Keresztes Krisztián egyetlen percet sem hiányzott a Dundee United meccseiről

KIHAGYHATATLAN KULCSEMBER a Dundee Unitednél Keresztes Krisztián: a magyar védő csapata idénybeli tizenhat, vagyis mindegyik tétmérkőzésén játszott, az elsőtől az utolsó percig. Ritka, hogy valaki új klubjánál azonnal alapemberré és gyakorlatilag kihagyhatatlanná váljon.

„Több összetevőnek is a helyén kell lennie ahhoz, hogy ez megvalósulhasson – mondta lapunknak a skót élvonalban szereplő együttes 25 éves védője, aki összesen 1470 percet töltött a pályán a 2025–2026-os idényben, 990-et a bajnokságban, 390-et a Konferencialigában, míg kilencvenet a skót Ligakupában. – Az első és egyben legfontosabb, hogy legyek egészséges, számíthasson rám a szakmai stáb. Ennek érdekében mindent megteszek: odafigyelek a megfelelő mennyiségű és minőségű alvásra, a táplálkozás is rendkívül fontos. Az étkezés esetemben még lényegesebb: korábban nagyon könnyen lefogytam, s nehezen szedtem vissza magamra az izmot, igaz, körülbelül két éve ezzel már nincs gondom, de azért észnél kell lennem. Meccsek előtt beszedem a vitaminjaimat, legfőképpen magnéziumot, mellette fogyasztok egy kis tojást, rizst és párolt répát. Tudom, mire van szükségem, s a jelek szerint ez működik: 195 centiméter magas vagyok és kilencvenkét kilogramm a súlyom, mégis képes vagyok harminchat kilométer per órás futásra. Ehhez szükséges a megfelelő mennyiségű nyújtás is, s jó, ha az ember tud szaunázni és hidegfürdőzni is. Éppen a minap láttam egy videót Erling Haalandról, a Manchester City csatáráról, akihez fizioterapeuta megy, s a kertben tud szaunázni és hideg vízbe merülni. Ez persze más szint, de látszik, ha az ember odafigyel magára, valószínűleg nem, vagy sokkal ritkábban szenvedhet izomsérülést. A második fontos lépésem annak érdekében, hogy mind a tizenhat tétmeccsen végig játszhassam a meccseket, az a megszerzett bizalom. Miután légiósnak álltam, azonnal meg akartam mutatni, nem véletlenül hoztak ide: keményen dolgoztam, s ennek meglett az eredménye. Ha lehetőséget kapsz valahol, az a legkevesebb, hogy a maximumot nyújtod, csak így tudod meghálálni az esélyt.”

A Dundee United jelenleg a hetedik helyen áll a tizenkét csapatos bajnokságban, de a lemaradása a harmadik Hiberniannal szemben mindössze négy pont. Keresztes Krisztiánék legutóbb az éllovas Hearts ellen értek el bravúrt, hiszen idegenben szereztek egy pontot (1–1) – úgy, hogy összesen három (!) lesgólig jutottak el…

„A háromból két alkalommal közel jártunk ahhoz, hogy ne legyen les, de sajnos mindegyiket joggal vonták vissza. A legfontosabb, hogy megfelelően reagáltunk a Motherwell elleni kettő-nullás vereségre, s jó eredményt értünk el a Hearts ellen. A Motherwell ellen nem volt meg a kellő hozzáállás mindenkitől, azt hitték néhányan, minden megy magától: ez nem így működik a profi futballban. A mezőny nagyon szoros, de egyértelmű célunk, hogy három kör után odaférkőzzünk a felsőházba, s minél előrébb végezzünk a tabellán.”

Nagyon sűrű a Dundee United programja, január harmadikáig még tíz (!) bajnoki vár rá.

„Imádom, ha futballozni kell, majd meccs után regenerálni, felkészülni a következőre: szeretem a sűrű programot! A válogatott szünetben lesz egy kis idő szusszanni, így csütörtöktől vasárnapig Magyarországon leszek, aztán jöhetnek a meccsek!”

Keresztes Krisztián kölcsönszerződése jövő nyáron lejár, de információnk szerint a skót klub törekszik rá, hogy megvásárolja a játékjogát a Nyíregyháza Spartacustól.