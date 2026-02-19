Az izraeli NOB-tag egyoldalú politikai kommentárja miatt felfüggesztetné a svájci sportújságírót – exkluzív!

Yael Arad, aki 1992-ben Izrael első olimpiai érmét szerezte 61 kilós judokaként a barcelonai olimpián, nem csupán hazája elismert sportdiplomatája lett, de 2023 óta beválasztották a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjai közé is. A Milánóban, a Nemzeti Sportnak adott exkluzív interjújában kitért arra, hogy természetesen egyet ért azzal a minapi NOB-döntéssel, hogy az ukrán szánkós, Vladiszlav Heraszkevics sisakján elhelyezett politikai üzenete miatt, amelyet a verseny alatt is viselni akart, nem volt más választása a NOB-nak, csak a versenyből való kizárás. „Amennyire ügyelnünk kell arra, hogy a sportolói versenytér politikai üzenetektől mentes maradjon a versenyzők érdekében, hogy lehet az, hogy egyes sportújságírók ezt figyelmen kívül hagyhatják a versenyzők és egyes nemzetek kárára?” – tette fel a kérdést Arad.

A svájci kommentátor ugyanis, ahogy mesélte a sportdiplomata, Adam Edelman csúszása alatt, annak közösségi felületeiről csipkedett ki személyes véleményeket, egyebek mellett „cionista zsidóságát és a gázai mészárlás támogatását” rótta fel az élő közvetítésben a bobosnak. Kommentárjában – Yael Arad szerint – egyoldalúan tálalta az információkat, alapvetően megkérdőjelezve, hogy mit keres az olimpián az izraeli sportoló. „Szeretnénk hangsúlyozni, hogy Adam Edelman sportoló teljes mértékben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által meghatározott kritériumok és eljárások szerint vesz részt a játékokon. Az ezzel ellentétes sugallatok, amelyek a közvetítés során elhangzottak, nem tükrözik a teljes tényállást, és nem felelnek meg az olimpiai közvetítésekkel szemben elvárt szakmai normáknak” – fejtette ki Arad.

A történtekre reagálva az Izraeli Olimpiai Bizottság hivatalos levélben fejezte ki aggodalmát az eset miatt, amit a Nemzeti Sport számára is ismertetett: „A közvetítés során elhangzott megjegyzések egyoldalúak, politikai jellegűek és uszító hangvételűek voltak, és nem volt helyük egy olimpiai platformon. Az ilyen kijelentések nemcsak az érintett sportolót és az izraeli delegációt sértik, hanem aláássák az olimpiai mozgalom alapvető értékeit is — mindenekelőtt a tiszteletet, az egyenlőséget és a nemzetek, illetve sportolók közötti egységet.”

A 34 éves Adam Edelman (Fotó: Getty Images)

Arról is beszélt az egykori kiváló judoka, hogy egy újságírót természetesen nem kötnek a NOB versenyzőkre vonatkozó előírásai és senkit nem lehet korlátozni abban, hogy mit gondol, vagy mi a véleménye. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy egy élő közvetítés alatt mekkora hatása lehet egy ilyen kommentárnak és az újságíróknak érteniük kell az e mögött tornyosuló felelősségüket is, amelyeknek komoly következményei lehetnek: „A közvetlen káron túl komoly aggodalomra ad okot, hogy az ilyen kommentárok személyes kockázatnak tehetik ki a sportolót. Az ilyen jellegű kijelentések ellenséges reakciókat válthatnak ki a közösségi médiában, akár fenyegetésekhez vagy életet veszélyeztető megnyilvánulásokhoz vezethetnek, és fizikai erőszakot is ösztönözhetnek. Ez súlyos kérdés, amely közvetlenül érinti a sportolók biztonságát és jólétét” – mondta el lapunknak Yael Arad.

Természetesen a svájci RTS (Radio Télévision Suisse) vezetősége is reagált, az Al Jazeera megkeresésére így érvelt riporterük munkája mellett: „Újságírónk azzal a szándékkal fogalmazta meg kérdését, hogy rávilágítson a Nemzetközi Olimpiai Bizottság politikájára az érintett sportoló kijelentéseivel kapcsolatban” – közölte kedden az RTS. „Az ilyen – bár tényszerű – információ azonban terjedelme miatt nem illeszkedik a sportközvetítések kommentárjába, ezért a szóban forgó részt eltávolítottuk a weboldalunkról.”

Az Izraeli Olimpiai Bizottság ugyanakkor nem éri be ennyivel, és Ayel Yarad abból a hivatalos levélből is idézett lapunknak, amelyet hazája olimpiai bizottsága fogalmazott meg: „Az olimpiai játékok célja az összekapcsolás, nem pedig a megosztás; a sportkiválóság bemutatásának színtere kell hogy legyenek, nem pedig politikai vádaskodások vagy egyoldalú narratívák platformja. Ezen alapelvektől való bármilyen eltérés gyengíti az olimpiai közvetítések iránti közbizalmat, és károsítja az olimpiai szellemiséget.”

Mindezeket összevetve ezeknek nincs helyük egy olimpiai platformon. Ezért a sportdiplomata jelezte lapunknak, hogy az Izraeli Olimpiai Bizottság, az EBU (Európai Műsorszolgáltatók Uniója) és az RTS vezetőitől azonnali bocsánatkérést és a svájci újságíró felfüggesztését kéri.