Döntetlennel kezdődött meg a lett-litván-szlovén közös rendezésű futsal Eb

2026.01.21. 17:59
Fotó: uefa.com
A futsal Európa-bajnokság nyitónapján az A-csoportban Rigában 2–2-es döntetlent játszott Horvátország és Franciaország.

 

A magyar válogatott a D-csoportban szerepel Olaszország, Portugália és Lengyelország mellett, első meccsét szombaton 17.30-tól vívja a lengyelek ellen.

FUTSAL
Férfi Európa-bajnokság, csoportkör, 1. forduló
A-csoport (Riga)
Horvátország–Franciaország 2–2

Később
19.00: Lettország–Grúzia

 

