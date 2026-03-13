Olasz szövetségi kapitány a magyar férfi strandröplabda-válogatottnál

2026.03.13. 12:46
magyar férfi strandröplabda-válogatott Fosco Cicola MRSZ
Az olasz Fosco Cicola lett a magyar férfi strandröplabda-válogatott szövetségi kapitánya.

A hazai szövetség honlapjának pénteki beszámolója szerint a nemzetközi tapasztalattal rendelkező tréner – aki játékosként és edzőként is több évtizede aktív szereplője a szakágnak – a lengyel Robert Zuchowskit váltja a kispadon.

Cicola tíz évig szerepelt hazája válogatottjában, játékos-pályafutása egyik kiemelkedő eredményeként 2002-ben olasz bajnoki ezüstérmet szerzett.

Edzőként 2012 óta tevékenykedik. Az elmúlt években több élvonalbeli párossal működött együtt, az olimpiai ezüstérmes Daniele Lupo, Enrico Rossi duóval például 2022 és 2024 között.

Az új kapitány szerint a magyar játékosok fiatalok és komoly fejlődési potenciállal rendelkeznek, ezért az első időszakban a stabil szakmai alapok megteremtése lesz a legfontosabb.

„Rövid távon a legfontosabb, hogy olyan játékrendszert alakítsunk ki, amely lehetővé teszi a játékosok számára, hogy a lehető legjobban kihasználják fizikai és technikai adottságaikat” – mondta Fosco Cicola.

Hozzátette, először a fizikai felkészítésre összpontosítanak majd, hogy visszaállítsák a versenyekhez szükséges állóképességet. De a technikai repertoárt is bővítik, hogy minél több megoldás álljon rendelkezésre a mérkőzések során, anélkül, hogy túlságosan megváltoztatnák a játékosok természetes stílusát.

 

