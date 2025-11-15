Nemzeti Sportrádió

Női NB I: a Puskás Akadémia legyőzte az FTC-t; összeesett a szegedi csapat játékosa a pályán

2025.11.15. 21:00
Rangadót nyert a Puskás Akadémia (Fotó: puskasakademia.hu)
A női labdarúgó NB I 11. fordulójának szombati játéknapján a Puskás Akadémia nyert a Ferencváros vendégeként, az Újpest és a Honvéd szintén idegenben győzött, míg a Viktória hazai pályán szerezte meg a három pontot. Az MTK legyőzte a St. Mihályt, a találkozón ijesztő jelenetsor játszódott le, ugyanis a szegediek játékosa, Szőke Flóra összeesett a pályán.

Ashley Merrill már az 1. percben vezetéshez juttatta a vendégeket a Ferencváros–Puskás Akadémia rangadón, majd ugyan Jadyn Edwards hamar egyenlített, egy perccel később már ismét a felcsútiaknál volt az előny, és ezúttal is Merrill volt eredményes. A találkozón ezt követően már csak egy gól esett, a 60. percben Mayer Zsófia tizenegyesből talált be, így a PAFC kettővel nyert, és megelőzte az eddig listavezető FTC-t a tabellán. 1–3

Az MTK–St. Mihály találkozó a második félidő elején dőlt el, az 53. percben Siklér Kinga tizenegyesből talált be, majd két perccel később Barkóczi Bernadett szerezte meg a hazaiak második gólját (2–0). A mérkőzés 70. percében a vendégek játékosa, Szőke Flóra összeesett a pályán. A szegediek tudósítása szerint a 21 éves labdarúgó közelében nem volt senki, nem ért hozzá senki, de elvesztette az eszméletét, emiatt mentővel kórházba szállították. A középpályás azóta már magánál van, stabil az állapota – írja a klub honlapja.

NŐI LABDARÚGÓ NB I
11. FORDULÓ
Szekszárdi WFC–Újpest FC 1–4
Viktória FC–Diósgyőri VTK 4–0
FTC-Telekom–Puskás Akadémia FC 1–3
MTK Budapest–Kész-St. Mihály-Szeged 2–0
Budaörs–Budapest Honvéd FC 0–3
Pénteken játszották
Pécsi MFC–ETO FC 2–3

Az állás
  1. Puskás Akadémia 28 pont (35–9)
  2. MTK 28 pont (29–6)
  3. Ferencváros 28 pont (30–10)
  4. ETO 22 pont
  5. St. Mihály 16 pont
  6. PMFC 15 pont (16–15)
  7. Újpest 15 pont (19–23)
  8. Bp. Honvéd 13 pont
  9. DVTK 12 pont
10. Viktória 8 pont
11. Budaörs 4 pont
12. Szekszárd 2 pont

 

