Továbbra is pont nélkül áll a Kozármisleny a női kézilabda NB I-ben

2025.11.15. 20:42
Fotó: Facebook/Moyra-Budaörs Handball
A Kozármisleny nyolc mérkőzés után is nyeretlenül sereghajtó a női kézilabda NB I-ben, amelynek szombati játéknapján saját közönsége előtt 26–23-ra maradt alul a Budaörssel szemben.

 

Az elmúlt idényben a Magyar Kupában bronzérmes Budaörs sikeréhez Mátéfi Dalma tíz védéssel, Marincsák Nikolett és az Európa-bajnoki bronzérmes Szöllősi-Schatzl Nadine öt-öt góllal járult hozzá. A Kozármislenyből Scheffer Zsanett kilenc találatig jutott.

KÉZILABDA
NŐI NB I
8. forduló
Kisvárda Master Good SE–Dunaújvárosi Kohász KA 32–27 (17–10)
Kozármisleny, 300 néző. V: Hargitai, Markó.
KOZÁRMISLENY: WICHMANN – Kecskés, Kelemen D. 4, BRÉDA 4, Lengyel L. 1, Bernhardt 2, Szatmári M. 3. Csere: Szabó Luca (kapus), Brettner, Fodor V.SCHEFFER 9 (6), Ostrosics, Csökmei, Rácz P. Edző: Kovács Tamás
BUDAÖRS: Mátéfi D. – Vártok T. 1, Hudák, Szekerczés 1 (1), Bardi 3, MARINCSÁK 5, SZÖLLŐSI–SCHATZL 5. Csere: Zsigmond P. (kapus) Kármán 4, Uhrin 2, Schneider, Kovalcsik J. 1, Debreczeni-Klivinyi, Bede, SZTANKOVICS K. 4. Edző: Buday Dániel
Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–1. 13. p.: 2–4. 18. p.: 3–7. 26. p.: 7–10. 40. p.: 15–17. 46. p.: 19–19. 53. p.: 21–23 57. p.: 23–24. Kiállítások: 8, ill. 8 perc. Hétméteresek: 7/6, ill. 2/1
MESTERMÉRLEG
Kovács Tamás: – Csapatom nagyszerűen küzdött. A rutin döntött a mérkőzés végén. Büszke vagyok a lányokra, külön kiemelném Wichmann Vivient, aki kiválóan védett és segített elbizonytalanítani  ellenfelünket.
Buday Dániel: Minden hibát elkövettünk, amit lehetett, és megbeszéltük, hogy itt nem szabad elkövetni. Végig szenvedtünk, sokat kapkodtunk, de a végjátékban kijött a rutinunk, és ez döntőnek bizonyult. Jól fog jönni a szünet, hogy rendezni tudjuk sorainkat.

Kozármisleny KA–Moyra-Budaörs 23–26 (10–11)

    
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Győr88287–188+9916
2. FTC981305–218+8716
3. Debrecen88261–180+8116
4. Esztergom9612292–254+3813
5. Székesfehérvár853210–207+310
6. Vác8413227–226+19
7. Kisvárda835212–230–186
8. Mosonmagyaróvár8215201–20105
9. Vasas8215222–255–335
10. Budaörs8215193–235–425
11. Szombathely7214187–229–425
12. NEKA725169–217–484
13. Dunaújváros826209–242–332
14. Kozármisleny88189–282–930

 

 

kézilabda Budaörs Kozármisleny Kisvárda Dunaújváros női kézilabda NB I
