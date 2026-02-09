Heti program: az első teljes hét a téli olimpián, MOL Magyar Kupa forduló

FEBRUÁR 9., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

OLASZ SERIE A

24. FORDULÓ

18.30: Atalanta–Cremonese

20.45: Roma–Cagliari (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

23. FORDULÓ

21.00: Villarreal–Espanyol (Tv: Spíler2)

PORTUGÁLIA

21.30: Porto–Sporting CP (Tv: Sport1)

TÖRÖRORSZÁG

17.45: Fenerbahce–Genclerbirligi (Tv: Sport2)

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

Tv: M4 Sport, M4 Sport+

ALPESI SÍ

10.30: csapatkombináció, férfiak, lesiklás

14.00: csapatkombináció, férfiak, műlesiklás – DÖNTŐ

CURLING

VEGYES PÁROS

Csoportkör

10.05: Svájc–Kanada

Olaszország–Egyesült Államok

Norvégia–Dél-Korea

Csehország–Észtország

Elődöntő

18.05: 2 meccs

GYORSKORCSOLYA

17.30: női 1000 méter (DÖNTŐ)

HÓDESZKA

Női big air

19.30: DÖNTŐ

JÉGKORONG

Női torna, csoportkör

A-csoport

20.40: Svájc–Egyesült Államok

21.10: Kanada–Csehország

B-csoport

12.10: Japán–Olaszország

16.40: Németország–Franciaország

MŰKORCSOLYA

Jégtánc

19.20: ritmustánc

SÍUGRÁS

Férfiak, normálsánc

19.00: 1. sorozat és DÖNTŐ

SZABAD STÍLUSÚ SÍ

Női slopestyle

12.30: DÖNTŐ

SZÁNKÓ

Női egyes

17.00: 1. és 2. futam

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

Férfi Magyar Kupa, negyeddöntő

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–One Veszprém HC

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1021 (Tv: Sport1)

TENISZ

ATP 500-as torna, Dallas

19.00: egyes, 1. forduló

ATP 500-as torna, Rotterdam

13.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 250-es torna, Buenos Aires

17.00: egyes, 1. forduló

WTA 1000-es torna, Doha

11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

FEBRUÁR 10., KEDD

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE

26. FORDULÓ

20.30: Chelsea–Leeds United (Tv: Spíler1)

20.30: Everton–AFC Bournemouth (Tv: Spíler2)

20.30: Tottenham Hotspur–Newcastle United

21.15: West Ham United–Manchester United (Tv: Arena4)

OLASZ KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

21.00: Napoli–Como (Tv: Arena4)

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

Tv: M4 Sport, M4 Sport+

ALPESI SÍ

10.30: női csapat kombináció, lesiklás

14.00: műlesiklás

CURLING

14.05: vegyes páros, bronzmérkőzés

18.05: vegyes páros, döntő

JÉGKORONG

NŐK

A-csoport

20.10: Kanada–Egyesült Államok

21.10: Finnország–Svájc

B-csoport

12.10: Japán–Svédország

16.40: Olaszország–Németország

MŰKORCSOLYA

18.30: férfi rövidprogram

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

10.30: női 500 m selejtező , férfi 1000 m selejtező, 2000 m-es vegyes váltó negyeddöntő

SÍFUTÁS

9.15: női és férfi klasszikus stílusú egyéni sprint selejtező

13.13: döntő

SÍLÖVÉSZET

13.30: férfi 20 km

SÍUGRÁS

18.45: vegyes csapatverseny

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

11.15: férfi és női mogul selejtező

12.30: férfi slopestyle döntő

SZÁNKÓ

17.00: női egyes 3. és 4. futam

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

OB I, negyeddöntők, 1. mérkőzések

18.30: DVTK Jegesmedvék–Dunaújvárosi Acélbikák

18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–FEHA19

KOSÁRLABDA

Férfi NB I, alapszakasz

18.00: SZTE-Szedeák–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

20.00: Szolnoki RK-SC SI–MÁV Előre Foxconn

FEBRUÁR 11., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

MOL Magyar Kupa

Nyolcaddöntő

12.30: Debreceni EAC (NB III)–Soroksár SC (NB II)

16.30: FC Ajka (NB II)–Kolorcity Kazincbarcika

17.00: Budapest Honvéd FC (NB II)–ESMTK (NB III)

17.00: Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC (NB II)

17.30: Ferencvárosi TC–Aqvital FC Csákvár (NB II)

18.00: MTK Budapest–Kecskeméti TE (NB II)

20.00: Paksi FC–Diósgyőri VTK

ANGOL PREMIER LEAGUE

26. FORDULÓ

20.30: Aston Villa–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler2)

20.30: Crystal Palace–Burnley

20.30: Manchester City–Fulham (Tv: Match4)

20.30: Nottingham Forest–Wolverhampton Wanderers

21.15: Sunderland–Liverpool (Tv: Spíler1)

OLASZ KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

21.00: Bologna–Lazio (Tv: Arena4)

ROMÁN KUPA

Csoportkör

19.00: Sporting Liesti–FK Csíkszereda

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

Tv: M4 Sport, M4 Sport+

ALPESI SÍ

11.30: férfi szuperóriás-műlesiklás

CURLING

19.05: férfi selejtező

ÉSZAKI ÖSSZETETT

10.00: egyéni normálsánc

13.45: 10 km-es sífutás

GYORSKORCSOLYA

18.30: férfi 1000 m

HÓDESZKA

10.30: női félcső selejtező

19.30: férfi félcső selejtező

JÉGKORONG

FÉRFIAK

B-csoport, 1. forduló

16.40: Szlovákia–Finnország

21.10: Svédország–Olaszország

JÉGKORCSOLYA

19.30: jégtánc kűr

SÍLÖVÉSZET

14.15: női 15 km

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

11.00: női mogul selejtező

14.15: döntő

SZÁNKÓ

11.00: női és férfi kettes, 1. és 2. futam

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

Férfi NB I

18.00: Balatonfüredi KSE–PLER-Budapest

18.00: MOL Tatabánya KC–Csurgói KK

Férfi Magyar Kupa, negyeddöntő

18.30: Debreceni EAC–OTP Bank-Pick Szeged

KOSÁRLABDA

Férfi EK, második csoportkör

K-csoport, 6. (utolsó) forduló

18.30: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Trafl Sopot (lengyel)

VÍZILABDA

Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 6. (utolsó) forduló

A-csoport

20.00: HAVK Mladost (horvát)–VasasPlaket

C-csoport

20.00: VPK Primorac Kotor (montenegrói)–FTC Telekom Waterpolo

FEBRUÁR 12., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

MOL Magyar Kupa

Nyolcaddöntő

18.00: ETO FC–Videoton FC (NB II)

ANGOL PREMIER LEAGUE

26. FORDULÓ

21.00: Brentford–Arsenal

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

Tv: M4 Sport, M4 Sport+

ALPESI SÍ

11.30: női szuperóriás-műlesiklás

CURLING

9.05: női selejtező

14.05: férfi selejtező

19.05: női selejtező

GYORSKORCSOLYA

16.30: női 5000 m

HÓDESZKA

10.00: férfi krossz selejtező és kieséses szakasz

15.01: döntő

19.30: női félcső döntő

JÉGKORONG

FÉRFIAK

A-csoport, 1. forduló

12.10: Svájc–Franciaország

16.40: Csehország–Kanada

C-csoport, 1. forduló

21.10: Németország–Dánia

21.10: Lettország–Egyesült Államok

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

20.15: női 500 m és férfi 1000 m negyeddöntő, elődöntő, döntő

SÍFUTÁS

13.00: női szabadstílusú 10 km

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

10.00: férfi mogul selejtező

12.15: döntő

SZÁNKÓ

18.30: vegyes váltó

SZKELETON

9.30: férfi 1. futam

11.08: férfi 2. futam

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

OB I, negyeddöntők, 2. mérkőzések

18.30: Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék

18.30: FEHA19–Budapest Jégkorong Akadémia HC

RÖPLABDA

Férfi Közép-európai Liga, alapszakasz

18.00: MÁV Előre Foxconn–SK Zadruga Aich/Dob (osztrák)

Női Magyar Kupa, negyeddöntő, visszavágó

19.00: Vasas Óbuda–Szent Benedek RA

VÍZILABDA

Férfi Eurokupa, csoportkör, 6. (utolsó) forduló

B-csoport

11.00: CN Barcelona (spanyol)–Szolnoki Dózsa Praktiker

C-csoport

18.00: BVSC Manna ABC–PVK Buducnost Podgorica (montenegrói)

FEBRUÁR 13., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

22. FORDULÓ

Február 13., péntek

20.00: Újpest FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport+)

FRANCIA LIGUE 1

22. FORDULÓ

19.00: Rennes–Paris SG

21.05: Monaco–Nantes

NÉMET BUNDESLIGA

22. FORDULÓ

20.30: Borussia Dortmund–Mainz (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

25. FORDULÓ

20.45: Pisa–Milan (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

24. FORDULÓ

21.00: Elche–Osasuna (Tv: Spíler2)

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

Tv: M4 Sport, M4 Sport+

CURLING

9.05: férfi selejtező

14.05: női selejtező

19.05: férfi selejtező

GYORSKORCSOLYA

16.00: férfi 10 000 m

HÓDESZKA

10.00: női krossz selejtező és kieséses szakasz

14.46: döntő

19.30: férfi félcső döntő

JÉGKORONG

NŐK

16.40: negyeddöntő

21.10: negyeddöntő

FÉRFIAK

A-csoport, 2. forduló

16.40: Franciaország–Csehország

21.10: Kanada–Svájc

B-csoport, 2. forduló

12.10: Finnország–Svédország

12.10: Olaszország–Szlovákia

MŰKORCSOLYA

19.00: férfi kűr

SÍFUTÁS

11.45: férfi szabadstílusú 10 km

SÍLÖVÉSZET

14.00: férfi 10 km sprint

SZKELETON

16.00: női 1.futam

17.48: női 2. futam

19.30: férfi 3. futam

21.05: férfi 4. futam

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

Ob I, negyeddöntők, 3. mérkőzések (ha szükségesek)

18.30: DVTK Jegesmedvék–Dunaújvárosi Acélbikák

18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–FEHA19

KERÉKPÁR

Vuelta a Murcia országúti verseny (Valter Attila)

KÉZILABDA

Férfi NB I

18.00: One Veszprém HC–FTC-Green Collect

KOSÁRLABDA

Női NB I, alapszakasz

18.00: Sopron Basket–UNI Győr

FEBRUÁR 14., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

22. FORDULÓ

14.45: MTK Budapest–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+)

17.00: Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport+)

19.15: Paksi FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)

FRANCIA LIGUE 1

22. FORDULÓ

17.00: Marseille–Strasbourg

19.00: Lille–Brest

21.05: Paris FC–Lens

NÉMET BUNDESLIGA

22. FORDULÓ

15.30: Hamburg–Union Berlin

15.30: Eintracht Frankfurt–Borussia Mönchengladbach

15.30: Werder Bremen–Bayern München (Tv: Arena4)

15.30: Hoffenheim–Freiburg

15.30: Bayer Leverkusen–St. Pauli

18.30: VfB Stuttgart–1. FC Köln (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

25. FORDULÓ

15.00: Como–Fiorentina

18.00: Lazio–Atalanta (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Juventus (Tv: Match4)

ROMÁN SUPERLIGA

18.00: U. Kolozsvár–FK Csíkszereda – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

24. FORDULÓ

14.00: Espanyol–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

16.15: Getafe–Villarreal (Tv: Spíler2)

18.30: Sevilla–Alavés (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

20. FORDULÓ

18.00: Tatran Presov–Kassa

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

Tv: M4 Sport, M4 Sport+

ALPESI SÍ

10.00: férfi óriás-műlesiklás

CURLING

9.05: női selejtező

14.05: férfi selejtező

19.05: női selejtező

GYORSKORCSOLYA

16.00: női üldözéses csapatverseny negyeddöntő

17.00: férfi 500 m

JÉGKORONG

NŐK

16.40: negyeddöntő

21.10: negyeddöntő

FÉRFIAK

B-csoport, 3. forduló

12.10: Svédország–Szlovákia

16.40: Finnország–Olaszország

C-csoport, 2. forduló

12.10: Németország–Lettország

21.10: Egyesült Államok–Dánia

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

20.15: férfi 1500 m negyeddöntő, női 1000 m selejtező, férfi 1500 m elődöntő, női 3000 m-es váltó elődöntő, férfi 1500 m döntő

SÍFUTÁS

12.00: 4x7.5 km-es női váltó

SÍLÖVÉSZET

14.45: női 7.5 km sprint

SÍUGRÁS

18.45: férfi nagysánc egyéni

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

10.30: női páros mogul

19.30: női big air selejtező

SZKELETON

18.00: női 3. futal

19.44: női 4. futam

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

10.55: többpróba országos bajnokság és nyílt verseny (BOK Csarnok), 1. nap

JÉGKORONG

ICEHL

18.30: FTC-Telekom–Villach (osztrák)

KERÉKPÁR

Vuelta a Murcia országúti verseny (Valter Attila)

KÉZILABDA

Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 13. forduló

B-csoport

16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–CSM Bucuresti (román), Érd

A-csoport

18.00: Team Esbjerg (dán)–Győri Audi ETO KC

Férfi Európa-kupa, nyolcaddöntő, első mérkőzések

14.00: MOL Tatabánya KC–Runar Sandefjord (norvég)

20.00: Baník Karvina (cseh)–Balatonfüredi KSE

Férfi NB I

18.00: Liqui Moly NEKA–ETO University HT

18.00: Carbonex-Komló–CYEB-Budakalász

18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Budai Farkasok-Rév

18.00: Szigetszentmiklósi KSK–HE-DO B.Braun Gyöngyös

KOSÁRLABDA

Férfi NB I, alapszakasz

17.00: Alba Fehérvár–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

18.00: Sopron KC–NKA Universitas Pécs

18.00: Egis Körmend–EPS-Honvéd

18.00: Debreceni EAC–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

18.00: Zalakerámia ZTE KK–SZTE-Szedeák

18.00: Atomerőmű SE –MVM-OSE Lions

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Kometa-KVGY Kaposvári KK

Női NB I

15.00: ELTE BEAC Újbuda–TFSE

17.00: Csata TKK–Vasas Akadémia

17.30: DVTK HunTherm–NKA Universitas Pécs

VÍZILABDA

Férfi OB I, alapszakasz, 11. forduló

17.00: Kaposvári VK–One-Eger

17.00: Szegedi VE–Debreceni VSE

18.00: PannErgy-Miskolc–KSI SE

19.00: Metalcom Szentes–UVSE

19.00: Semmelweis OSC–FTC-Telekom

19.00: EPS-Honvéd –VasasPlaket

FEBRUÁR 15., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

22. FORDULÓ

15.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)

17.45: ETO FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)

NB II

18. FORDULÓ

14.00: Békéscsaba 1912 Előre–Vasas FC

14.00: Karcagi SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

14.00: Tiszakécskei LC–Soroksár SC

14.00: HR-Rent Kozármisleny–Mezőkövesd Zsóry FC

15.00: FC Ajka–Budafoki MTE

15.00: Aqvital FC Csákvár–Videoton FC Fehérvár

15.00: Kecskeméti TE–BVSC-Zugló

17.00: Budapest Honvéd FC–Szentlőrinc

FRANCIA LIGUE 1

22. FORDULÓ

15.00: Le Havre–Toulouse

17.15: Lorient–Angers

17.15: Metz–Auxerre

20.45: Lyon–Nice

NÉMET BUNDESLIGA

22. FORDULÓ

15.30: Augsburg–Heidenheim

17.30: RB Leipzig–Wolfsburg

OLASZ SERIE A

25. FORDULÓ

12.30: Udinese–Sassuolo (Tv: Match4)

15.00: Cremonese–Genoa

15.00: Parma–Hellas Verona (Tv: Match4)

18.00: Torino–Bologna (Tv: Arena4)

20.45: Napoli–Roma (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

24. FORDULÓ

14.00: Oviedo–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

16.15: Rayo Vallecano–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Levante–Valencia (Tv: Spíler2)

21.00: Mallorca–Betis (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA

23. FORDULÓ

17.00: Mladost Lucani–Topolyai SC – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

20. FORDULÓ

15.30: KFC Komárom–DAC – élőben az NSO-n!

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

Tv: M4 Sport, M4 Sport+

ALPESI SÍ

10.00: női óriás-műlesiklás

BOB

10.00: női egyes, 1. futam

11.50: női egyes, 2. futam

CURLING

9.05: férfi selejtező

14.05: női selejtező

19.05: férfi selejtező

GYORSKORCSOLYA

16.00: férfi üldözéses csapatverseny negyeddöntő

17.00: női 500 m

HÓDESZKA

13.45: vegyes krossz kieséses szakasz

14.40: döntő

JÉGKORONG

FÉRFIAK

A-csoport, 3. forduló

12.10: Svájc–Csehország

16.40: Kanada–Franciaország

C-csoport, 3. forduló

19.10: Dánia–Lettország

21.10: Egyesült Államok–Németország

MŰKORCSOLYA

19.45: páros rövidprogram

SÍFUTÁS

12.00: 4x7.5 km-es férfi váltó

SÍLÖVÉSZET

11.15: férfi 12,5 km üldözéses

14.45: női 10 km üldözéses

SÍUGRÁS

18.45: női nagysánc egyéni

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

10.30: férfi páros mogul

19.30: férfi big air selejtező

SZKELETON

18.00: vegyes váltó

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

11.00: többpróba országos bajnokság és nyílt verseny (BOK Csarnok) 2. nap

JÉGKORONG

ICEHL, alapszakasz

15.30: FTC-Telekom–Graz 99ers (osztrák)

16.00: Hydro Fehérvár AV19–Villach (osztrák)

KÉZILABDA

Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 13. forduló

A-csoport

16.00: Gloria Bistrita (román)–DVSC Schaeffler

Női Európa Liga, csoportkör, 5. forduló

A-csoport

14.00: Thüringer HC (német)–Motherson Mosonmagyaróvári KC

B-csoport

18.00: MOL Esztergom–Nyköbing Falster HB (dán)

KOSÁRLABDA

Női NB I

17.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–VBW CEKK Cegléd

18.00: Dávid Kornél KA–TARR KSC Szekszárd

RALI

Svéd-rali, a világbajnokság 2. futama, Umea

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

14.00: Swissten Dág KSE –Szolnoki RK-SC SI

18.00: TFSE–MÁV Előre Foxconn

18.00: Prestige Fitness Pénzügyőr–Fino Kaposvár

18.00: Debreceni EAC–MAFC

18.30: MEAFC-Peka Bau–Dunaújvárosi KSE