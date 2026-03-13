Bőhm Csaba a módosításokról: Kicsit felháborít, hogy minket meg sem kérdeztek

Bőhm Csaba tavaly ezüstérmet szerzett a februári Viwa Open nemzetközi fedett pályás öttusaversenyen – 2024-es öttusa-világbajnokunk jó előjelekkel tekinthetett előre az idényre, ám akkor még nem lehetett tudni, hogy betegsége mindezt keresztülhúzza, és legközelebb már csak az augusztus végi kaunasi világbajnokságon szerepelhet. Most itt az új évad, amely remélhetőleg hasonló hátráltató tényezőktől mentes lesz a Kőbánya SC sportolójának – a szerdai selejtezőt gond nélkül teljesítve jutott be az elődöntőbe.

„Nagyon jó érzés volt visszatérni az alapozó időszak után, már vártam, hogy újra versenyezhessek – fogalmazott Bőhm Csaba.– A felkészülésemben ugyan voltak kicsit nehezebb periódusok, de örülök, hogy könnyebben jutottam túl a selejtezőn, mint tavaly, amikor majdnem kiestem – de nagy örömmel gondolok vissza arra a versenyre, amelyen második lettem. Szerintem az akadálypályán léptem előre a legtöbbet, a selejtezőben a mezőny első harmadába kerültem az idővel – még mindig nem vagyok ott a legjobbak között, de emlékszem, tavaly a legjobbtól kaptam fél percet az OCR-ben, ami ráadásul a pontszámítás szerint másfél perc hátrányt jelent futásban. Ezúttal már csak öt másodpercre voltam a legjobbtól az akadálypályán, ami sokkal fogyaszthatóbb eredmény.”

Lapunk tőle is megkérdezte, mit gondol a módosításokról, amelyet a Nemzetközi Öttusaszövetség (UIPM) január végén jelentett be – az úszótáv 200 méterről 100 méterre csökkent, a kombinált számot pedig négy helyett öt lövészettel rendezik meg. Nem kertelt: „Úgy tűnik, a UIPM most már mindent megtehet, egyáltalán nincsen beleszólásunk a változásokba. Bár a lovaglás lecserélése magasra tette a lécet, innen nézve mindez már nem is tűnik olyan nagy módosításnak, azért nekem fáj a szívem, meg kicsit felháborítónak tartom, hogy minket, versenyzőket egyáltalán nem kérdeztek meg a változtatásokról, és úgy hoztak döntést a fejünk felett, hogy a szakmai oldalt figyelmen kívül hagyják. Nem lehet az idény kezdete előtt másfél hónappal azt mondani: ha eddig kétszáz méterre, középtávra készültél, akkor válts hirtelen százra, mert edzéselméleti szempontból ez nem így működik. Az eggyel több lövészetet tényleg nem tartom akkora módosításnak, de az úszás…” – mondta kendőzetlenül.

Ami a céljait illeti, Bőhm Csaba jelenleg úgy áll hozzá: nem feltétlenül eredményekben méri az elégedettséget, sokkal inkább abban, ha sikerül stabilan jól teljesítenie, és elérnie a részcélokat, például, ha OCR-ben hozza azt a teljesítményt, amit az edzéseken is nyújt.

A Viwa Open csütörtökön a férfiak elődöntőjével folytatódik.