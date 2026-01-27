Aranycipő: Mbappénak is megvan a húsz, megelőzte Haalandot, és utolérte az élen Kane-t
Az Európa vezető sportlapjait – köztük a Nemzeti Sportot – tömörítő European Sports Media (ESM) frissítette a 2025–2026-os idény Aranycipő-versenyének állását. Az egy héttel korábbi helyzethez képest változás, hogy a trófea tavalyi nyertese, a Real Madrid villarreali győzelmét két góllal elősegítő Kylian Mbappé utolérte az első helyen Harry Kane-t, és felbukkant az első tízben Vangelisz Pavlidisz is, aki szintén duplával vezette sikerre a Benficát a hétvégén.
AZ ÉLCSOPORT
1. Harry Kane (Bayern München) 21 gól x 2 = 42 pont
Kylian Mbappé (Real Madrid) 21 gól x 2 = 42 pont
3. Erling Haaland (Manchester City) 20 gól x 2 = 40 pont
4. Igor Thiago (Brentford) 16 gól x 2 = 32 pont
5. Darko Lemajics (FK RFS) 29 gól x 1 = 29 pont
6. Vangelisz Pavlidisz (Benfica) 19 gól x 1.5 = 28.5 pont
7. Vedat Muriqi (Mallorca) 14 gól x 2 = 28 pont
8. Ibrahim Diabaté (GAIS) 18 gól x 1.5 = 27 pont
Daniel Karlsbakk (Sarpsborg) 18 gól x 1.5 = 27 pont
August Priske Flyger (Djurgarden) 18 gól x 1.5 = 27 pont
Ueda Ajasze (Feyenoord) 18 gól x 1.5 = 27 pont
Spanyol labdarúgás
2026.01.24. 22:58
Mbappé meglőtte a 20. bajnoki gólját, majd panenkázós büntetővel biztosította be a Real Madrid sikerét
A Villarreal nem tudott betalálni és pontot szerezni a királyi gárda ellen.
Aranycipő: Kane megelőzte Haalandot
Minden más foci
2026.01.20. 09:41
