Várjuk a böjt végét – Thury Gábor jegyzete

Női kézilabda-válogatottunk világbajnoki szereplésével kapcsolatban a vezetőség elvárása a hatba kerülés. Ha legjobbjaink szerdán bejutnak az elődöntőbe, egyértelműen teljesítették a feladatot, ha nem – akkor hetedikek lesznek, de ezen az egy helyen igazán ne múljon.

Golovin Vlagyimir 2021 őszén vette át a nemzeti együttes irányítását, egy olimpiai és két Európa-bajnoki szereplés mellett a jelenlegi a harmadik vb-je. Válogatottunk a párizsi olimpián a négy közé jutásért a svédektől kapott ki hosszabbításban. A 2024-es kontinensbajnokságon a harmadik helyért egy góllal legyőzte a franciákat, visszavágva a középdöntőben elszenvedett vereségért. Számszerűen: vele az Eb-n 12 év után lett dobogós az együttes, a vb-ken ahhoz kellett tucatnyi esztendő, hogy a nyolc közé jusson. A női válogatott régebbi eredményeinek ismeretében nem nevezném mérföldkőnek a történéseket, ám ne tagadjuk: Golovin visszavezette a lányokat az elitbe. Nem mellékesen ő volt a szakvezetője a 2018-ban junior-világbajnok, rá egy évre kontinensbajnok lányoknak, nyilvánvalóan számít az akkori sikerkovácsokra, a teljesség igénye nélkül Tóvizi Petrára, Márton Grétára, hogy Klujber Katrinról ne is beszéljünk. Hozzájuk csatlakozott a 2022-ben, majd 2024-ben junior-vb-2. együttes néhány tagja.

A középdöntő zárásán a dánoktól 28–27-re kapott ki válogatottunk, ahogyan Márton Gréta fogalmazott, a találkozóval kapcsolatban vegyes érzések vannak benne. Bennem is. Noha teljesen világos, hogy Magyarország felnőtt a nagy hármas, Norvégia, Franciaország és Dánia mellé-mögé, az ötgólos előnyt nem lett volna szabad leadni még akkor sem, ha a végjáték Japán ellen nekünk kedvezett – döntetlenre mentettük a meccset –, vasárnap az ellenfélnek. Megjegyzem: 2024-ben Párizsban az Angola elleni váratlan ikszet követően negyeddöntőt játszott a csapat, akárcsak most.

Azt írtam, a mieink felnőttek a riválisok mellé-mögé. Nos, az utóbbi (hely)határozószót szívesen elhagynám, ehhez az kellene, hogy a lányok hatvan percen át egyenletesen jó teljesítményt nyújtsanak. Ez a legnehezebb, ezen a tornán talán a románok 34–29-es legyőzése során ment a legjobban.

Szerdán a nyolc között a franciákat legyőző Hollandia lesz az ellenfél Rotterdamban. A cél a négy közé jutás, ahol legutóbb 2005-ben szerepeltek legjobbjaink.

Véget érhetne a húszéves böjt.