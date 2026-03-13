Halász Bence 17 éves sorozatot szakíthat meg a dobó Ek-n

A ciprusi versenyt Németh Zsolt, a Magyar Atlétikai Szövetség alelnöke, a kalapácsvetés versenyszámfelelőse erősségét és rangját tekintve a fedett pályás Európa-bajnoksághoz hasonlította, hiszen szintén egy kontinentális megmérettetésről van szó.

„Normál esetben ugyanazok vannak ott, mind a felnőtt Eb-n, vagy ha hiányzik valaki, az sérülés miatt van, mint most az ötszörös világbajnok lengyel Pawel Fajdek, akinek lábműtéte volt” – nyilatkozott a magyar szövetség honlapján a szakvezető, aki jelezte, a közel-keleti háborús helyzet miatt a britek lemondták a részvételt, és állítólag a horvátok is.

Németh Zsolt ugyanakkor hozzátette, az Ek a felkészülés egy állomása: „Effektíve nagy elvárások nincsenek, ez egy állomás a felkészülés során, az a cél, hogy a téli dobó országos bajnokságon elért eredményeket mindenki túlszárnyalja, ha optimális körülmények lesznek. De ez utóbbi fontos szempont, mert nem mindig vannak azok: szombatra például esőt mondanak” – hangsúlyozta.

A téli dobó ob-n a világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes Halász Bence remekelt, a világ idei legjobbjának számító 80.66 méterrel kezdte a szezont és Nicosiában is a szombathelyi kalapácsvetőtől várható a legjobb eredmény. Ugyanakkor érdekesség, hogy az Európa-kupán 2009 óta nem akadt 80 méter fölötti teljesítmény.

Az európai szövetség a szám beharangozójában a magyar klasszis és Mihajlo Kohan várható összecsapásáról írt, megemlítve, hogy a Párizsban Halász mögött harmadik Kohannak ez lesz az idei első fellépése. A két kiváló kalapácsvető különcsatájából nem csupán az olimpián, hanem a tavalyi tokiói világbajnokságon is a 28 éves magyar jött ki jobban, aki 82,69 méterrel bronzérmet nyert, míg ukrán riválisa 82.02 méteres egyéni csúcsával negyedikként zárt.

A tavaly vb-döntős, 20 éves Szabados Ármin – aki a téli ob-n 75,34 méterrel lett második – az U23-asok között indul szombaton, szintén érmes reményekkel. Különösen úgy, hogy egy hete Horvátországban 77.64-re javította szezoncsúcsát.