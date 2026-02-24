Nemzeti Sportrádió

Aranycipő: Harry Kane meglépett Kylian Mbappétól

H. Á.H. Á.
2026.02.24. 09:30
null
Harry Kane (jobbra) meglépni látszik Mbappétől (Fotó: Getty Images)
Címkék
Kylian Mbappé Aranycipő ESM Harry Kane
Az Európa vezető sportlapjait – köztük a Nemzeti Sportot – tömörítő European Sports Media (ESM) frissítette a 2025–2026-os idény Aranycipő-versenyének állását. Az élen Harry Kane már 10 pont előnnyel vezet Kylian Mbappé előtt, aki február 8. óta nem volt eredményes.

A listán egyébként szerepel a korábban a Ferencvárosban is futballozó Ryan Mmaee, az Omonia Nicosia játékosa 15 góljával (22.5 pont) holtversenyben 33., míg az egykoron a DVSC-ben és a DVTK-ban is játszó Haris Tabakovic, a Borussia Mönchengladbach csatára 11 góljával 22 pontosként áll holtversenyben a 38. helyen.

ARANYCIPŐ-VERSENY
AZ ÉLCSOPORT (február 24.)

1. Harry Kane (Bayern München) 28 x 2 = 56
2. Kylian Mbappé (Real Madrid) 23 x 2 = 46
3. Erling Haaland (Manchester City) 22 x 2 = 44
4. „Igor Thiago” Nascimento Rodrigues (Brentford) 17 x 2 = 34
5. Vedat Muriqi (Mallorca) 16 x 2 = 32
6. Vangelisz Pavlidisz (Benfica) 20 x 1.5 = 30
     Luis Javier Suárez (Sporting CP) 20 x 1.5 = 30
8. Darko Lemajics (FK RFS) 29 x 1 = 29
9. Mason Greenwood (Olympique Marseille) 14 x 2 = 28
    Lautaro Martínez (Internazionale) 14 x 2 = 28

A legutóbb közölt állás.

 

Kylian Mbappé Aranycipő ESM Harry Kane
Legfrissebb hírek

Kylian Mbappé: A 25-ös játékos ötször is lemajmozta Vinícius Júniort

Bajnokok Ligája
2026.02.18. 07:37

Dupla Tízes: ki a világ legjobb csatára jelenleg?

Minden más foci
2026.02.13. 16:34

Kylian Mbappé Cristiano Ronaldo csúcsait is megdöntheti

Spanyol labdarúgás
2026.02.10. 11:23

Aranycipő: dupla itt, és gól ott is – folytatódik a Kane–Mbappé csata

Minden más foci
2026.02.10. 09:44

IFFHS: Varga Barnabás az elmúlt öt év 21. legeredményesebb futballistája

Minden más foci
2026.02.04. 12:39

Mijatovics szerint Mbappé nem igazi vezére a Real Madridnak

Spanyol labdarúgás
2026.01.30. 14:28

Aranycipő: Mbappénak is megvan a húsz, megelőzte Haalandot, és utolérte az élen Kane-t

Minden más foci
2026.01.27. 09:47

Aranycipő: Kane megelőzte Haalandot

Minden más foci
2026.01.20. 09:41
Ezek is érdekelhetik