megívást a Chelsea és az Arsenal korábbi vb-döntős francia válogatott hátvédje, William Gallas, valamint Gera Zoltán, Csizmadia Csaba, Priskin Tamás, Hajnal Tamás és Leandro de Almeida is részt vesz a tornán.

Hajnal Tamás üzenete a torna előtt:

Leandro de Almeida üzenete a torna előtt:

Gera Zoltán üzenete a torna előtt:

A torna bevételét a nehéz helyzetben lévő, beteg gyermeket nevelő kalocsai családok megsegítésére fordítják a szervezők, akik arra kérnek mindenkit, hogy időben érkezzenek a sportcsarnokba, mert a helyszín méretéből adódóan a befogadóképesség csak pár száz fő, ezért azok tudnak jegyet váltani, akik időben érkeznek.

William Gallas üzenete:

A torna programja: