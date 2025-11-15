Littler háromleges hátrányból múlta felül Rockot a Grand Slam of Dartson
Rock jó darabig méltó ellenfele volt Littlernek, többször vezetett is, ám pont akkor érkezett el a fordulópont a mérkőzésen, amikor az északír 9–6-os előnyben volt. Ugyanis ezután az angol világbajnok sorozatban hét leget nyert, vagyis Littler 13–9-re elment. Innen már nem volt visszaút, Littler végül 16–12-re megnyerte a csatát.
Az elődöntőben Littler ellenfele az a Danny Noppert lesz, aki nagyon simán győzött a meglepetésember, a német Lukas Wenig ellen.
DARTS
Grand Slam of Darts, Wolverhampton
Negyeddöntő
Danny Noppert (holland, 97.61)–Lukas Wenig (német, 92.86) 16–8
Luke Littler (angol, 105.18)–Josh Rock (északír, 101.16) 16–12
Pénteken játszották
Ricky Evans (angol, 93.85)–Gerwyn Price (walesi, 99.42) 9–16
Luke Humphries (angol, 104.98)–Michael Smith (angol, 93.05) 16–8
Az elődöntőben:
Luke Humphries (angol)–Gerwyn Price (walesi)
Luke Littler (angol)–Danny Noppert (holland)