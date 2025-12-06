Gólzáporos évzárás? – Cselőtei Márk publicisztikája

Ennél is elképesztőbb számokat produkál a franciák világbajnoka, a két hét múlva 27. életévét betöltő Kylian Mbappé, aki már biztosan karrierje legtermékenyebb esztendejét zárja, a kérdés csak az, hány gólnál áll meg. A Real Madrid sztárja tavalyi átigazolását követően döcögősen kezdett, szokta a környezetet, új szerepét, a társakat, átesett a beilleszkedés nehézségein, majd ellenállhatatlan tavaszt produkált: a válogatottban nagy torna nélkül is szállította a gólokat, s bár a klubvilágbajnokság jelentős részén sérült volt, az ősszel már kirobbanó formában futballozott, ami nagyon sok gólban mutatkozott meg. Kylian Mbappé jelenleg 62-t jegyez e naptári esztendőben s öt mérkőzésen még esélye van arra, hogy elérje a hetvenes álomhatárt, ami az ő tempójában egyáltalán nem tűnik lehetetlennek.

A Real Madrid ebben az évben még háromszor lép pályára hazai környezetben, a La Ligában a Celta Vigo és a Sevilla, a BL-ben pedig a Manchester City ellen – megjegyzendő, az esztendő elején Kylian Mbappé mesterhármast ért el Pep Guardiola együttese ellen –, továbbá az Alavéshez látogat bajnoki mérkőzésre, valamint még egy Király-kupa-összecsapás is vár rá. Elnézve a sorsolást, az 1.6 gólos meccsátlag abszolút teljesíthető, még ha nem is papírforma. Hogy miért lehet cél Mbappé számára a 70 gól? Nos, nem a szám kereksége, sokkal inkább példaképe túlszárnyalása miatt.

Száz százalékban megbízható, naptári évre számított gólforrásokra csak a 21. századból támaszkodhatunk, így én is azt veszem alapul: a legutóbbi 25 esztendőben egyértelműen az azóta összesen már nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi 2012-es esztendeje viszi a prímet, az argentin világsztár akkor máig feledhetetlen rekordot felállítva 91 alkalommal talált be az ellenfelek kapujába. Nyilvánvalóan ez a csúcs még Mbappé számára is megközelíthetetlen a soron következő öt mérkőzésen, amit viszont túlszárnyalhat, az idolja, Cristiano Ronaldo (2013) és Robert Lewandowski (2021) 69 gólos termése – ezzel a mennyiséggel ők ketten holtversenyben állnak a vonatkozó rangsor második helyén a 21. században. A negyedik pozícióban ismét az ötszörös aranylabdás portugál szupersztár szerepel 63 góllal, de őt már szorosan követi Mbappé a 2025-ös, jelenleg 62 gólos teljesítményével, s nehéz elképzelni, hogy nem lesz előzés. A kérdés csak az, meglesz-e a 70 gól, hogy a francia csillag fellépjen a lista második helyére holtverseny nélkül. Mbappé egyébiránt egy másik csúcsra is pályázhat, hiszen az adatok szerint az éves francia gólrekordot Just Fontaine tartja, aki 1958-ban 66 gólt szerzett.

Az talán nem kérdés, hogy Kylian Mbappét ebben az esztendőben már nemigen lehet a gólok számában utolérni, de többen is vannak mögötte, akiknek összejöhet a hatvanas szám, ezt pedig ebben az évszázadban, tehát 25 év alatt eddig csak öt játékos érte el vele együtt: a Messi, Ronaldo, Lewandowski trió, valamint 2024-ben Viktor Gyökeres, még a Sporting CP csatáraként. Az idén Harry Kane 54, Erling Haaland 51 gólnál tart, az angol négy, a norvég futballista viszont még hat (!) mérkőzésen léphet pályára 2025-ben, így könnyedén 60 fölé juthatnak mindketten, ami mindenképp történelmi tett lenne, hiszen először érne el három játékos is legalább ennyi gólt. Kane-re és csapatára, a Bayern Münchenre még a Stuttgart, a Sporting, a Mainz és a Heidenheim vár, míg Haalandra és a Manchester Cityre a Sunderland, a Real Madrid, a Crystal Palace, a Brentford, a West Ham United, valamint a Nottingham Forest. Ha meglesz, ha nem, kijelenthető, hogy a világ jelenlegi három legjobb támadójáról beszélünk, akik mindannyian topformában vannak.

Kylian Mbappéval persze nemcsak a naptári esztendőt, hanem az idényt tekintve is érdemes bővebben foglalkozni, hiszen mostanra a francia klasszis már teljes mértékben belakta Madridot, Xabi Alonso vezetőedző köré szervezi a csapatjátékot, az összhangot megtalálta a társakkal, folyamatosan kiszolgálják, ő pedig szinte minden helyzetéből gólt szerez. Jelenlegi tempójában 40 La Liga-gól felett zárná az évadot, miközben a Bajnokok Ligájában öt mérkőzés alatt már kilencszer talált be, legutóbb egy laza mesternégyest hintett az Olympiakosznak, s azzal, hogy az új lebonyolítási formátummal együtt a meccsszámot is növelték, minden Bajnokok Ligája-gólrekordra veszélyes lehet ebben az évadban.

Úgy gondolom, nem kérdés, hogy ha ma kellene dönteni, a 2026-ban átadandó Aranylabdát is megnyerné a francia csillag, de addig még nagyon sok van hátra, döntő szerepe lesz annak, hogy Mbappé hány klubtrófeát szerez, valamint hogy a nyári amerikai világbajnokságon miként teljesít.

Amennyire bosszantó egy-egy december elején elkészülő év végi, esztendőt összegző lista, annyira érdekes is, hiszen a bajnoki pontok mellett a gólokért is lehet izgulni, a csúcsokat figyelni. Régi közhely, de a rekordok azért vannak, hogy egyszer megdöntsék őket. Azt nem tudom, Messi 91 gólos fantasztikus eredményét el lehet-e érni még az én életemben, arra azonban jó esély van, hogy a hetvenes álomhatár átlépését Kylian Mbappé is beírhatja az önéletrajzába – még 2026 előtt.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!