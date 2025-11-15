A Ferencváros legyőzte az első helyen álló Pustertal Wölfét
NEHÉZ, DE NEM LEHETETLEN feladat előtt állt a Ferencváros, hiszen a jelenlegi bajnokságot nagyszerűen kezdő, a tabellán első helyezett Pustertal Wölfe érkezett a Tüskecsarnokba. Bár az olaszok az elmúlt kilenc mérkőzésükből hetet megnyertek, pénteken Linzben szétlövéssel kikaptak, ez azt jelentette, hogy a hosszú út mellé még túlóráztak is.
Ennek ellenére a Pustertal kezdte jobban a bajnokit, a felforgatott sorokkal felálló Ferencváros az első percekben jobbára csak védekezett. Aztán a semmiből betalált az FTC, de a Wölfe kérésére a játékvezetők visszanézték a támadást, és les miatt érvénytelenítették a gólt. Ám ez a momentum lendületet adott a hazaiaknak, a kilencedik percben Rasmus Bengtsson távoli lövésével megszerezte a vezetést az FTC. A második játékrész a játék szempontjából sokkal jobban nézett ki magyar szemmel, ez pedig meglátszódott az eredményjelzőn is, Aku Kestilä révén már kettővel vezetett a fővárosi gárda. Bár fáradni látszódott a Pustertal, Henry Bowlby a szélről betörve megcsillogtatta remek egyéni képességeit, és szépített.
A harmadik játékrészt úgy kezdte a Ferencváros, ahogy 2–1-es vezetésnél kell, méghozzá góllal, a kapu mögül Tyler Coulter remekül tálalt az érkező Gordon Green elé, aki a kapus lába között a hálóba lőtt. Nem adta fel az olasz csapat, négy perccel a vége előtt Austin Rueschhoff lépett ki egy remek passzal, majd magabiztosan a hálóba lőtt. Nyomott a Pustertal, de a végig remekül védő Nagy Kristóf vezérletével megőrizte előnyét az FTC, így nagy skalpot gyűjtve szerzett három pontot.
JÉGKORONG, ICEHL
FTC-TELEKOM–HC PUSTERTAL WÖLFE (olasz) 3–2 (1–0, 1–1, 1–1)
Tüskecsarnok, 1315 néző. V: Groznik (szlovén), Nagy A., Filip, Zgond (szlovénok)
FTC: NAGY K. – Bengtsson 1, Hadobás (1) / Hudec, Horváth M. / Seregély, Lindgren / Tóth G., Tóth R. – SHAW (1), Kestilä 1, Laskawy (1) / GREEN 1, COULTER (1), Sofron (1) / Mihalik A., Mattyasovszki, Tammela / Galajda, Nagy K., Molnár D. Edző: Timo Saarikoski
PUSTERTAL: Rabanser – Lauridsen, Di Tomaso / Zanatta (1), BLUM (2) / Osmanski, Glira – BOWLBY 1, Frycklund, Purdeller (1) / Ierullo, Ticar, Lipon / Saracino, Bardreau, RUESCHHOFF 1 / Lobis, Andergassan, Mantinger. Edző: Jason Jaspers
Kapura lövések: 29–39. Emberelőny-kihasználás: 1/0 ill. –
További eredmény
Vienna–Innsbruck 3–2
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Pustertal Wölfe
|19
|11
|2
|1
|5
|64–47
|+17
|38
|2. Olimpija Ljubljana
|18
|9
|4
|2
|3
|87–54
|+33
|37
|3. Graz
|17
|7
|3
|5
|2
|59–42
|+17
|32
|4. Klagenfurt
|17
|8
|3
|2
|4
|52–43
|+9
|32
|5. Bozen Südtirol
|17
|9
|1
|2
|5
|63–43
|+20
|31
|6. Villach
|16
|8
|1
|2
|5
|55–48
|+7
|28
|7. Salzburg
|17
|6
|2
|3
|6
|48–44
|+4
|25
|8. Fehérvár AV19
|18
|6
|2
|2
|8
|39–57
|–18
|24
|9. FTC
|19
|6
|1
|4
|8
|53–65
|–12
|24
|10. Linz
|17
|6
|2
|–
|9
|54–54
|0
|22
|11. Vienna Capitals
|17
|5
|2
|2
|8
|46–57
|–11
|21
|12. Innsbruck
|18
|2
|4
|1
|11
|46–78
|–32
|15
|13. Vorarlberg
|18
|2
|2
|3
|11
|33–67
|–34
|13