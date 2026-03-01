Szánthó Regő a DAC elleni meccs után: Érezhető volt a meccshiányom

„Nagy védést mutatott be a kapus. Éreztem, hogy jó a szög, sokat gyakorlom a szabadrúgásokat, ezért azonnal kapura lőttem, még úgy is, hogy nem volt könnyű a pozíció. Jól találtam el a labdát, a kapus azonban bravúrral a kapufára ütötte, és sajnos egy DAC-játékos ért oda hamarabb a kipattanóra” – magyarázta a magyar támadó, aki a 88. percig volt pályán, és bicegve hagyta el a játékteret. „Érezhető volt a meccshiányom. Az első félidőben volt egy kemény összecsapásom, ami fájt, de tudtam folytatni a játékot. A végén begörcsölt a vádlim, ezért jobbnak láttuk, ha lecserélnek.”

A zsolnaiak ősszel többször is vezették a tabellát, az alapszakaszt végül a harmadik helyen zárták.

„Elégedettek lehetünk, de természetesen mindenki örülne, ha még előrébb állnánk. Bízom benne, hogy sikerül feljebb lépnünk. Nagyon várom a folytatást, a jó mérkőzéseket és a jobb minőségű pályákat” – zárta Szánthó Regő.

A komoly létszámproblémákkal küzdő dunaszerdahelyiek tavasszal másodszor maradtak gól nélkül, ugyanakkor pozitívum, hogy 2026-ban először nem kaptak gólt.

„Nagyon értékes pontot szereztünk. Itt mindig nehéz játszani, ráadásul kifejezetten jó ellenféllel találkoztunk. A csapat jól alkalmazkodott a mérkőzéshez, az ellenfélhez és a pálya állapotához is, amely nem volt igazán alkalmas a futballra. Maximálisan odatettük magunkat. A győzelem most nem jött össze, de kapott gól nélkül hoztuk le a találkozót. Jó hangulatban készülhetünk a szerdai kassai kupameccsre, amely fontosabb lesz a mainál” – értékelt Tuboly Máté, a DAC középpályása.

Tuboly Máté (Fotó: DAC)

A sárga-kékek a második helyen fejezték be az alapszakaszt, a megszerzett 43 pont pedig a harmadik legmagasabb pontszám a klub történetében.

„Összességében jól teljesítettünk. Ha az első forduló után azt mondják, hogy így állunk majd, azonnal aláírom, mert nem kezdtünk jól. Voltak nehezebb időszakaink, de erőn felül teljesítettünk. Most már ez az elvárás a csapattal szemben. Ha eljutottunk erre a szintre, ezt minden mérkőzésen hozni kell. Várom a rájátszást.”

Valószínűleg nemcsak Szlovákiában, hanem európai összevetésben is az élmezőnybe tartozik a DAC az eltalált kapufák számát tekintve: huszonkét mérkőzés alatt 29 alkalommal találták el a kapufát.

„Bízom benne, hogy a rájátszásban ezek már befelé pattannak, és gólok születnek belőlük. Megyünk tovább, sok feladat vár még ránk. Az első kört lezártuk, most kezdődik a következő, és szeretnénk folytatni a jó szereplést” – zárta Tuboly Máté.

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

22. FORDULÓ

Zsolna–DAC 0–0

Zsolna, Pob Dubnom Stadion, 2083 néző. Vezette: Kruzliak

Zsolna: Badzgon – Minárik, Kasa, Narimanidze – Hranica (Datko, 79.), Adang, Kácer (Florea, 79.), Bari – Szánthó (Ilko, 87.), Roginic (Julis, 79.), Fasko (Kósa, 87.). Vezetőedző: Pavol Stano

DAC: Bartels – Kapanadze, Kacsaraba, Nemanic, Méndez – Tuboly, Ouro – Kmet (Blazek, 82.), Gruber (Udvaros, 73.), Ramadan (Sylla, 61.), Corr (Kukovec, 61.). Vezetőedző: Branislav Fodrek