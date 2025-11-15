Vb-selejtező: megverték a svédeket, szinte biztosan kijutnak a svájciak
Svájc magabiztosan otthon tartotta a három pontot a már Graham Potter vezette svédek ellen, így eldőlt, hogy a skandinávok a selejtezőből biztosan nem jutnak ki a világbajnokságra – Nemzetek Ligája-csoportgyőztesként még reménykedhetnek.
A svájciak nem hivatalosan ugyan, de kijutottak a jövő évi világeseményre, hiszen három ponttal többjük és sokkal jobb gólkülönbségük van, mint a záró fordulós ellenfelüknek, Koszovónak, amelynek így a pótselejtező borítékolható, miután idegenben felülmúlta Szlovéniát.
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
B-CSOPORT, 5. FORDULÓ
Svájc–Svédország 4–1 (Embolo 12., Xhaka 60. – 11-esből, Ndoye 75., Manzambi 90+4., ill. Nygren 33.)
Szlovénia–Koszovó 0–2 (Asllani 6., Karnicnik 64. – öngól)
Kiállítva: Stojanovic (Szlovénia, 53.)
|A B-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Svájc
|5
|4
|1
|–
|13–1
|+12
|13
|2. Koszovó
|5
|3
|1
|1
|5–4
|+1
|10
|3. Szlovénia
|5
|–
|3
|2
|2–7
|–5
|3
|4. Svédország
|5
|–
|1
|4
|3–11
|–8
|1