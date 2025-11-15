Visszafogott teljesítmény a magyar cselgáncsozóktól a zágrábi GP-versenyen

A magyar cselgáncsozók pénteken megadták az alaphangot népes küldöttségünk szerepléséhez, hiszen Pupp Réka ezüst-, míg Gyertyás Róza és Pongrácz Bence bronzérmet szerzett. Szombaton összesen hat magyar versenyző állt tatamira, köztük az Európa-bajnok Özbas Szofi, így joggal reménykedhettünk érmekben.

Azonban a mieink nem találták a formájukat Zágrábban. A férfiak 73 kilogrammos mezőnyében két honfitársunk is a mezőny tagja volt. Szegedi Dániel erőnyerőként „kiülte” az első fordulót, számára a második körben a francia Peter Jean jelentette a végállomást. Szabó Áron megnyerte az első mérkőzését azeri ellenfelével szemben, ám a koszovói Cena Dardannal már nem bírt. A 81 kilogrammosok között Tóth Botond az első fordulóban erőnyerő volt, a másodikban Arnaud Aregbát nem tudta legyűrni, Tóth Benedek az első mérkőzését megnyerte, ám a másodikat ő is elvesztette a harmadik körben az osztrák Bernd Fasching ellen.

A nők mezőnyében sem alakult jól a szombat, a 63 kilogrammosok között Varga Brigitta és Kriza Anna is kikapott az első mérkőzésén, ahogy Sóczó Rebeka is a 70 kilogrammosok között. Ebben a súlycsoportban állt tatamira az Európa-bajnok Özbas Szofi is, a 24 éves magyar dzsudoka Alekszandra Andricstól kapott ki, a szerb rivális később meg sem állt a bronzéremig.

Vasárnap Sáfrány Péter, Nerpel Gergely, Vég Zsombor, valamint Lakos Máté lép tatamira Horvátországban.