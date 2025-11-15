Továbbra is pont nélkül áll a Kozármisleny a női kézilabda NB I-ben

Az elmúlt idényben a Magyar Kupában bronzérmes Budaörs sikeréhez Mátéfi Dalma tíz védéssel, Marincsák Nikolett és az Európa-bajnoki bronzérmes Szöllősi-Schatzl Nadine öt-öt góllal járult hozzá. A Kozármislenyből Scheffer Zsanett kilenc találatig jutott.

KÉZILABDA

NŐI NB I

8. forduló

Kisvárda Master Good SE–Dunaújvárosi Kohász KA 32–27 (17–10)

Kozármisleny, 300 néző. V: Hargitai, Markó.

KOZÁRMISLENY: WICHMANN – Kecskés, Kelemen D. 4, BRÉDA 4, Lengyel L. 1, Bernhardt 2, Szatmári M. 3. Csere: Szabó Luca (kapus), Brettner, Fodor V., SCHEFFER 9 (6), Ostrosics, Csökmei, Rácz P. Edző: Kovács Tamás

BUDAÖRS: Mátéfi D. – Vártok T. 1, Hudák, Szekerczés 1 (1), Bardi 3, MARINCSÁK 5, SZÖLLŐSI–SCHATZL 5. Csere: Zsigmond P. (kapus) Kármán 4, Uhrin 2, Schneider, Kovalcsik J. 1, Debreczeni-Klivinyi, Bede, SZTANKOVICS K. 4. Edző: Buday Dániel

Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–1. 13. p.: 2–4. 18. p.: 3–7. 26. p.: 7–10. 40. p.: 15–17. 46. p.: 19–19. 53. p.: 21–23 57. p.: 23–24. Kiállítások: 8, ill. 8 perc. Hétméteresek: 7/6, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Kovács Tamás: – Csapatom nagyszerűen küzdött. A rutin döntött a mérkőzés végén. Büszke vagyok a lányokra, külön kiemelném Wichmann Vivient, aki kiválóan védett és segített elbizonytalanítani ellenfelünket.

Buday Dániel: – Minden hibát elkövettünk, amit lehetett, és megbeszéltük, hogy itt nem szabad elkövetni. Végig szenvedtünk, sokat kapkodtunk, de a végjátékban kijött a rutinunk, és ez döntőnek bizonyult. Jól fog jönni a szünet, hogy rendezni tudjuk sorainkat.

Kozármisleny KA–Moyra-Budaörs 23–26 (10–11)