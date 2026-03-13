Újabb debreceni fiatal erősítheti az NB II-es Karcagot

A Grosics Akadémián nevelkedett 18 esztendős támadó rövid ideig futballozott Békéscsabán is, mielőtt a Lokihoz került volna, ahol kisvártatva profi szerződést kapott. Az őszi szezonban a DVSC NB III-as második csapatában 12 mérkőzésen három gólt szerzett, majd egy kéztörés miatt kényszerpihenő várt rá. Egri Imre felépülése azonban jól halad, s egy ideje már Karcagon készül, ahol a 10-es számú mezt kapja meg.

A Karcag 21 forduló után 28 ponttal a 8. helyen áll az NB II-ben, és holnap a Budafokot fogadja hazai pályán 14 órától.