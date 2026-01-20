Nemzeti Sportrádió

Aranycipő: Kane megelőzte Haalandot

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.20. 09:41
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Aranycipő Erling Haaland Harry Kane
Az Európa vezető sportlapjait – köztük a Nemzeti Sportot – tömörítő European Sports Media (ESM) frissítette a 2025–2026-os idény Aranycipő-versenyének állását. Az egy héttel korábbi helyzethez képest változás, hogy Harry Kane szerzett egy gólt a Bayern Münchenben, míg Erling Haaland nem volt eredményes a Manchester Cityben, így az angol játékos kétpontos előnyre tett szert az élen.


1. Harry Kane (Bayern München) 21 gól x 2 = 42 pont
2. Erling Haaland (Manchester City) 20 gól x 2 = 40 pont
3. Kylian Mbappé (Real Madrid) 19 gól x 2 = 38 pont
4. Igor Thiago (Brentford) 16 gól x 2 = 32 pont
5. Darko Lemajics (FK RFS) 29 gól x 1 = 29 pont
6. Vedat Muriqi (Mallorca) 14 gól x 2 = 28 pont
7. Ibrahim Diabaté (GAIS) 18 gól x 1.5 = 27 pont
    Daniel Karlsbakk (Sarpsborg 08) 18 gól x 1.5 = 27 pont
    August Priske Flyger (Djurgardens IF) 18 gól x 1.5 = 27 pont
    Ueda Ajasze (Feyenoord) 18 gól x 1.5 = 27 pont

Az egy héttel korábbi állás itt.
 

 

Aranycipő Erling Haaland Harry Kane
Legfrissebb hírek

Aranycipő: Haaland és Kane már 20 gólos, Igor Thiago egyre közelebb Mbappéhoz

Minden más foci
2026.01.13. 09:37

Gulácsit nemzetközi, Orbánt Bundesliga-klasszisnak tartja a Kicker

Német labdarúgás
2026.01.09. 11:11

Aranycipő: Igor Thiago már az élmezőnyben, nagy a verseny Haaland, Kane és Mbappé között

Minden más foci
2026.01.06. 13:08

IFFHS: Mbappé a legeredményesebb, Varga Barnabás 14. a 2025-ös világranglistán

Minden más foci
2026.01.06. 12:49

IFFHS: Kylian Mbappé 39 bajnoki góllal 2025 legjobbja

Spanyol labdarúgás
2026.01.04. 15:15

Varga Barnabás tavaly a világ 20. legeredményesebb futballistája volt a nemzetközi színtéren

Minden más foci
2026.01.02. 18:34

Az aranylabdás a legjobb háromban sincs, Szoboszlai Dominik bekerült – íme, 2025 tíz legjobb futballistája

Minden más foci
2025.12.31. 12:42

Aranycipő: Haaland beérte Kane-t az élen, Mbappé is a nyomukban lohol

Minden más foci
2025.12.23. 09:37
Ezek is érdekelhetik