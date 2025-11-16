Ötvös és Mocsi visszakerült az írek elleni meccskeretbe, Bárány nem

Marco Rossi szövetségi kapitány az Örményország elleni jereváni találkozón a kisebb sérüléssel bajlódó Bárány Donát mellett Ötvös Bencére és Mocsi Attilára nem számított.

Utóbbi kettő az Írország elleni vb-selejtezőre visszakerült a meccskeretbe, Bárány neve azonban ezúttal is hiányzik. A szövetségi kapitány döntése értelmében ezúttal Csongvai Áron és Osváth Attila nem kap lehetőséget. Az AIK és a Paks játékosát sem cserélték be az örményországi selejtezőn.

Az ír válogatottban a várakozásoknak megfelelően nincs ott a két csapat dublini mérkőzésén gólt szerző Evan Ferguson. Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány a támadón kívül ezúttal Kevin O'Toole (New York City FC), Mark Sykes (Bristol City) és Andrew Moran (Los Angeles FC) játékára nem számít.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 6. FORDULÓ, VASÁRNAP

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.00: Portugália–Örményország – élőben az NSO-n!

A magyar válogatott meccskerete

Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Az ír válogatott kerete

Kapusok: Caoimhín Kelleher (Brentford – Anglia), Gavin Bazunu (Southampton – Anglia), Mark Travers (Everton – Anglia)

Védők: Seamus Coleman (Everton – Anglia), Jake O'Brien (Everton – Anglia), Dara O'Shea (Ipswich Town – Anglia), Nathan Collins (Brentford – Anglia), Liam Scales (Celtic – Skócia), John Egan (Hull City – Anglia), Ryan Manning (Southampton – Anglia), Jimmy Dunne (QPR – Anglia)

Középpályások: Jack Taylor (Ipswich Town – Anglia), Josh Cullen (Burnley – Anglia), Jayson Molumby (West Bromwich Albion – Anglia), Finn Azaz (Southampton – Anglia), Conor Coventry (Charlton – Anglia)

Támadók: Adam Idah (Celtic – Skócia), Troy Parrott (AZ – Hollandia), Mikey Johnston (West Bromwich Albion – Anglia), Chiedozie Ogbene (Ipswich Town – Anglia), Festy Ebosele (Istanbul Basaksehir – Törökország), Johnny Kenny (Celtic – Skócia)

Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímson