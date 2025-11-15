Továbbra is pont nélkül áll a Kozármisleny a női kézilabda NB I-ben

Az elmúlt idényben a Magyar Kupában bronzérmes Budaörs sikeréhez Mátéfi Dalma tíz védéssel, Marincsák Nikolett és az Európa-bajnoki bronzérmes Szöllősi-Schatzl Nadine öt-öt góllal járult hozzá. A Kozármislenyből Scheffer Zsanett kilenc találatig jutott.
KÉZILABDA
NŐI NB I
8. forduló
Kisvárda Master Good SE–Dunaújvárosi Kohász KA 32–27 (17–10)
Kozármisleny, 300 néző. V: Hargitai, Markó.
KOZÁRMISLENY: WICHMANN – Kecskés, Kelemen D. 4, BRÉDA 4, Lengyel L. 1, Bernhardt 2, Szatmári M. 3. Csere: Szabó Luca (kapus), Brettner, Fodor V., SCHEFFER 9 (6), Ostrosics, Csökmei, Rácz P. Edző: Kovács Tamás
BUDAÖRS: Mátéfi D. – Vártok T. 1, Hudák, Szekerczés 1 (1), Bardi 3, MARINCSÁK 5, SZÖLLŐSI–SCHATZL 5. Csere: Zsigmond P. (kapus) Kármán 4, Uhrin 2, Schneider, Kovalcsik J. 1, Debreczeni-Klivinyi, Bede, SZTANKOVICS K. 4. Edző: Buday Dániel
Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–1. 13. p.: 2–4. 18. p.: 3–7. 26. p.: 7–10. 40. p.: 15–17. 46. p.: 19–19. 53. p.: 21–23 57. p.: 23–24. Kiállítások: 8, ill. 8 perc. Hétméteresek: 7/6, ill. 2/1
MESTERMÉRLEG
Kovács Tamás: – Csapatom nagyszerűen küzdött. A rutin döntött a mérkőzés végén. Büszke vagyok a lányokra, külön kiemelném Wichmann Vivient, aki kiválóan védett és segített elbizonytalanítani ellenfelünket.
Buday Dániel: – Minden hibát elkövettünk, amit lehetett, és megbeszéltük, hogy itt nem szabad elkövetni. Végig szenvedtünk, sokat kapkodtunk, de a végjátékban kijött a rutinunk, és ez döntőnek bizonyult. Jól fog jönni a szünet, hogy rendezni tudjuk sorainkat.
Kozármisleny KA–Moyra-Budaörs 23–26 (10–11)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Győr
|8
|8
|–
|–
|287–188
|+99
|16
|2. FTC
|9
|8
|–
|1
|305–218
|+87
|16
|3. Debrecen
|8
|8
|–
|–
|261–180
|+81
|16
|4. Esztergom
|9
|6
|1
|2
|292–254
|+38
|13
|5. Székesfehérvár
|8
|5
|–
|3
|210–207
|+3
|10
|6. Vác
|8
|4
|1
|3
|227–226
|+1
|9
|7. Kisvárda
|8
|3
|–
|5
|212–230
|–18
|6
|8. Mosonmagyaróvár
|8
|2
|1
|5
|201–201
|0
|5
|9. Vasas
|8
|2
|1
|5
|222–255
|–33
|5
|10. Budaörs
|8
|2
|1
|5
|193–235
|–42
|5
|11. Szombathely
|7
|2
|1
|4
|187–229
|–42
|5
|12. NEKA
|7
|2
|–
|5
|169–217
|–48
|4
|13. Dunaújváros
|8
|–
|2
|6
|209–242
|–33
|2
|14. Kozármisleny
|8
|–
|–
|8
|189–282
|–93
|0