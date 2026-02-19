Meg kell találnom Szoboszlai számára a legjobb posztot – Arne Slot

Lapunk helyszíni tudósítója, Gyenge Balázs ezúttal a legutóbbi FA-kupa-meccsen az idénybeli 10. gólját megszerző Szoboszlai Dominikról kérdezte Arne Slotot.

– Más játéknapokhoz képest most talán bővebb a merítési lehetősége a csapat összeállításakor: Joe Gomez, vagy adott esetben Curtis Jones is bevethető jobbhátvédként, míg Ryan Gravenberch-et pihentette a Brighton ellen. Ebben a helyzetben hol tervezi bevetni Szoboszlai Dominikot, tekintve, hogy legutóbb kiváló párost alkotott Alexis Mac Alisterrel szűrőként, továbbá kétszámjegyű gólnál tart már az idényben.

– Először is az a kérdés, hogy kezdő lesz-e, és ha igen, akkor melyik pozícióban... Egyelőre nem mondhatom meg, hol számítok majd rá. Legutóbb valóban kiváló mérkőzést játszott szűrőként, előtte pedig jobb oldali védőként remekelt, a még korábbi meccseken pedig ki tudja már, melyik poszton szerepelt kiválóan. A komplett idényt tekintve, rendre jól játszott számos pozícióban, ami nem véletlen, mert kiemelkedő képességű játékos, aki alkalmazkodik a különböző feladatokhoz. Most is az a feladatom, hogy megtaláljam számára a legjobb pozíciót, de a csapat érdekeit is szem előtt kell tartanom – válaszolt a vezetőedző.

A holland szakember a sajtótájékoztató további részében arról is kapott kérdést, hogy vannak a csapat sérültjei, s kiderült, a helyzet lehetne jobb is.

„Jeremie Frimpong a hétvégén még nem kap szerepet, de a jövő héten már reméljük, visszatérhet. Endo Vataru hosszaú időre kidőlt, pontosan még nem tudjuk, mennyi ideig nem számíthatunk rá. Alexander Isak a héten már velünk volt a pályán edzés közben, igaz, egyelőre csak a futócipőjét vehette fel, úgyhogy neki is eltart még egy darabig, mire újra játszhat” – fogalmazott Slotm, aki több kérdést is kapott Isakról, s végül kibökte, mikor térhet esetleg vissza a svéd csatár.

„Ha minden a tervek szerint alakul, akkor a tavaszi válogatott szünet környékén már újra a pályán lehet. Lehet aztán hogy ebből végül március vége lesz, vagy április eleje, ha esetleg lesz valamilyen hátráltató tényező számára. De nem szeretnék időbeli határokat felállítani. Egyértelmű, hogy ha minden a megfelelő mederben halad, akkor vissza is fog térni. Ugyanakkor jegyezzük meg, az, hogy újra velünk edz és ott van közöttünk, az még nem jelenti azt, hogy játszik is, főleg, hogy rögtön a kezdőben találja magát. Alex hosszú hónapokat fog kihagyni, és neki időre van szüksége, míg visszanyeri a formáját és amíg újra azt a játékost látjuk majd a pályán, akit a Newcastle-ből szerződtettünk” – felelt Slot.

A trénert arról is kérdezték, hogy a Brighton elleni önbizalomnövelő győzelem után mennyivel látja másképp a csapata helyzetét, mint néhány héttel ezelőtt, amikor kikaptak a Bournemouth-tól, illetve, hogy annak fényében, hogy szerda este az Arsenal nem tudta megnyerni a kiesés ellen harcoló Wolverhampton otthonában rendezett bajnokit, igazoltnak látja-e, hogy mennyire nehéz legyőzni a tabella hátsó felében álló csapatokat.

„Nincs szükségünk a tegnap esti emlékeztetőre ahhoz, hogy tudjuk, milyen nehéz egy Premier League-meccset megnyerni. Mi magunk is megtapasztaltuk ezt már csak ebben idényben is sokszor, és szerintem minden csapat megtapasztalja ezt. Pont ez az ami miatt a Premier League sokkal szebb ebben és az előző az idényben, mint volt korábban, mert sokkal versenyképesebbek a csapatok mint három, négy, öt, hat éve volt. Ami minket illett, nem hiszem, hogy a néhány héttel ezelőtti állapotokhoz képest sok minden változott volna, de valóban, a három-négy hónappal korábbi önmagunkhoz képest fejlődtünk. Sokkal jobb helyzetben vagyunk most, mint voltunk korábban. Ennek több oka is van, de én kettőt emelnék ki ezek közül. A két legegyszerűbbet. Az egyik: mennyivel vagyunk fittebbek most, mint néhány hónappal ezelőtt. A másik: jelen pillanatban sokkal jobbak vagyunk a rögzített játékhelyzetek kihasználását tekintve, mint korábban” – szögezte le a 47 éves szakember.

ANGOL PREMIER LEAGUE

27. FORDULÓ

Február 22., vasárnap

15.00: Nottingham Forest–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!