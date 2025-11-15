Szombati sportműsor: az U19-es futballválogatott Eb-selejtezőt, a DVSC női kézicsapata BL-meccset játszik

NOVEMBER 15., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

12.30: az ír labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Puskás Aréna)

13.40: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Telki)

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

B-CSOPORT

20.45: Svájc–Svédország, Genf

20.45: Szlovénia–Koszovó, Ljubljana

C-CSOPORT

20.45: Dánia–Fehéroroszország, Koppenhága (Tv: Spíler2)

20.45: Görögország–Skócia, Pireusz (Tv: Spíler1)

E-CSOPORT

18.00: Törökország–Bulgária, Bursa (Tv: Arena4)

18.00: Grúzia–Spanyolország, Tbiliszi (Tv: Spíler2)

H-CSOPORT

18.00: Ciprus–Ausztria, Limassol (Tv: Spíler1)

20.45: Bosznia-Hercegovina–Románia, Zenica (Tv: Arena4)

J-CSOPORT

15.00: Kazahsztán–Belgium, Asztana (Tv: Spíler2)

18.00: Liechtenstein–Wales, Vaduz

NB II

A 11. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

13.00: Budafoki MTE–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

NB III

16. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Sényő FC-ZMB Building

11.00: Kisvárda Master Good II–Debreceni EAC

13.00: Eger SE–Ózd-Sajóvölgye

13.00: Füzesabony SC–Tiszafüredi VSE

13.00: Debreceni VSC II–Gödöllői SK

13.00: Tarpa SC–Bacsó Beton-Cigánd SE

13.00: FC Hatvan–Termálfürdő FC Tiszaújváros

13.00: Putnok FC–Diósgyőri VTK II

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: Puskás Akadémia FC II–ETO Akadémia

11.00: Újpest FC II–Bicskei TC

13.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Balatonfüredi FC

13.00: Komárom VSE–Opus Tigáz Tatabánya

13.00: FC Sopron–Gyirmót FC Győr

13.00: Budaörs–Dorogi FC

13.00: Ikoba Beton Zsámbék–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

16.00: Szombathelyi Haladás–VSC 2015 Veszprém

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Gyulai Termál FC

11.00: Vasas FC II–Szegedi VSE

13.00: Békéscsaba 1912 Előre II–III. kerületi TVE

13.00: Tiszaföldvár SE–Hódmezővásárhelyi FC

13.00: Monor SE–ESMTK

13.00: Csepel SC–BKV Előre

13.00: Meton-FC Dabas SE–Budapest Honvéd FC II

13.00: Dunaharaszti MTK–Martfűi LSE

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: MTK Budapest II–Ferencvárosi TC II

11.00: Paksi FC II–Pécsi MFC

13.00: Pénzügyőr SE–Dunaújváros FC

13.00: Érdi VSE–Szekszárdi UFC

13.00: Dombóvári FC–Majosi SE

13.00: PTE-PEAC–Kaposvári Rákóczi FC

13.00: Iváncsa KSE–BFC Siófok

13.00: FC Nagykanizsa–Greenplan Balatonlelle SE

U19-ES EB-SELEJTEZŐ

18.00: Magyarország–Feröer, Gyirmót (Tv: M4 Sport)

NŐI NB I

11. FORDULÓ

13.00: Szekszárdi WFC–Újpest FC

13.00: Viktória FC–Diósgyőri VTK

13.30: FTC-Telekom–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

17.00: MTK Budapest–Kész-St. Mihály-Szeged

18.00: Budaörs–Budapest Honvéd FC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ALPESI SÍ

Világkupa, Levi

9.45: női műlesiklás, 1. futam (Tv: Eurosport1)

12.45: női műlesiklás, 2. futam (Tv: Eurosport1)

AMERIKAI FUTBALL

NCAA

Vasárnap, 1.30: Georgia–Texas (Tv: Arena4)

ATLÉTIKA

Mezeifutó országos bajnokság, Gödöllő

14.30: nők

15.10: férfiak

AUTÓSPORT

6.15: TCR, 1. futam, Makaó (Tv: Sport1)

Vasárnap, 3.45: 2. futam, Makaó (Tv: Sport2)

CSELGÁNCS

Grand Prix, Zágráb (férfiak. 73 kg, 81 kg; nők. 63 kg, 70 kg)

10.00: selejtezők

17.00: bronzmérkőzések, döntők

DARTS

Grand Slam of Darts, Wolverhampton

20.00: negyeddöntő (Tv: Sport1)

GOLF

17.30: PGA Tour, Bermuda Championship (Tv: Eurosport2)

GYORSKORCSOLYA

0.00 és 20.30: világkupa, Salt Lake City

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

17.30: Vienna Capitals (osztrák)–TWK Innsbruck (osztrák)

18.30: FTC-Telekom–Pustertal Wölfe (olasz)

KONTINENTÁLIS KUPA, 2. KÖR

20.30: Gyergyói HK (romániai)–Ducs d’Angers (francia)

KERÉKPÁR

14.00: terepkerékpár, női superprestige, Merksplas (Tv: Eurosport1)

15.05: terepkerékpár, férfiak, superprestige, Merksplas (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

8. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.00: Metz HB (francia)–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

16.00: CSM Bucuresti (román)–HB Sola (norvég) (Tv: Sport2)

18.00: Podravka (horvát)–Ikast Handbold (dán)

NŐI EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

18.00: Crvena zvezda (szerb)–Mol Esztergom

FÉRFI EURÓPA-KUPA

3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉSEK

16.00: Mol Tatabánya KC–HSC Suhr Aarau (svájci) (Tv: Sport1)

19.00: HC Fivers WAT Margareten (osztrák)–Balatonfüredi KSE

FÉRFI NB I

16.00: FTC-Green Collect–Budai Farkasok-Rév (Tv: M4 Sport)

17.00: CYEB-Budakalász–HE-DO B.Braun Gyöngyös

17.00: Csurgói KK–PLER-Budapest

18.00: ETO University HT–Szigetszentmiklósi KSK

18.00: Carbonex-Komló–OTP Bank-Pick Szeged

18.00: One Veszprém HC–NEKA

NŐI NB I

18.00: Kisvárda Master Good SE–Dunaújvárosi Kohász KA

18.00: Kozármisleny KA–Moyra-Budaörs

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

16.30: SZTE-Szedeák–MVM-OSE Lions (Tv: M4 Sport+)

17.00: Alba Fehérvár–Zalakerámia ZTE KK

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Egis Körmend

18.00: Sopron KC–DEAC

18.00: NKA Universitas Pécs–Atomerőmű SE

NBA, ALAPSZAKASZ

23.00: Cleveland Cavaliers–Memphis Grizzlies (Tv: Sport1)

Vasárnap, 2.00: Minnesota Timberwolves–Denver Nuggets (Tv: Sport1)

MOTORSPORT

GYORSASÁGIMOTOROS-VB, VALENCIAI NAGYDÍJ

8.30: Moto3, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

9.15: Moto2, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

10.00: MotoGP, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

10.45: MotoGP, időmérők (Tv: Arena4)

12.45: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)

13.45: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)

14.30: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)

MŰKORCSOLYA

Grand Prix, Egyesült Államok, Lake Placid

20.00: jégtánc rövid program (Tv: M4 Sport)

21.35: páros szabad program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

Vasárnap, 2.40: férfi rövid program (Tv: M4 Sport)

RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

16.00: MÁV Előre Foxconn–TFSE

18.00: MBH-Békéscsaba–KHG KNRC

SPORTLÖVÉSZET

Puska-, pisztoly-világbajnokság, Kairó

10.00: női standard pisztoly (Fábián Sára Ráhel, Sike Renáta)

STRANDRÖPLABDA

Vasárnap, 0.30: világbajnokság, Adelaide

SZNÚKER

19.45: Champion of Champions, 6. nap (Tv: Sport2)

TENISZ

ATP-világbajnokság, Torino

Egyes, elődöntő

14.30: Jannik Sinner (olasz, 2.)–Alex de Minaur (ausztrál, 7.) (Tv: Match4)

20.30: Carlos Alcaraz (spanyol, 1.)–Félix Auger-Aliassime (kanadai, 8.) (Tv: Match4)

Páros, elődöntő

12.00: Simone Bolelli, Andrea Vavassori (olaszok, 7.)–Harri Heliövaara, Henry Patten (finn, brit, 2.)

18.00: Joe Salisbury, Neal Skupski (britek, 5.)–Julian Cash, Lloyd Glasspool (britek, 1.)

TORNA

Mesterfokú bajnokság, Győr

Egyéni összetett

9.00: férfiak

15.00: nők

TRIATLON

8.15: PTO Tour, Dubai (Tv: Eurosport2)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, 7. FORDULÓ

11.30: KSI SE–UVSE

17.00: Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–VasasPlaket

17.00: Kaposvári VK–FTC-Telekom Waterpolo

17.00: PannErgy-Miskolci VLC–One Eger

19.00: Metalcom Szentes–Debreceni VSE-Master Good

19.00: Endo Plus Service-Honvéd–Szolnoki Dózsa (Tv: M4 Sport+)

NŐI OB I, 7. FORDULÓ

15.30: GYVSE-Uni Győr–Valdor Szentes

18.00: III. Kerületi TVE–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető-szerkesztő: Szalai Kristóf, Károlyi Andrea, Patai Gergely

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Kosárlabda, heti visszatekintő. Kézilabda, Danyi Gábor a vonalban

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika. Messi hazatért

9.00: Labdarúgás, vendég: Bánki József. A nap hallgatója. A nap legjobb pillanatai

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Szabó Bence

15.00: Várhidi Pálra emlékezünk

16.00: Kézilabda, élő közvetítés az FTC–Budai Farkasok férfi NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Marosán György

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.45: Kézilabda, élő közvetítés a Metz–Debrecen női BL-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Marosán György

19.30: Labdarúgás, vendég: Baráth Botond korábbi válogatott

21.00: Labdarúgás, összefoglaló a magyar válogatott világbajnoki selejtezőiről

22.30: Sportvilág