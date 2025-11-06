Nemzeti Sportrádió

Fél évig sem tartott, kirúgta Heitingát az Ajax

2025.11.06. 17:00
Heitingának öt hónap jutott az Ajax kispadján (Fotó: Getty Images)
Csütörtökön délután az Ajax hivatalos honlapján közölte, hogy azonnali hatállyal felmentette a csapat vezetőedzőjét, John Heitingát és asszisztensét, Marcel Keizert a csapat utóbbi időben tapasztalt gyenge eredményei miatt.

Az Ajax minden sorozatot figyelembe véve a legutóbbi hét mérkőzéséből csupán egyet tudott megnyerni, és két döntetlenre volt képes, a további négy mérkőzését elveszítette, az utolsó szöget szerda este a Galatasaraytól Amszterdamban elszenvedett 3–0-s vereség jelentette, így nem csoda, hogy a klub vezetőségénél betelt a pohár a május végén kinevezett vezetőedző, John Heitinga teljesítményét illetően. A játékosként a holland válogatottban 87 alkalommal szerepelt, a 2010-es világbajnokságon ezüstérmet szerzett Heitinga, az előző idényben még a Szoboszlai Dominiket foglalkoztató Liverpoolnál volt Arne Slot segítője. Heitinga mellett másodedzője, Marcel Keizer munkáját is megköszönték az amszterdamiak, s meg is kezdték az új vezetőedző felkutatását. Amíg megtalálják, Fred Grim látja el Heitinga feladatait.

„Mindig fájdalmas döntés egy edzőtől elköszönni, most is az, de az elmúlt hónapokra visszanézve arra következtetésre kell jutnunk, hogy a dolgok másképp alakultak, mint ahogyan azt elképzeltük. Nem igazán láttuk az előrelépést, és sokszor fölöslegesen hullajtottunk el pontokat. Tudjuk, hogy egy új edzőnek mindig több idő kell, hogy összeszokjon a csapattal, amely változásokon esett át, és ezt John meg is kapta, viszont most úgy gondoltuk, hogy a csapat érdekeit az szolgálja a legjobban, ha a továbbiakban másvalaki vezeti a csapatot. Reméljük, minél hamarabb bemutathatjuk az új vezetőedzőt” – idézte a klub hivatalos honlapja Alex Kroes sportigazgatót, aki egyébként maga is felajánlotta lemondását posztjáról, ám a vezetőség azt nem fogadta el, mondván, azért valamennyi folytonosságra szükség van a csapat mellett.

