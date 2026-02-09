Nemzeti Sportrádió

Heti program: az első teljes hét a téli olimpián, MOL Magyar Kupa forduló

2026.02.09. 08:57
A héten folytatódnak a versenyek a milánói-cortinai téli olimpián, és a labdarúgó elit ligákban sincs megállás, akárcsak a magyar NB I-ben. Itthon továbbá a nyolcaddöntőkkel folytatódnak a küzdelmek a labdarúgó MOL Magyar Kupában is. Nem maradunk kézilabda nélkül sem: a bajnoki meccseken kívül a női Bajnokok Ligájában is érdekeltek lesznek a csapataink.

 FEBRUÁR 9., HÉTFŐ 

 FUTBALLPROGRAM 

OLASZ SERIE A
24. FORDULÓ
18.30: Atalanta–Cremonese
20.45: Roma–Cagliari (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA
23. FORDULÓ
21.00: Villarreal–Espanyol (Tv: Spíler2)

PORTUGÁLIA
21.30: Porto–Sporting CP (Tv: Sport1)

TÖRÖRORSZÁG
17.45: Fenerbahce–Genclerbirligi (Tv: Sport2)

 XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO 

Tv: M4 Sport, M4 Sport+

ALPESI SÍ
10.30: csapatkombináció, férfiak, lesiklás
14.00: csapatkombináció, férfiak, műlesiklás – DÖNTŐ

CURLING
VEGYES PÁROS
Csoportkör
10.05: Svájc–Kanada
Olaszország–Egyesült Államok
Norvégia–Dél-Korea
Csehország–Észtország
Elődöntő
18.05: 2 meccs

GYORSKORCSOLYA
17.30: női 1000 méter (DÖNTŐ)

HÓDESZKA
Női big air
19.30: DÖNTŐ

JÉGKORONG
Női torna, csoportkör
A-csoport
20.40: Svájc–Egyesült Államok
21.10: Kanada–Csehország
B-csoport
12.10: Japán–Olaszország
16.40: Németország–Franciaország

MŰKORCSOLYA
Jégtánc
19.20: ritmustánc

SÍUGRÁS
Férfiak, normálsánc
19.00: 1. sorozat és DÖNTŐ

SZABAD STÍLUSÚ SÍ
Női slopestyle
12.30: DÖNTŐ

SZÁNKÓ
Női egyes
17.00: 1. és 2. futam

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

KÉZILABDA
Férfi Magyar Kupa, negyeddöntő
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–One Veszprém HC

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1021 (Tv: Sport1)

TENISZ 
ATP 500-as torna, Dallas
19.00: egyes, 1. forduló
ATP 500-as torna, Rotterdam
13.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-es torna, Buenos Aires
17.00: egyes, 1. forduló
WTA 1000-es torna, Doha
11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

 

 FEBRUÁR 10., KEDD 

 FUTBALLPROGRAM 

ANGOL PREMIER LEAGUE
26. FORDULÓ
20.30: Chelsea–Leeds United (Tv: Spíler1)
20.30: Everton–AFC Bournemouth (Tv: Spíler2)
20.30: Tottenham Hotspur–Newcastle United
21.15: West Ham United–Manchester United (Tv: Arena4)

OLASZ KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
21.00: Napoli–Como (Tv: Arena4)

 XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO 

Tv: M4 Sport, M4 Sport+

ALPESI SÍ
10.30: női csapat kombináció, lesiklás
14.00: műlesiklás 

CURLING
14.05: vegyes páros, bronzmérkőzés
18.05: vegyes páros, döntő

JÉGKORONG
NŐK
A-csoport
20.10: Kanada–Egyesült Államok
21.10: Finnország–Svájc 
B-csoport
12.10: Japán–Svédország
16.40: Olaszország–Németország 

MŰKORCSOLYA
18.30: férfi rövidprogram

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
10.30: női 500 m selejtező , férfi 1000 m selejtező, 2000 m-es vegyes váltó negyeddöntő

SÍFUTÁS
9.15: női és férfi klasszikus stílusú egyéni sprint selejtező
13.13: döntő

SÍLÖVÉSZET
13.30: férfi 20 km

SÍUGRÁS
18.45: vegyes csapatverseny 

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
11.15: férfi és női mogul selejtező
12.30: férfi slopestyle döntő

SZÁNKÓ
17.00: női egyes 3. és 4. futam

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

JÉGKORONG 
OB I, negyeddöntők, 1. mérkőzések
18.30: DVTK Jegesmedvék–Dunaújvárosi Acélbikák 
18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–FEHA19 

KOSÁRLABDA 
Férfi NB I, alapszakasz
18.00: SZTE-Szedeák–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 

RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
20.00: Szolnoki RK-SC SI–MÁV Előre Foxconn

 

 FEBRUÁR 11., SZERDA 

 FUTBALLPROGRAM 

MOL Magyar Kupa
Nyolcaddöntő
12.30: Debreceni EAC (NB III)Soroksár SC (NB II) 
16.30: FC Ajka (NB II)Kolorcity Kazincbarcika 
17.00: Budapest Honvéd FC (NB II)ESMTK (NB III) 
17.00: Zalaegerszegi TE FCVasas FC (NB II) 
17.30: Ferencvárosi TCAqvital FC Csákvár (NB II) 
18.00: MTK BudapestKecskeméti TE (NB II) 
20.00: Paksi FCDiósgyőri VTK 

ANGOL PREMIER LEAGUE
26. FORDULÓ
20.30: Aston Villa–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler2)
20.30: Crystal Palace–Burnley
20.30: Manchester City–Fulham (Tv: Match4)
20.30: Nottingham Forest–Wolverhampton Wanderers
21.15: Sunderland–Liverpool (Tv: Spíler1)

OLASZ KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
21.00: Bologna–Lazio (Tv: Arena4)

ROMÁN KUPA
Csoportkör
19.00: Sporting Liesti–FK Csíkszereda

 XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO 

Tv: M4 Sport, M4 Sport+

ALPESI SÍ
11.30: férfi szuperóriás-műlesiklás 

CURLING
19.05: férfi selejtező 

ÉSZAKI ÖSSZETETT
10.00: egyéni normálsánc
13.45: 10 km-es sífutás

GYORSKORCSOLYA
18.30: férfi 1000 m 

HÓDESZKA
10.30: női félcső selejtező
19.30: férfi félcső selejtező

JÉGKORONG
FÉRFIAK
B-csoport, 1. forduló
16.40: Szlovákia–Finnország
21.10: Svédország–Olaszország 

JÉGKORCSOLYA
19.30: jégtánc kűr

SÍLÖVÉSZET
14.15: női 15 km

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
11.00: női mogul selejtező 
14.15: döntő

SZÁNKÓ
11.00: női és férfi kettes, 1. és 2. futam

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

KÉZILABDA
Férfi NB I
18.00: Balatonfüredi KSE–PLER-Budapest
18.00: MOL Tatabánya KC–Csurgói KK
Férfi Magyar Kupa, negyeddöntő
18.30: Debreceni EAC–OTP Bank-Pick Szeged 

KOSÁRLABDA
Férfi EK, második csoportkör
K-csoport, 6. (utolsó) forduló
18.30: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Trafl Sopot (lengyel)

VÍZILABDA
Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör,  6. (utolsó) forduló
A-csoport
20.00: HAVK Mladost (horvát)–VasasPlaket
C-csoport
20.00: VPK Primorac Kotor (montenegrói)–FTC Telekom Waterpolo 

 

 FEBRUÁR 12., CSÜTÖRTÖK 

 FUTBALLPROGRAM 

MOL Magyar Kupa
Nyolcaddöntő
18.00: ETO FCVideoton FC (NB II) 

ANGOL PREMIER LEAGUE
26. FORDULÓ
21.00: Brentford–Arsenal

 XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO 

Tv: M4 Sport, M4 Sport+

ALPESI SÍ
11.30: női szuperóriás-műlesiklás 

CURLING
9.05: női selejtező
14.05: férfi selejtező
19.05: női selejtező

GYORSKORCSOLYA
16.30: női 5000 m

HÓDESZKA
10.00: férfi krossz selejtező és kieséses szakasz
15.01: döntő
19.30: női félcső döntő

JÉGKORONG
FÉRFIAK
A-csoport, 1. forduló
12.10: Svájc–Franciaország
16.40: Csehország–Kanada
C-csoport, 1. forduló
21.10: Németország–Dánia
21.10: Lettország–Egyesült Államok 

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
20.15: női 500 m és férfi 1000 m negyeddöntő, elődöntő, döntő 

SÍFUTÁS
13.00: női szabadstílusú 10 km

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.00: férfi mogul selejtező
12.15: döntő

SZÁNKÓ
18.30: vegyes váltó 

SZKELETON
9.30: férfi 1. futam
11.08: férfi 2. futam 

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

JÉGKORONG
OB I, negyeddöntők, 2. mérkőzések
18.30: Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék
18.30: FEHA19–Budapest Jégkorong Akadémia HC 

RÖPLABDA
Férfi Közép-európai Liga, alapszakasz
18.00: MÁV Előre Foxconn–SK Zadruga Aich/Dob (osztrák)
Női Magyar Kupa, negyeddöntő, visszavágó
19.00: Vasas Óbuda–Szent Benedek RA

VÍZILABDA
Férfi Eurokupa, csoportkör, 6. (utolsó) forduló
B-csoport
11.00: CN Barcelona (spanyol)–Szolnoki Dózsa Praktiker 
C-csoport
18.00: BVSC Manna ABC–PVK Buducnost Podgorica (montenegrói)

 

 FEBRUÁR 13., PÉNTEK 

 FUTBALLPROGRAM 

NB I 
22. FORDULÓ
Február 13., péntek
20.00: Újpest FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport+)

FRANCIA LIGUE 1
22. FORDULÓ
19.00: Rennes–Paris SG
21.05: Monaco–Nantes

NÉMET BUNDESLIGA
22. FORDULÓ
20.30: Borussia Dortmund–Mainz (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A
25. FORDULÓ
20.45: Pisa–Milan (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA
24. FORDULÓ
21.00: Elche–Osasuna (Tv: Spíler2)

 XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO 

Tv: M4 Sport, M4 Sport+

CURLING
9.05: férfi selejtező
14.05: női selejtező
19.05: férfi selejtező

GYORSKORCSOLYA
16.00: férfi 10 000 m 

HÓDESZKA
10.00: női krossz selejtező és kieséses szakasz
14.46: döntő
19.30: férfi félcső döntő

JÉGKORONG
NŐK
16.40: negyeddöntő
21.10: negyeddöntő
FÉRFIAK
A-csoport, 2. forduló
16.40: Franciaország–Csehország
21.10: Kanada–Svájc
B-csoport, 2. forduló
12.10: Finnország–Svédország
12.10: Olaszország–Szlovákia 

MŰKORCSOLYA
19.00: férfi kűr 

SÍFUTÁS
11.45: férfi szabadstílusú 10 km

SÍLÖVÉSZET
14.00: férfi 10 km sprint

SZKELETON
16.00: női 1.futam
17.48: női 2. futam
19.30: férfi 3. futam
21.05: férfi 4. futam 

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

JÉGKORONG
Ob I, negyeddöntők, 3. mérkőzések (ha szükségesek)
18.30: DVTK Jegesmedvék–Dunaújvárosi Acélbikák
18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–FEHA19 

KERÉKPÁR 
Vuelta a Murcia országúti verseny (Valter Attila)

KÉZILABDA 
Férfi NB I
18.00: One Veszprém HC–FTC-Green Collect 

KOSÁRLABDA
Női NB I, alapszakasz
18.00: Sopron Basket–UNI Győr

 

 FEBRUÁR 14., SZOMBAT 

 FUTBALLPROGRAM 

NB I 
22. FORDULÓ
14.45: MTK Budapest–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+)
17.00: Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport+)
19.15: Paksi FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)

FRANCIA LIGUE 1
22. FORDULÓ
17.00: Marseille–Strasbourg
19.00: Lille–Brest
21.05: Paris FC–Lens

NÉMET BUNDESLIGA
22. FORDULÓ
15.30: Hamburg–Union Berlin
15.30: Eintracht Frankfurt–Borussia Mönchengladbach
15.30: Werder Bremen–Bayern München (Tv: Arena4)
15.30: Hoffenheim–Freiburg
15.30: Bayer Leverkusen–St. Pauli
18.30: VfB Stuttgart–1. FC Köln (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A
25. FORDULÓ
15.00: Como–Fiorentina
18.00: Lazio–Atalanta (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Juventus (Tv: Match4)

ROMÁN SUPERLIGA
18.00: U. Kolozsvár–FK Csíkszereda – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA
24. FORDULÓ
14.00: Espanyol–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Getafe–Villarreal (Tv: Spíler2)
18.30: Sevilla–Alavés (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA
20. FORDULÓ
18.00: Tatran Presov–Kassa

 XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO 

Tv: M4 Sport, M4 Sport+

ALPESI SÍ
10.00: férfi óriás-műlesiklás

CURLING
9.05: női selejtező 
14.05: férfi selejtező
19.05: női selejtező

GYORSKORCSOLYA
16.00: női üldözéses csapatverseny negyeddöntő
17.00: férfi 500 m

JÉGKORONG
NŐK
16.40: negyeddöntő
21.10: negyeddöntő 
FÉRFIAK
B-csoport, 3. forduló
12.10: Svédország–Szlovákia
16.40: Finnország–Olaszország
C-csoport, 2. forduló
12.10: Németország–Lettország
21.10: Egyesült Államok–Dánia 

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
20.15: férfi 1500 m negyeddöntő, női 1000 m selejtező, férfi 1500 m elődöntő, női 3000 m-es váltó elődöntő, férfi 1500 m döntő 

SÍFUTÁS
12.00: 4x7.5 km-es női váltó 

SÍLÖVÉSZET
14.45: női 7.5 km sprint

SÍUGRÁS
18.45: férfi nagysánc egyéni 

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.30: női páros mogul
19.30: női big air selejtező

SZKELETON
18.00: női 3. futal 
19.44: női 4. futam 

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ATLÉTIKA 
10.55: többpróba országos bajnokság és nyílt verseny (BOK Csarnok), 1. nap 

JÉGKORONG
ICEHL
18.30: FTC-Telekom–Villach (osztrák)

KERÉKPÁR
Vuelta a Murcia országúti verseny (Valter Attila)

KÉZILABDA 
Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 13. forduló
B-csoport
16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–CSM Bucuresti (román), Érd
A-csoport
18.00: Team Esbjerg (dán)–Győri Audi ETO KC
Férfi Európa-kupa, nyolcaddöntő, első mérkőzések
14.00: MOL Tatabánya KC–Runar Sandefjord (norvég) 
20.00: Baník Karvina (cseh)–Balatonfüredi KSE
Férfi NB I
18.00: Liqui Moly NEKA–ETO University HT
18.00: Carbonex-Komló–CYEB-Budakalász
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Budai Farkasok-Rév
18.00: Szigetszentmiklósi KSK–HE-DO B.Braun Gyöngyös 

KOSÁRLABDA 
Férfi NB I, alapszakasz
17.00: Alba Fehérvár–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
18.00: Sopron KC–NKA Universitas Pécs
18.00: Egis Körmend–EPS-Honvéd
18.00: Debreceni EAC–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
18.00: Zalakerámia ZTE KK–SZTE-Szedeák 
18.00: Atomerőmű SE –MVM-OSE Lions
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Kometa-KVGY Kaposvári KK
Női NB I
15.00: ELTE BEAC Újbuda–TFSE
17.00: Csata TKK–Vasas Akadémia
17.30: DVTK HunTherm–NKA Universitas Pécs 

VÍZILABDA
Férfi OB I, alapszakasz, 11. forduló
17.00: Kaposvári VK–One-Eger 
17.00: Szegedi VE–Debreceni VSE
18.00: PannErgy-Miskolc–KSI SE
19.00: Metalcom Szentes–UVSE
19.00: Semmelweis OSC–FTC-Telekom
19.00: EPS-Honvéd –VasasPlaket 

 

 FEBRUÁR 15., VASÁRNAP 

 FUTBALLPROGRAM 

NB I 
22. FORDULÓ
15.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)
17.45: ETO FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)

NB II
18. FORDULÓ
14.00: Békéscsaba 1912 Előre–Vasas FC
14.00: Karcagi SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
14.00: Tiszakécskei LC–Soroksár SC
14.00: HR-Rent Kozármisleny–Mezőkövesd Zsóry FC
15.00: FC Ajka–Budafoki MTE
15.00: Aqvital FC Csákvár–Videoton FC Fehérvár
15.00: Kecskeméti TE–BVSC-Zugló
17.00: Budapest Honvéd FC–Szentlőrinc

FRANCIA LIGUE 1
22. FORDULÓ
15.00: Le Havre–Toulouse
17.15: Lorient–Angers
17.15: Metz–Auxerre
20.45: Lyon–Nice

NÉMET BUNDESLIGA
22. FORDULÓ
15.30: Augsburg–Heidenheim
17.30: RB Leipzig–Wolfsburg

OLASZ SERIE A
25. FORDULÓ
12.30: Udinese–Sassuolo (Tv: Match4)
15.00: Cremonese–Genoa
15.00: Parma–Hellas Verona (Tv: Match4)
18.00: Torino–Bologna (Tv: Arena4)
20.45: Napoli–Roma (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA
24. FORDULÓ
14.00: Oviedo–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: Rayo Vallecano–Atlético Madrid (Tv: Spíler2) 
18.30: Levante–Valencia (Tv: Spíler2)
21.00: Mallorca–Betis (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA
23. FORDULÓ
17.00: Mladost Lucani–Topolyai SC – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA
20. FORDULÓ
15.30: KFC Komárom–DAC – élőben az NSO-n!

 XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO 

Tv: M4 Sport, M4 Sport+

ALPESI SÍ
10.00: női óriás-műlesiklás 

BOB
10.00: női egyes, 1. futam
11.50: női egyes, 2. futam

CURLING
9.05: férfi selejtező
14.05: női selejtező
19.05: férfi selejtező

GYORSKORCSOLYA
16.00: férfi üldözéses csapatverseny negyeddöntő
17.00: női 500 m

HÓDESZKA
13.45: vegyes krossz kieséses szakasz 
14.40: döntő

JÉGKORONG
FÉRFIAK
A-csoport, 3. forduló
12.10: Svájc–Csehország
16.40: Kanada–Franciaország
C-csoport, 3. forduló
19.10: Dánia–Lettország
21.10: Egyesült Államok–Németország 

MŰKORCSOLYA
19.45: páros rövidprogram

SÍFUTÁS
12.00: 4x7.5 km-es férfi váltó

SÍLÖVÉSZET
11.15: férfi 12,5 km üldözéses 
14.45: női 10 km üldözéses 

SÍUGRÁS
18.45: női nagysánc egyéni

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.30: férfi páros mogul 
19.30: férfi big air selejtező 

SZKELETON
18.00: vegyes váltó

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ATLÉTIKA
11.00: többpróba országos bajnokság és nyílt verseny (BOK Csarnok) 2. nap

JÉGKORONG 
ICEHL, alapszakasz
15.30: FTC-Telekom–Graz 99ers (osztrák)
16.00: Hydro Fehérvár AV19–Villach (osztrák)

KÉZILABDA
Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 13. forduló
A-csoport
16.00: Gloria Bistrita (román)–DVSC Schaeffler
Női Európa Liga, csoportkör, 5. forduló
A-csoport
14.00: Thüringer HC (német)–Motherson Mosonmagyaróvári KC
B-csoport
18.00: MOL Esztergom–Nyköbing Falster HB (dán)

KOSÁRLABDA
Női NB I
17.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–VBW CEKK Cegléd 
18.00: Dávid Kornél KA–TARR KSC Szekszárd 

RALI
Svéd-rali, a világbajnokság 2. futama, Umea

RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
14.00: Swissten Dág KSE –Szolnoki RK-SC SI
18.00: TFSE–MÁV Előre Foxconn
18.00: Prestige Fitness Pénzügyőr–Fino Kaposvár
18.00: Debreceni EAC–MAFC
18.30: MEAFC-Peka Bau–Dunaújvárosi KSE 

 

