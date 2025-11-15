A Ferencváros legyőzte az első helyen álló Pustertal Wölfét

NEHÉZ, DE NEM LEHETETLEN feladat előtt állt a Ferencváros, hiszen a jelenlegi bajnokságot nagyszerűen kezdő, a tabellán első helyezett Pustertal Wölfe érkezett a Tüskecsarnokba. Bár az olaszok az elmúlt kilenc mérkőzésükből hetet megnyertek, pénteken Linzben szétlövéssel kikaptak, ez azt jelentette, hogy a hosszú út mellé még túlóráztak is.

Ennek ellenére a Pustertal kezdte jobban a bajnokit, a felforgatott sorokkal felálló Ferencváros az első percekben jobbára csak védekezett. Aztán a semmiből betalált az FTC, de a Wölfe kérésére a játékvezetők visszanézték a támadást, és les miatt érvénytelenítették a gólt. Ám ez a momentum lendületet adott a hazaiaknak, a kilencedik percben Rasmus Bengtsson távoli lövésével megszerezte a vezetést az FTC. A második játékrész a játék szempontjából sokkal jobban nézett ki magyar szemmel, ez pedig meglátszódott az eredményjelzőn is, Aku Kestilä révén már kettővel vezetett a fővárosi gárda. Bár fáradni látszódott a Pustertal, Henry Bowlby a szélről betörve megcsillogtatta remek egyéni képességeit, és szépített.

A harmadik játékrészt úgy kezdte a Ferencváros, ahogy 2–1-es vezetésnél kell, méghozzá góllal, a kapu mögül Tyler Coulter remekül tálalt az érkező Gordon Green elé, aki a kapus lába között a hálóba lőtt. Nem adta fel az olasz csapat, négy perccel a vége előtt Austin Rueschhoff lépett ki egy remek passzal, majd magabiztosan a hálóba lőtt. Nyomott a Pustertal, de a végig remekül védő Nagy Kristóf vezérletével megőrizte előnyét az FTC, így nagy skalpot gyűjtve szerzett három pontot.

JÉGKORONG, ICEHL

FTC-TELEKOM–HC PUSTERTAL WÖLFE (olasz) 3–2 (1–0, 1–1, 1–1)

Tüskecsarnok, 1315 néző. V: Groznik (szlovén), Nagy A., Filip, Zgond (szlovénok)

FTC: NAGY K. – Bengtsson 1, Hadobás (1) / Hudec, Horváth M. / Seregély, Lindgren / Tóth G., Tóth R. – SHAW (1), Kestilä 1, Laskawy (1) / GREEN 1, COULTER (1), Sofron (1) / Mihalik A., Mattyasovszki, Tammela / Galajda, Nagy K., Molnár D. Edző: Timo Saarikoski

PUSTERTAL: Rabanser – Lauridsen, Di Tomaso / Zanatta (1), BLUM (2) / Osmanski, Glira – BOWLBY 1, Frycklund, Purdeller (1) / Ierullo, Ticar, Lipon / Saracino, Bardreau, RUESCHHOFF 1 / Lobis, Andergassan, Mantinger. Edző: Jason Jaspers

Kapura lövések: 29–39. Emberelőny-kihasználás: 1/0 ill. –

További eredmény

