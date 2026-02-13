A Mercedes és a Ferrari bekezdett, egyszer már lendült a piros zászló – élő
ELSŐ BAHREINI TESZT, 3. NAP, AZ ÁLLÁS 9 ÓRAKOR
1. George Russell (brit, Mercedes) 1:33.918, 16 kör
2. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:34.209, 16 kör
3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:35.341, 14 kör
4. Oliver Bearman (brit, Haas) 1:36.936, 13 kör
5. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 1:37.186, 22 kör
6. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) 1:37.238, 21 kör
7. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:1:37.667, 10 kör
8. Franco Colapinto (argentin, Alpine) 1:38.401, 17 kör
9. Valtteri Bottas (finn, Cadillac) 1:40.281, 8 kör
10. Gabriel Bortoleto (brazil, Audi) 1:41.355, 13 kör
11. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1:41.504, 10 kör
|IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BAHREIN
|február 11.
|február 12.
|február 13.
délelőtt
délután
délelőtt
délután
délelőtt
délután
|McLAREN
Piastri
Norris
|Norris
|Piastri
|FERRARI
|Hamilton
|Leclerc
|Leclerc
|Hamilton
|RED BULL
Verstappen
|Hadjar
|Verstappen
Hadjar
|MERCEDES
Russell
Antonelli
Antonelli
Russell
Russell
Antonelli
|ASTON MARTIN
Stroll
Alonso
Stroll
|ALPINE
Colapinto
Gasly
Gasly
Colapinto
|HAAS
Ocon
Bearman
Bearman
Ocon
|RACING BULLS
Lindblad
Lawson
Lindblad
Lawson
|WILLIAMS
Sainz
Albon
Albon
Sainz
Sainz
Albon
|AUDI
Bortoleto
Hülkenberg
Hülkenberg
Bortoleto
Bortoleto
Hülkenberg
|CADILLAC
Bottas
Pérez
Pérez
Bottas
Bottas
Pérez