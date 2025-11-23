Nemzeti Sportrádió

A Topolya egy pontot elhozott Tomiszlav Szivicséktől

2025.11.23. 15:54
Egy pont idegenben, nem is rossz (Fotó: Pócs Attila/FK TSC)
A szerb Szuperliga 16. fordulójában a Radnicski Nis vendégeként 1–1-et játszott a Topolya.

 

SZERB SZUPER LIGA
16. FORDULÓ
Radnicski Nis–Topolyai SC 1–1 (0–0) 
Nis, Csair Stadion, 500 néző. Vezette: Radakovics
Radnicski: Sztanivukovics – M. Ilics, Yamkam, D. Pavlovics, Dj. Petrovics – Nisics, R. Miloszavljevics – Boszics, Szrecskovics (V. Ilics, 59.), Szpaszics (Askovszki, 59.,  Lacine Koné, 89.) – Mboup (Belakovics, 71.). Vezetőedző: Tomiszlav Szivics
Topolya: Szimics – Urosevics, Roux, Capan, Sztefan Jovanovics – Radin, Sztancsics (Miloszavics, 63.) – Szavics (Mezei, 63.), Todoroszki (Conraad, 74.), Szasa Jovanovics – Mladenovics. Megbízott vezetőedző: Nemanja Miljanovics
Gólszerző: Mboup (50.), ill. Askovszki (72. – öngól)

Nagy küzdelem, de kevés gólszerzési lehetőség jellemezte a nisi Radnicski és a Topolya mérkőzésének első félidejét, amelyben mindössze egy kaput eltaláló lövést, pontosabban fejest jegyezhettünk fel. A 41. percben Szlobdan Urosevics próbálkozott egy beadást követően, de a hazaiak kapusa magabiztosan és könnyedén ölelte magához a labdát.

A második félidő már sokkal dinamikusabb és gólokban gazdagabb volt, amihez az is kellett, hogy az első találat már az 50. percben megszülessen: Radivoj Boszics a bal oldalon nagyon jól vette észre a védők mögé befutó Babacar Mboupot, aki leheletfinom mozdulattal elpöckölte a labdát a kifutó Nikola Szimics mellett. 

A vendégek ideiglenesen kinevezett edzője, Nemanja Miljanovics a 62. percben Mezei Szabolcsot és Mihajlo Miloszavicsot is pályára küldte, ezután a TSC még veszélyesebb lett, és a 72. percben Andrej Todoroszki szöglete után Milan Radin három méterről kapura fejelt, ami minden bizonnyal a hazai kapus zsákmánya lett volna, de a csereként beállt Sztefan Askovszki rosszul találta el a labdát, így felszabadítás helyett öngólt lőtt. 

Tíz perccel a vége előtt Mezei adott egy kiváló passzt Sarpreet Singhnek, de a középpályás nem találta el a kaput. Az eredmény a meccs végéig nem változott, így a Topolya és a Radnicski is egy-egy ponttal gazdagodott.

A következő fordulóban a TSC vasárnap 16 órakor a szurdulicai Radnikot fogadja saját közönsége előtt.

 

Ezek is érdekelhetik