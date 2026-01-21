Döntetlennel kezdődött meg a lett-litván-szlovén közös rendezésű futsal Eb
A futsal Európa-bajnokság nyitónapján az A-csoportban Rigában 2–2-es döntetlent játszott Horvátország és Franciaország.
A magyar válogatott a D-csoportban szerepel Olaszország, Portugália és Lengyelország mellett, első meccsét szombaton 17.30-tól vívja a lengyelek ellen.
FUTSAL
Férfi Európa-bajnokság, csoportkör, 1. forduló
A-csoport (Riga)
Horvátország–Franciaország 2–2
Később
19.00: Lettország–Grúzia
