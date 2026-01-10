Nemzeti Sportrádió

Második felkészülési mérkőzésén is döntetlent játszott Törökországban a Csíkszereda

2026.01.10.
Ikszelt a Csíkszereda (Fotó: FK Csíkszereda)
Második felkészülési mérkőzésén is döntetlent játszott a Törökországban edzőtáborozó FK Csíkszereda, a székelyföldi csapat a Nyíregyháza elleni 0–0 után szombat délután 1–1-re végzett a lengyel élvonalban szereplő Arka Gdyniával.

 

A feszült hangulatú mérkőzés első félidejében az Arka szerzett vezetést egy tizenhatoson belüli lapos lövéssel, a szünet előtti percekben pedig előbb Végh Bence kapta meg második sárgáját, majd a lengyel gólszerző Kamil Jakubczyk egyből a pirosat egy fejre irányuló rúgásért. Szünet után a csíkszeredaiak Dusinszki Szabolcs átlövésével egyenlítettek, ezután viszont már egyik csapat sem kockáztatott a győzelemért. Az FK hétfőn az örmény Zira FK elleni találkozóval zárja az edzőtábort, keddtől pedig már otthon készül a román Superliga jövő hét végén folytatódó küzdelmire.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
FK Csíkszereda–Arka Gdynia (lengyel) 1–1 (0–1)
Csíkszereda: Pap (Simon 46.) – Bettini (Bloj 56.), Kavashi (Čelič 78.), Csürös (Novelli 87.), Pászka (Bencze 78.) – Veres (Palmeş 63.), Végh (Dusinszki 42.), Bödő (Brügger 78.) – Anderson (Bota 63.), Eppel (Tóth-Pál 63.), Gustavo (Szalay 56.)
Gólszerző: Dusinszki (67.), ill. Jakubczyk (17.)
Kiállítva: Végh (42.), ill. Jakubczyk (45.)
 

 

