Littler háromleges hátrányból múlta felül Rockot a Grand Slam of Dartson

Rock jó darabig méltó ellenfele volt Littlernek, többször vezetett is, ám pont akkor érkezett el a fordulópont a mérkőzésen, amikor az északír 9–6-os előnyben volt. Ugyanis ezután az angol világbajnok sorozatban hét leget nyert, vagyis Littler 13–9-re elment. Innen már nem volt visszaút, Littler végül 16–12-re megnyerte a csatát.

LITTLER WINS A CORKER!



What a match! 💥



Reigning champion Luke Littler produces another mesmerising performance to defeat Josh Rock 16-12 in an epic quarter-final!



📺 https://t.co/INctXCEkdB #GSOD | QF pic.twitter.com/GLMRWKkb8E — PDC Darts (@OfficialPDC) November 15, 2025

Az elődöntőben Littler ellenfele az a Danny Noppert lesz, aki nagyon simán győzött a meglepetésember, a német Lukas Wenig ellen.

DARTS

Grand Slam of Darts, Wolverhampton

Negyeddöntő

Danny Noppert (holland, 97.61)–Lukas Wenig (német, 92.86) 16–8

Luke Littler (angol, 105.18)–Josh Rock (északír, 101.16) 16–12

Pénteken játszották

Ricky Evans (angol, 93.85)–Gerwyn Price (walesi, 99.42) 9–16

Luke Humphries (angol, 104.98)–Michael Smith (angol, 93.05) 16–8

Az elődöntőben:

Luke Humphries (angol)–Gerwyn Price (walesi)

Luke Littler (angol)–Danny Noppert (holland)