Bőhm Csaba a módosításokról: Kicsit felháborít, hogy minket meg sem kérdeztek

SZELECZKI RÓBERT
2026.03.13. 12:51
Bőhm Csaba (Fotó: Földi Imre)
Viwa Open öttusa Bőhm Csaba
2024-es öttusa-világbajnokunk, Bőhm Csaba már várta, hogy a felkészülési időszak leteltével újra versenyezhessen, és úgy érzi, az akadályversenyen lépett előre a legtöbbet. A legújabb, nagyjából másfél hónappal ezelőtt bejelentett változtatásokról, különösképpen az úszótáv megfelezéséről viszont nincs jó véleménnyel.

Bőhm Csaba tavaly ezüstérmet szerzett a februári Viwa Open nemzetközi fedett pályás öttusaversenyen – 2024-es öttusa-világbajnokunk jó előjelekkel tekinthetett előre az idényre, ám akkor még nem lehetett tudni, hogy betegsége mindezt keresztülhúzza, és legközelebb már csak az augusztus végi kaunasi világbajnokságon szerepelhet. Most itt az új évad, amely remélhetőleg hasonló hátráltató tényezőktől mentes lesz a Kőbánya SC sportolójának – a szerdai selejtezőt gond nélkül teljesítve jutott be az elődöntőbe.

„Nagyon jó érzés volt visszatérni az alapozó időszak után, már vártam, hogy újra versenyezhessek – fogalmazott Bőhm Csaba.– A felkészülésemben ugyan voltak kicsit nehezebb periódusok, de örülök, hogy könnyebben jutottam túl a selejtezőn, mint tavaly, amikor majdnem kiestem – de nagy örömmel gondolok vissza arra a versenyre, amelyen második lettem. Szerintem az akadálypályán léptem előre a legtöbbet, a selejtezőben a mezőny első harmadába kerültem az idővel – még mindig nem vagyok ott a legjobbak között, de emlékszem, tavaly a legjobbtól kaptam fél percet az OCR-ben, ami ráadásul a pontszámítás szerint másfél perc hátrányt jelent futásban. Ezúttal már csak öt másodpercre voltam a legjobbtól az akadálypályán, ami sokkal fogyaszthatóbb eredmény.”

Lapunk tőle is megkérdezte, mit gondol a módosításokról, amelyet a Nemzetközi Öttusaszövetség (UIPM) január végén jelentett be – az úszótáv 200 méterről 100 méterre csökkent, a kombinált számot pedig négy helyett öt lövészettel rendezik meg. Nem kertelt: „Úgy tűnik, a UIPM most már mindent megtehet, egyáltalán nincsen beleszólásunk a változásokba. Bár a lovaglás lecserélése magasra tette a lécet, innen nézve mindez már nem is tűnik olyan nagy módosításnak, azért nekem fáj a szívem, meg kicsit felháborítónak tartom, hogy minket, versenyzőket egyáltalán nem kérdeztek meg a változtatásokról, és úgy hoztak döntést a fejünk felett, hogy a szakmai oldalt figyelmen kívül hagyják. Nem lehet az idény kezdete előtt másfél hónappal azt mondani: ha eddig kétszáz méterre, középtávra készültél, akkor válts hirtelen százra, mert edzéselméleti szempontból ez nem így működik. Az eggyel több lövészetet tényleg nem tartom akkora módosításnak, de az úszás…” – mondta kendőzetlenül.

Ami a céljait illeti, Bőhm Csaba jelenleg úgy áll hozzá: nem feltétlenül eredményekben méri az elégedettséget, sokkal inkább abban, ha sikerül stabilan jól teljesítenie, és elérnie a részcélokat, például, ha OCR-ben hozza azt a teljesítményt, amit az edzéseken is nyújt.

A Viwa Open csütörtökön a férfiak elődöntőjével folytatódik.

 

Legfrissebb hírek

Öttusa Viwa Open: Nem dimenzionálom túl, hogy elsőként jutottam a döntőbe – Guzi Blanka

Egyéb egyéni
18 órája

Öttusa: tíz magyarért lehet szorítani a Viwa Open női döntőjében

Egyéb egyéni
23 órája

Öttusa: nyolc magyar férfiversenyző folytathatja az elődöntőben a Viwa Openen

Egyéb egyéni
2026.03.11. 18:31

Gulyás Michelle: Túllendültem a tavaly történteken

Egyéb egyéni
2026.03.11. 10:22

Öttusa: a huszonkét magyarból tizenhatan jutottak elődöntőbe a nőknél a Viwa Openen

Egyéb egyéni
2026.03.10. 18:52

„Már-már világkupaszintű” versennyel indul az új öttusaidény Budapesten

Egyéb egyéni
2026.03.09. 19:23

Balogh Gábor: Egyedülálló a magyar sporttámogatási rendszer, meg kell védenünk!

Egyéb egyéni
2026.03.02. 19:44

Guzi Blanka: Nem mindig az számít, hányadik vagyok, fontosabb, hogy milyen érzések vannak bennem

Egyéb egyéni
2026.02.19. 08:29
Ezek is érdekelhetik