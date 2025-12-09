Török bundabotrány: húszan rács mögött várják a tárgyalást

Egy isztambuli bíróság hétfőn közölte, hogy a múlt héten őrizetbe vett 46 fő közül húszan feltételesen sem helyezhetők szabadlábra: köztük van Metehan Baltaci, a Galatasaray védője és Mert Hakan Yandas, a Fenerbahce középpályása is. Ők a gyanú szerint közvetítőn keresztül kötöttek fogadásokat különböző meccsekre. Murat Sancak személyében a másodosztálybeli Adana Demirspor volt klubelnöke is szerepel a listán.

A bíróságon Baltaci azzal védekezett, hogy csak ifi játékosként fogadott meccsekre, azóta viszont nem volt erre példa. Yandas ugyanakkor tagadta, hogy bármikor is pénzt tett volna fel mérkőzésekre.

Korábban 102 első és másodosztályú játékos kapott ideiglenes eltiltást. Az élvonalból 25, a másodosztályból 77 futballistára róttak ki szankciót 45 naptól egy évig terjedően. Eren Elmalira, a Galatasaray török válogatott játékosára 45 napos büntetést szabtak ki. Összesen 1024 labdarúgó játékjogát függesztették fel.

Az október 27-én kirobbant botránnyal összefüggésben korábban 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel a török szövetség (TFF), rájuk 8 és 12 hónap közötti eltiltásokat szabtak ki. A kiterjedt vizsgálatra és a szankciókra azért volt szükség, mert kiderült, az 571 regisztrált játékvezető közül 371-nek van fogadási számlája, és 152-en aktívan fogadtak is a mérkőzésekre, megsértve ezzel a szövetség szabályait.