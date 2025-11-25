Nemzeti Sportrádió

Agydaganattal küzd Age Hareide, a skandináv labdarúgás edzőlegendája

M. B.M. B.
2025.11.25. 14:01
Age Hareide (Fotó: Getty Images)
norvég labdarúgás Age Hareide agydaganat
Agydaganattal küzd Age Hareide, a dán, norvég és izlandi válogatottak korábbi szövetségi kapitánya – szúrta ki a skandináv országok sportéletével foglalkozó daniasport.hu.

A 72 éves norvég szakember – aki 2024-es nyugdíjba vonulása után a norvég köztelevízió (NRK) szakértőjeként tevékenykedett – családja idén nyáron vette észre, hogy Hareide beszéde nehézkessé, mozgása bizonytalanná vált, s arcvonásai is megváltoztak, majd július 30-án a megjött a diagnózis is. Hareide augusztustól kezdve hathetes sugárkezelésen vett részt és gyógyszereket is szed, viszont állapota látványosan romlott. 

„Reménykedhetünk abban, hogy nyáron ott lehetünk a világbajnokságon. De most az a célunk, hogy szép karácsonyunk legyen. Ennél többet nem mondhatunk” – idézi a már említett forrás az egykori edző a VG-nek és az NRK-nak nyilatkozó fiát, Bendik Hareidét. 

Age Hareide játékosként a norvég Hödd és a Molde, valamit az angol Manchester City és a Norwich City játékosa volt, míg a norvég válogatottban 1976 és 1986 között 50 mérkőzésen lépett pályára. Edzőként a skandináv országokban dolgozott, klubszinten egyedüliként mondhatja el magáról, hogy mindhárom skandináv ország (Dánia, Norvégia, Svédország) élvonalában bajnoki címet tudott nyerni: hazája bajnokságában 2003-ban a Rosenborg kispadján, a dán élvonalban 2002-ben a Bröndby edzőjeként, míg a svéd bajnokságban 1999-ben és 2014-ben a Helsingborg, illetve a Malmö mestereként ért fel a csúcsra.

Hareide a norvég válogatottat 2003 és 2008 között, a dán nemzeti együttest 2016 és 2020 között, míg az izlandi válogatottat 2023 áprilisa és 2024 novembere között irányította – ezt követően hagyott fel az edzősködéssel, igaz, a daniasport.hu szerint az ománi szövetség idén nyáron ajánlatot küldött neki, hogy vegye át a jövő évi vb-ről lemaradó válogatott irányítását – erre végül nem került sor.

 

