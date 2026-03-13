Nemzeti Sportrádió

Újabb debreceni fiatal erősítheti az NB II-es Karcagot

F. B.
2026.03.13. 13:47
Egri Imre tavasszal Karcagon bizonyíthat (Fotó: karcagsport.hu)
NB II Karcag kooperációs kölcsön
Az élvonalbeli Debreceni VSC-vel kötött kooperációs szerződés értelmében Egri Imre személyében újabb korosztályos válogatott kaphat lehetőséget a labdarúgó NB II-es Karcagban – számolt be róla a klub honlapja.

A Grosics Akadémián nevelkedett 18 esztendős támadó rövid ideig futballozott Békéscsabán is, mielőtt a Lokihoz került volna, ahol kisvártatva profi szerződést kapott. Az őszi szezonban a DVSC NB III-as második csapatában 12 mérkőzésen három gólt szerzett, majd egy kéztörés miatt kényszerpihenő várt rá. Egri Imre felépülése azonban jól halad, s egy ideje már Karcagon készül, ahol a 10-es számú mezt kapja meg.

A Karcag 21 forduló után 28 ponttal a 8. helyen áll az NB II-ben, és holnap a Budafokot fogadja hazai pályán 14 órától.

 

Legfrissebb hírek

Kiütéses Vasas-siker, idegenben győzött a Csaba és a Csákvár, kettővel nyert a Vidi – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2026.03.08. 20:00

Gálát rendezett nőnapra a Vasas, mindkét félidőben háromszor talált a kapuba

Labdarúgó NB II
2026.03.08. 16:50

Véget ért a hosszú vesszőfutás: hat nyeretlen forduló után Ajkán győzött ismét a Csákvár

Labdarúgó NB II
2026.03.08. 14:45

Egyhuzamban ötödik győzelmét aratta a Videoton

Labdarúgó NB II
2026.03.08. 14:42

Újra edzésbe állt a korábbi NB II-es gólkirály

Labdarúgó NB II
2026.03.05. 12:20

Rúgott gól nélkül maradt a Vasas; nem tudott kimászni a gödörből a Szeged – ez történt vasárnap az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2026.03.01. 16:52

Karcagon is folytatta remek tavaszi szereplését a BVSC

Labdarúgó NB II
2026.03.01. 15:53

A hajrában harcolta ki a győzelmet a Honvéd és a Vasas, ismét kieső helyen a Szentlőrinc – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2026.02.22. 19:05
Ezek is érdekelhetik