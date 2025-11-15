Nemzeti Sportrádió

Littler háromleges hátrányból múlta felül Rockot a Grand Slam of Dartson

2025.11.15. 23:06
Littler világbajnokhoz méltóan játszott (Fotó: PDC)
Lukas Wenig Luke Littler Grand Slam of Darts Danny Noppert darts Josh Rock
Wolverhamptonban a Grand Slam of Darts szombati negyeddöntőjében Luke Littler 16–12-re legyőzte Josh Rockot, míg Danny Noppert simán felülkerekedett Lukas Wenigen. Az elődöntőben így három világbajnok játszik.

 

Rock jó darabig méltó ellenfele volt Littlernek, többször vezetett is, ám pont akkor érkezett el a fordulópont a mérkőzésen, amikor az északír 9–6-os előnyben volt. Ugyanis ezután az angol világbajnok sorozatban hét leget nyert, vagyis Littler 13–9-re elment. Innen már nem volt visszaút, Littler végül 16–12-re megnyerte a csatát.

Az elődöntőben Littler ellenfele az a Danny Noppert lesz, aki nagyon simán győzött a meglepetésember, a német Lukas Wenig ellen.

DARTS
Grand Slam of Darts, Wolverhampton
Negyeddöntő
Danny Noppert (holland, 97.61)–Lukas Wenig (német, 92.86) 16–8
Luke Littler (angol, 105.18)–Josh Rock (északír, 101.16) 16–12

Pénteken játszották
Ricky Evans (angol, 93.85)–Gerwyn Price (walesi, 99.42) 9–16
Luke Humphries (angol, 104.98)–Michael Smith (angol, 93.05) 16–8

Az elődöntőben:
Luke Humphries (angol)–Gerwyn Price (walesi)
Luke Littler (angol)–Danny Noppert (holland)

 

