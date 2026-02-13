Nemzeti Sportrádió

A Mercedes és a Ferrari bekezdett, egyszer már lendült a piros zászló – élő

2026.02.13. 07:49
A Ferrari és a McLaren uralta a 2026-os Formula–1-es idényt megelőző első bahreini teszt második napját, miközben a Mercedes és a Red Bull is problémákkal küszködött. A Williams továbbra is biztató, míg az Aston Martin a versenyzők szerint sincs a várt szinten egyelőre. Arról, hogy miként alakul az utolsó tesztnap, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

ELSŐ BAHREINI TESZT, 3. NAP, AZ ÁLLÁS 9 ÓRAKOR
1. George Russell (brit, Mercedes) 1:33.918, 16 kör
2. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:34.209, 16 kör
3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:35.341, 14 kör
4.  Oliver Bearman (brit, Haas) 1:36.936, 13 kör
5. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 1:37.186, 22 kör
6. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) 1:37.238, 21 kör
7. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:1:37.667, 10 kör
8. Franco Colapinto (argentin, Alpine) 1:38.401, 17 kör
9. Valtteri Bottas (finn, Cadillac) 1:40.281, 8 kör
10. Gabriel Bortoleto (brazil, Audi) 1:41.355, 13 kör
11. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1:41.504, 10 kör
 

IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BAHREIN
 február 11.február 12.február 13.

 

délelőtt

délután

délelőtt

délután

délelőtt

délután

McLAREN

Piastri

Norris

NorrisPiastri
FERRARIHamiltonLeclercLeclercHamilton
RED BULL

Verstappen

HadjarVerstappen

Hadjar

MERCEDES

Russell

Antonelli

Antonelli

Russell

Russell

Antonelli

ASTON MARTIN

Stroll

Alonso

Stroll

ALPINE

Colapinto

Gasly

Gasly

Colapinto

HAAS

Ocon

Bearman

Bearman

Ocon

RACING BULLS

Lindblad

Lawson

Lindblad

Lawson

WILLIAMS

Sainz

Albon

Albon

Sainz

Sainz

Albon

AUDI

Bortoleto

Hülkenberg

Hülkenberg

Bortoleto

Bortoleto

Hülkenberg

CADILLAC

Bottas

Pérez

Pérez

Bottas

Bottas

Pérez

 

 

