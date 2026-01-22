Futsal: bizakodva várják a lengyelek a mieink elleni meccset és az Eb-t

Nemzeti Sportrádió

2026.01.22.
Fotó: Getty Images
Szerdán kezdődött a lett, litván, szlovén közös rendezésű futsal Európa-bajnokság, amelynek csoportkörében szombaton mutatkozik be a magyar válogatott a jó erőkből álló Lengyelország ellen.

Három jelentős erőpróba vár a magyar futsalválogatottra az Európa-bajnokság csoportkörében, az első szombaton, aznap Lengyelország lesz az ellenfél. Ebben a csoportban (D) szerepel még a címvédő Portugália, valamint Olaszország, és a regnáló bajnok mellett a lengyelek is esélyesek a továbbjutásra. A lett, litván, szlovén közös rendezésű tornát megelőzően a 26 éves Sebastian Grubalski a lengyel szövetség oldalának nyilatkozott.

 „Izgatottak vagyunk, bizakodva várjuk a rajtot, és örülünk, hogy ilyen nagy tornán képviselhetjük Lengyelországot. Nincs kimondott célunk, de jó a csapatunk. Fordulóról fordulóra haladva kiderül, milyen játékerőt képviselnek a válogatottak, szerintem Portugália az aranyérem első számú várományosa, izgalmas Európa-bajnokság lesz. Ellenfeleinkkel szemben óvatosnak kell lennünk, senki sem jutott ki érdemtelenül az Eb-re, mindegyik csapatban nagyszerű játékosok szerepelnek.”     

A mieink szombaton tehát Lengyelország ellen kezdenek, január 27-én Portugália következik, 29-én pedig Olaszország – mind a három mérkőzést Ljubljanában rendezik.

Minden más foci
16 órája

Döntetlennel kezdődött meg a lett-litván-szlovén közös rendezésű futsal Eb

Horvátország és Franciaország négy gólon osztozott meg. A magyar válogatott szombaton kezd. Lettország 4–0-ra kiütötte Grúziát.

FUTSAL
EURÓPA-BAJNOKSÁG (LETTORSZÁG, LITVÁNIA, SZLOVÉNIA)
Csoportkör, 1. forduló, A-csoport
Horvátország–Franciaország 2–2 (1–2)

Fotó: Getty Images


Lettország–Grúzia 4–0 (1–0)
Az állás: 1. Lettország 3 pont, 2. Horvátország és Franciaország 1–1 (2–2), 4. Grúzia 0

