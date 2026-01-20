Aranycipő: Kane megelőzte Haalandot



1. Harry Kane (Bayern München) 21 gól x 2 = 42 pont

2. Erling Haaland (Manchester City) 20 gól x 2 = 40 pont

3. Kylian Mbappé (Real Madrid) 19 gól x 2 = 38 pont

4. Igor Thiago (Brentford) 16 gól x 2 = 32 pont

5. Darko Lemajics (FK RFS) 29 gól x 1 = 29 pont

6. Vedat Muriqi (Mallorca) 14 gól x 2 = 28 pont

7. Ibrahim Diabaté (GAIS) 18 gól x 1.5 = 27 pont

Daniel Karlsbakk (Sarpsborg 08) 18 gól x 1.5 = 27 pont

August Priske Flyger (Djurgardens IF) 18 gól x 1.5 = 27 pont

Ueda Ajasze (Feyenoord) 18 gól x 1.5 = 27 pont

Az egy héttel korábbi állás itt.

