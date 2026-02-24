Aranycipő: Harry Kane meglépett Kylian Mbappétól
A listán egyébként szerepel a korábban a Ferencvárosban is futballozó Ryan Mmaee, az Omonia Nicosia játékosa 15 góljával (22.5 pont) holtversenyben 33., míg az egykoron a DVSC-ben és a DVTK-ban is játszó Haris Tabakovic, a Borussia Mönchengladbach csatára 11 góljával 22 pontosként áll holtversenyben a 38. helyen.
ARANYCIPŐ-VERSENY
AZ ÉLCSOPORT (február 24.)
1. Harry Kane (Bayern München) 28 x 2 = 56
2. Kylian Mbappé (Real Madrid) 23 x 2 = 46
3. Erling Haaland (Manchester City) 22 x 2 = 44
4. „Igor Thiago” Nascimento Rodrigues (Brentford) 17 x 2 = 34
5. Vedat Muriqi (Mallorca) 16 x 2 = 32
6. Vangelisz Pavlidisz (Benfica) 20 x 1.5 = 30
Luis Javier Suárez (Sporting CP) 20 x 1.5 = 30
8. Darko Lemajics (FK RFS) 29 x 1 = 29
9. Mason Greenwood (Olympique Marseille) 14 x 2 = 28
Lautaro Martínez (Internazionale) 14 x 2 = 28