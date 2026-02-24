Aranycipő: Harry Kane meglépett Kylian Mbappétól

A listán egyébként szerepel a korábban a Ferencvárosban is futballozó Ryan Mmaee, az Omonia Nicosia játékosa 15 góljával (22.5 pont) holtversenyben 33., míg az egykoron a DVSC-ben és a DVTK-ban is játszó Haris Tabakovic, a Borussia Mönchengladbach csatára 11 góljával 22 pontosként áll holtversenyben a 38. helyen.

ARANYCIPŐ-VERSENY

AZ ÉLCSOPORT (február 24.)

1. Harry Kane (Bayern München) 28 x 2 = 56

2. Kylian Mbappé (Real Madrid) 23 x 2 = 46

3. Erling Haaland (Manchester City) 22 x 2 = 44

4. „Igor Thiago” Nascimento Rodrigues (Brentford) 17 x 2 = 34

5. Vedat Muriqi (Mallorca) 16 x 2 = 32

6. Vangelisz Pavlidisz (Benfica) 20 x 1.5 = 30

Luis Javier Suárez (Sporting CP) 20 x 1.5 = 30

8. Darko Lemajics (FK RFS) 29 x 1 = 29

9. Mason Greenwood (Olympique Marseille) 14 x 2 = 28

Lautaro Martínez (Internazionale) 14 x 2 = 28

A legutóbb közölt állás.