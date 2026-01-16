Felkészülés: ötöt rúgott a DAC a Karcagnak – videó

A dunaszerdahelyi Mol Akadémia műfüves pályáján Branislav Fodrek vezetőedző két részre osztotta a csapatát, Redzic Damir és Tuboly Máté a második félidőben kapott lehetőséget.

A találkozó nagy hazai fölényt hozott. A sárga-kékek a 8. percben Filip Blazek révén szerezték meg a vezetést, majd kétszer is a 17 éves akadémista, Adam Lábo talált a kapuba.

A fordulás után Tuboly Máté szép szabadrúgásgóljával már néggyel ment a DAC, míg az utolsó szó a lábtörés után visszatérő Matej Trusáé volt, aki büntetőből állította be az 5–0-s végeredményt.

„Ilyen agresszivitáshoz, technikához és tempóhoz mi nem vagyunk hozzászokva. Bevallom, kalkuláltunk is ezzel a vereséggel, az eredmény nem is érdekel. Mi folytatjuk a munkát, bízom benne, hogy készen leszünk az NB II tavaszi rajtjára” – nyilatkozta a DAC kamerájának Varga Attila, a Karcag vezetőedzője.

„A két hét kemény munka kicsúcsosodása volt a mai mérkőzés. A srácok nagy kedvvel és akarattal játszottak, szép gólokat szereztünk. Nagyon örülök annak is, hogy senki sem sérült meg. A hétvégi szabadnap után hétfőn Törökország felé vesszük az irányt, ott folytatjuk a felkészülést” – mondta Branislav Fodrek, a DAC vezetőedzője.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

DAC 1904 (szlovákiai)–Karcagi SC (NB II) 5–0 (3–0)

Dunaszerdahely, Mol Akadémia, 110 néző. Vezette: Smolák (szlovák)

DAC, I. félidő: Bartels – Kapanadze, Bationo, Blazek, Barro – Gruber, Ouro, Lábo – Sylla, Gagua, Ramadan. II. félidő: Filipe – Jencus, Kacsaraba, Modesto, Gueye – Blasko, Tuboly, Udvaros – Redzic, Corr, Trusa. Vezetőedző: Branislav Fodrek

Karcag: Fedinisec (Gergely R., a szünetben) – Kovalovszki (Győri, 63.), Szekszárdi T. (Sághy, 63.), Fazekas L. (Mona, 63.), László D. – Girsik Á. (Egri, 63.), Vida M. (Szűcs K., 63.), Hidi P. (Fábián B., 63.), Pap Zs. (Görög, 63.) – Székely D. (Regenyei, 63.), Sain (Say, 63.). Vezetőedző: Varga Attila

Gólszerző: Blazek (8.), Lábo (15., 22.), Tuboly (47.), Trusa (74. – 11-esből)