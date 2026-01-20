Aranycipő: Kane megelőzte Haalandot
Az Európa vezető sportlapjait – köztük a Nemzeti Sportot – tömörítő European Sports Media (ESM) frissítette a 2025–2026-os idény Aranycipő-versenyének állását. Az egy héttel korábbi helyzethez képest változás, hogy Harry Kane szerzett egy gólt a Bayern Münchenben, míg Erling Haaland nem volt eredményes a Manchester Cityben, így az angol játékos kétpontos előnyre tett szert az élen.
1. Harry Kane (Bayern München) 21 gól x 2 = 42 pont
2. Erling Haaland (Manchester City) 20 gól x 2 = 40 pont
3. Kylian Mbappé (Real Madrid) 19 gól x 2 = 38 pont
4. Igor Thiago (Brentford) 16 gól x 2 = 32 pont
5. Darko Lemajics (FK RFS) 29 gól x 1 = 29 pont
6. Vedat Muriqi (Mallorca) 14 gól x 2 = 28 pont
7. Ibrahim Diabaté (GAIS) 18 gól x 1.5 = 27 pont
Daniel Karlsbakk (Sarpsborg 08) 18 gól x 1.5 = 27 pont
August Priske Flyger (Djurgardens IF) 18 gól x 1.5 = 27 pont
Ueda Ajasze (Feyenoord) 18 gól x 1.5 = 27 pont
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik