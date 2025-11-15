Vb-selejtező: megverték a svédeket, szinte biztosan kijutnak a svájciak

Svájc magabiztosan otthon tartotta a három pontot a már Graham Potter vezette svédek ellen, így eldőlt, hogy a skandinávok a selejtezőből biztosan nem jutnak ki a világbajnokságra – Nemzetek Ligája-csoportgyőztesként még reménykedhetnek.

A svájciak nem hivatalosan ugyan, de kijutottak a jövő évi világeseményre, hiszen három ponttal többjük és sokkal jobb gólkülönbségük van, mint a záró fordulós ellenfelüknek, Koszovónak, amelynek így a pótselejtező borítékolható, miután idegenben felülmúlta Szlovéniát.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

B-CSOPORT, 5. FORDULÓ

Svájc–Svédország 4–1 (Embolo 12., Xhaka 60. – 11-esből, Ndoye 75., Manzambi 90+4., ill. Nygren 33.)

Szlovénia–Koszovó 0–2 (Asllani 6., Karnicnik 64. – öngól)

Kiállítva: Stojanovic (Szlovénia, 53.)