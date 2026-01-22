Futsal: bizakodva várják a lengyelek a mieink elleni meccset és az Eb-t

Három jelentős erőpróba vár a magyar futsalválogatottra az Európa-bajnokság csoportkörében, az első szombaton, aznap Lengyelország lesz az ellenfél. Ebben a csoportban (D) szerepel még a címvédő Portugália, valamint Olaszország, és a regnáló bajnok mellett a lengyelek is esélyesek a továbbjutásra. A lett, litván, szlovén közös rendezésű tornát megelőzően a 26 éves Sebastian Grubalski a lengyel szövetség oldalának nyilatkozott.

„Izgatottak vagyunk, bizakodva várjuk a rajtot, és örülünk, hogy ilyen nagy tornán képviselhetjük Lengyelországot. Nincs kimondott célunk, de jó a csapatunk. Fordulóról fordulóra haladva kiderül, milyen játékerőt képviselnek a válogatottak, szerintem Portugália az aranyérem első számú várományosa, izgalmas Európa-bajnokság lesz. Ellenfeleinkkel szemben óvatosnak kell lennünk, senki sem jutott ki érdemtelenül az Eb-re, mindegyik csapatban nagyszerű játékosok szerepelnek.”

A mieink szombaton tehát Lengyelország ellen kezdenek, január 27-én Portugália következik, 29-én pedig Olaszország – mind a három mérkőzést Ljubljanában rendezik.